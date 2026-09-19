Ruta
Lauri Tamm gana segunda etapa del Tour de Huangshan y acecha liderato de Daniel Cavia; Alejandro Callejas mejora en la general
El ciclista estonio Lauri Tamm (China Anta – Mentech Cycling Team) se quedó con la victoria en la segunda etapa del Tour de Huangshan 2026. En un emocionante y masivo sprint final en Yixian, el corredor de 22 años celebró su primer triunfo en su carrera profesional, completando los 101 kilómetros de recorrido con un tiempo de 2:10:55.
La exigente jornada estuvo marcada por el ascenso a un puerto de primera categoría de 8,3 kilómetros al 3.6% de inclinación, el cual seleccionó el pelotón y dejó en vanguardia a un grupo definitivo de 38 corredores. El podio de la etapa lo completaron el ruso Petr Rikunov (Wheeltop Rotor Chengdu) y el español Hodei Muñoz (Euskaltel-Euskadi), quienes cruzaron la meta con el mismo tiempo del ganador.
En cuanto a los dos colombianos en competencia, Alejandro Callejas (Roojai Insurance Winspace) se reportó en el puesto 15° lo que le significó mejorar 6 lugares en la clasificación general individual, mientras que Hernán Aguirre (Qinghai Tianyoude Hotel Cycling Team) ingresó en la casilla 33°.
Por su parte, el español Daniel Cavia (Burgos Burpellet BH) resistió con éxito los ataques y mantuvo el liderato de la clasificación general. Cavia vestirá el maillot de líder en la tercera y última jornada, superando ahora a Lauri Tamm por una estrecha diferencia de solo 3 segundos, mientras que el neozelandés Luke Mudgway se ubica en la tercera posición provisional.
La novel carrera china finalizará este domingo con un recorrido de 140 kilómetros, en el distrito de Tunxi, donde conoceremos al sucesor del ruso Roman Maikin, campeón del año pasado.
Tour de Huangshan (2.1)
Resultados Etapa 2 | Distrito de Huangshan – Yixian (101 km)
|1
|Lauri Tamm
|China Anta – Mentech Cycling Team
|2:10:55
|2
|Petr Rikunov
|Wheeltop Rotor Chengdu Team
|m.t.
|3
|Hodei Muñoz
|Euskaltel-Euskadi
|m.t.
|4
|Rodrigo Álvarez
|Burgos Burpellet BH
|m.t.
|5
|Daniel Cavia
|Burgos Burpellet BH
|m.t.
|6
|Jeroen Meijers
|Victoria Sports Pro Cycling
|m.t.
|7
|Xabier Isasa
|Euskaltel-Euskadi
|m.t.
|8
|Luke Mudgway
|Li Ning Star
|m.t.
|9
|Gari Ugarte
|Euskaltel-Euskadi
|m.t.
|10
|Oskar Küüt
|Quick Pro Team
|m.t.
|15
|Alejandro Callejas
|Roojai Insurance Winspace
|m.t.
|33
|Hernán Aguirre
|Qinghai Tianyoude Hotel Cycling Team
|m.t.
Clasificación General Individual
|1
|Cavia Daniel
|Burgos Burpellet BH
|4:48:03
|2
|Tamm Lauri
|China Anta – Mentech Cycling Team
|0:03
|3
|Mudgway Luke
|Li Ning Star
|0:07
|4
|Rikunov Petr
|Wheeltop Rotor Chengdu Team
|0:07
|5
|Ugarte Gari
|Euskaltel-Euskadi
|0:09
|6
|Munoz Hodei
|Euskaltel-Euskadi
|0:09
|7
|Alustiza Nicolas
|Euskaltel-Euskadi
|0:10
|8
|Bettles Carter
|Roojai Insurance Winspace
|0:10
|9
|Hopkins Dylan
|Roojai Insurance Winspace
|0:10
|10
|Álvarez Rodrigo
|Burgos Burpellet BH
|0:13
|19
|Alejandro Callejas
|Roojai Insurance Winspace
|0:13
|30
|Hernán Aguirre
|Qinghai Tianyoude Hotel Cycling Team
|0:13
Ruta
Mundial de Ruta Montreal 2026: programación oficial de los ciclistas colombianos
Montreal está lista para recibir una nueva edición del Campeonato Mundial de Ruta UCI, uno de los eventos más importantes del calendario internacional, que reunirá a los mejores corredores del mundo en las categorías élite, sub-23 y juvenil, tanto en la rama masculina como femenina.
La programación oficial comenzará hoy con las actividades previas de la competencia, entre ellas los entrenamientos de contrarreloj, la confirmación de corredores, el congreso técnico de las pruebas CRI y las reuniones informativas para equipos y conductores.
La competición deportiva se iniciará el domingo 20 de septiembre con las pruebas de contrarreloj individual élite femenina y masculina, y se extenderá hasta el domingo 27 de septiembre, cuando se disputará la prueba de ruta masculina élite, que cerrará la programación de los campeonatos, en una edición que contará con 13 títulos mundiales en disputa.
Programación de los colombianos
Domingo 20 de septiembre: comenzará oficialmente la competencia con la contrarreloj individual femenina élite, en la que estará presente Diana Peñuela, seguida de la contrarreloj individual masculina élite, con la participación de Walter Vargas y Brandon Rivera.
Lunes 21 de septiembre: será el turno de las categorías sub-23. En la contrarreloj individual femenina competirán Angie Londoño y Natalia Garzón, mientras que Juan Diego Quintero y Robert Andrés Plazas representarán a Colombia en la contrarreloj individual masculina sub-23.
Martes 22 de septiembre: la programación continuará con las contrarrelojes individuales de la categoría juvenil. Juan Esteban Sánchez y José Manuel Posada competirán en la rama masculina, mientras que Estefanía Castillo y Zara Lamprea lo harán en la femenina.
Miércoles 23 de septiembre: estará destinado a las actividades previas a las pruebas de ruta, con entrenamiento de la Selección Colombia en el circuito de Mont Royal, Congreso UCI, confirmación de corredores para las competencias de ruta, reunión de equipos y reunión informativa de conductores.
Jueves 24 de septiembre: comenzarán las pruebas de ruta con la competencia femenina sub-23 y la masculina juvenil.
Viernes 25 de septiembre: se disputarán las pruebas de ruta masculina sub-23 y femenina juvenil. Durante la jornada también se realizará la presentación del Campeonato Mundial de Ruta Francia 2027.
Sábado 26 de septiembre: llegará el turno de la prueba de ruta femenina élite, mientras que en horas posteriores se llevará a cabo la Gala UCI.
Domingo 27 de septiembre: los hombres élite protagonizarán la última competencia del Campeonato Mundial de Ruta Montreal 2026, jornada en la que se conocerá al nuevo campeón mundial de la categoría reina.
Las pruebas de ruta élite tendrán como escenario principal el circuito de Mont Royal. De acuerdo con la información oficial de la UCI, la carrera masculina élite tendrá una distancia de 273,7 kilómetros y 3.803 metros de desnivel acumulado, mientras que la femenina élite recorrerá 180,4 kilómetros y acumulará 2.570 metros de desnivel.
La Selección Colombia, presente en Montreal
Colombia contará con una delegación conformada por 24 corredores de las categorías élite, sub-23 y juvenil, quienes asumirán el reto mundialista en las pruebas de contrarreloj y ruta.
Élite masculina
Walter Alejandro Vargas Alzate
Harold Alfonso Tejada Canacue
Wilmar Andrés Paredes Zapata
Brandon Smith Rivera Vargas
Sergio Andrés Higuita García
Santiago Andrés Buitrago Sánchez
Nairo Alexander Quintana Rojas
Sub-23 masculina
Juan Diego Quintero Osorno
Miguel Ángel Marín Martínez
Jaider Muñoz Restrepo
William Colorado Osorio
Robert Andrés Plazas Fonseca
Juvenil masculina
Juan Esteban Sánchez Sánchez
José Manuel Posada Franco
Alejandro Stiven Pamplona Echeverría
Élite femenina
Diana Carolina Peñuela Martínez
Paula Andrea Patiño Bedoya
Laura Daniela Rojas Capera
Sub-23 femenina
Juliana Londoño David
Angie Mariana Londoño Posada
Natalia Garzón Cifuentes
Juvenil femenina
Salomé Vargas Alzate
Zara Sofía Lamprea Morales
Estefanía Castillo López
Con esta nómina, la Selección Colombia afrontará una nueva cita mundialista en Montreal, ciudad que vuelve a ser escenario de los Campeonatos Mundiales de Ruta más de cinco décadas después de haber acogido la edición de 1974, la primera que se disputó fuera de Europa.
*Con Información de Fedeciclismo
Ruta
Vuelta del Futuro Sistecrédito 2026: Santander recibirá a las nuevas promesas del ciclismo colombiano
Santander se prepara para recibir la edición 37 de la Vuelta del Futuro Sistecrédito, uno de los eventos más importantes del calendario nacional para la formación y proyección de los jóvenes talentos del ciclismo colombiano, en las categorías prejuvenil varones y juvenil y prejuvenil damas.
La edición 2026 se desarrollará del 26 al 29 de noviembre, con un recorrido que permitirá a los participantes afrontar diferentes retos deportivos en las carreteras santandereanas, combinando una prueba contrarreloj individual con tres jornadas de ruta.
La decisión de llevar la edición 2026 de la Vuelta del Futuro Sistecrédito a Santander se tomó tras la reunión sostenida entre el presidente de la Federación Colombiana de Ciclismo (FCC), Rubén Darío Galeano, el gobernador de Santander, Mayor General (r) Juvenal Díaz Mateus y el director de Indersantander, Juan Andrés Suárez, en la que se acordó avanzar en la organización de esta importante competencia del calendario nacional.
La Federación en articulación con las autoridades y entidades organizadoras, avanza en la preparación de esta competencia, que representa una oportunidad para que las nuevas generaciones continúen su proceso de formación y demuestren sus condiciones en uno de los escenarios más importantes del ciclismo de base en Colombia.
Recorrido oficial
La competencia comenzará con una contrarreloj individual de ocho kilómetros, que tendrá como escenario las vías de San Gil.
La segunda jornada llevará a los corredores por un trazado que conectará Macanillo, Socorro, San Gil y Páramo, en un recorrido de 51 kilómetros.
La tercera etapa tendrá un recorrido de 61 kilómetros, con paso por Oiba, Socorro y San Gil, antes de finalizar en Curití.
La jornada de cierre partirá del Parque Panachi y recorrerá Aratoca y San Gil, con llegada en Barichara, después de completar 63 kilómetros.
Con esta edición, Santander se convierte nuevamente en escenario para el desarrollo del ciclismo juvenil colombiano, ofreciendo un recorrido que permitirá a los futuros protagonistas de este deporte continuar adquiriendo experiencia competitiva y fortaleciendo sus capacidades deportivas.
La Federación Colombiana de Ciclismo invita a las autoridades locales, clubes, familias y aficionados a acompañar esta fiesta del ciclismo nacional y a respaldar a los jóvenes corredores que serán protagonistas de la Vuelta del Futuro 2026.
Recorrido Vuelta del Futuro Sistecrédito 2026
Etapa 1 – 26 de noviembre
CRI San Gil (Coliseo – Aeropuerto Los Pozos) – 8 km.
Etapa 2 – 27 de noviembre
Macanillo- Socorro- San Gil -Páramo – 51 km.
Etapa 3 – 28 de noviembre
Oiba- Socorro – San Gil – Curiti – 61 km
Etapa 4 – 29 de noviembre
Parque Panachi – Aratoca – San Gil – Barichara – 63 km.
*Con Información de Fedeciclismo
Ruta
Juegos Suramericanos 2026: medalla de plata para Lina Marcela Hernández en la prueba de ruta femenina
La pedalista antioqueña Lina Marcela Hernández obtuvo la medalla de plata en la prueba de ruta femenina de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, disputada sobre 108 kilómetros por las calles de la ciudad de Rafaela.
La argentina Julieta Benedetti, de 22 años, se quedó con la presea dorada tras ganar en un apretado sprint. El podio lo completó la boliviana Elizabeth Vásquez, todas con el mismo tiempo.
El resto de las colombianas se clasificaron así: Juliana Londoño 20°, María Paula Latriglia 28°, Luciana Osorio 33°, Camila Valbuena 38° y Elizabeth Castaño 39°.
En la prueba de ruta del ciclismo femenino de los Juegos Suramericanos participaron 44 pedalistas de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Venezuela, Uruguay, Perú, Ecuador y Panamá.
Resultados Juegos Suramericanos 2026 – Ciclismo de Ruta
Prueba de Ruta | Rafaela – Rafaela (108 km)
|1
|Julieta Benedetti
|Argentina
|2:47:47
|2
|Lina Marcela Hernández
|Colombia
|m.t.
|3
|Elizabeth Vásquez
|Bolivia
|m.t.
|4
|Fanny Radatz
|Brasil
|m.t.
|5
|Maribel Aguirre
|Argentina
|m.t.
|6
|Catalina Soto
|Chile
|m.t.
|7
|Veronica Abreu
|Venezuela
|m.t.
|8
|Paola Silva
|Uruguay
|m.t.
|9
|Florencia Revetria
|Uruguay
|m.t.
|10
|Sara Nicole Torrico
|Bolivia
|m.t.
|20
|Juliana Londoño
|Colombia
|m.t.
|28
|María Paula Latriglia
|Colombia
|m.t.
|33
|Luciana Osorio
|Colombia
|0:17
|38
|Camila Valbuena
|Colombia
|0:29
|39
|Elizabeth Castaño
|Colombia
|0:29