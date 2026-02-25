Connect with us

MountainBike

Leonardo Paéz y Dario Chechi pasan a comandar la Andalucía Bike Race tras ganar la segunda etapa

Publicado

Hace 3 horas

el

El colombiano Leonardo Paéz y el italiano Dario Chechi, en el podio de la segunda etapa de la Andalucía Bike Race 2026. Foto © Andalucía Bike Race)
Temas relacionados:
Anuncio

MountainBike

Gran comienzo de la Copa Antioquia de MTB 2026; todos los podios de la primera válida

Publicado

Hace 9 horas

el

25 febrero, 2026

Por

En el Parque Arví se dio inicio a la Copa Antioquia de MTB 2026. (Foto © Liga de Ciclismo Antioquia)
Seguir leyendo

MountainBike

Andalucía Bike Race: podios de Mónica Calderón y Leonardo Paéz en el inicio cronometrado

Publicado

Hace 22 horas

el

24 febrero, 2026

Por

La colombiana Mónica Calderón y la neerlandesa Tessa Kortekaas quedaron segundas en el inicio de la Andalucía Bike Race. (Foto © Andalucía Bike Race)
Seguir leyendo

MountainBike

Leonardo Páez, top 15 en la primera ronda de la Copa del Mundo de XCM en Calpe

Publicado

Hace 2 días

el

23 febrero, 2026

Por

El boyacense Leonardo Páez terminó 15° la primera ronda de la Copa del Mundo de XCM en Calpe. (Foto Lee Cougan – Basso Factory Racing © Iván Corridori)
Seguir leyendo
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio

Todos los derechos reservados © 2007-2020 Mundo Ciclístico SAS.
Calle 79 No. 18-34 Of. 602
Tel: (+57) 1 9370461
Email: mundociclistico@gmail.com
Bogotá, Colombia, Sur América.