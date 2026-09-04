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Laura Rojas se consagró campeona de la Clásica de Marinilla en la rama femenina; María Paula Latriglia ganó el circuito final
Luego de cuatro días de competencia, la huilense Laura Rojas se consagró camepona de la Clásica de Marinilla 2026 en la rama femenina. La corredora del Team Sistecredito defendió sin complicaciones el liderato en la última etapa.
Su equipo completó el podio de la Clásica Nacional “Ramón Emilio Arcila” con un destacado 1-2-3, con Natalia Garzón y Diana Carolina Peñuela, completando el podio.
La jornada final la ganó María Paula Latriglia, quien logró otra victoria en la carrera del oriente antioqueño para el Sistecrédito, que ganó tres etapas. El pelotón se reportó a 15 segundos comandado por Erika Botero.
Rojas, que consiguió su tercer título de la temporada tras ganar la Vuelta al Valle y la Vuelta al Tolima, sucedió en el palmarés de la Clásica de Marinilla a la chilena Aranza Villalón, campeona del año pasado.
RESULTADOS ÚLTIMA ETAPA
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Camilo Ardila conquistó la Clásica de Marinilla 2026; Alejandro Osorio se quedó con la última etapa
El tolimense Camilo Ardila saboreó las mieles del triunfo y se consagró campeón general de la Clásica de Marinilla 2026. El talentoso corredor del NU Colombia, que alcanzó su primer título de la temporada, no pasó afugias en el circuito final.
El podio de la tradicional carrera del oriente antioqueño lo completaron dos hombres del Orgullo Paisa: el risaraldense Kevin Castillo y el paisa Bernardo Suaza, quienes ocuparon el 2° y 3°, puesto, respectivamente.
Con respecto a la jornada final, esta quedó en manos del antioqueño Alejandro Osorio del Orgullo Paisa, que llegó en solitario a la meta unos segundos por delante del grupo principal.
Ardila, que consiguió su primer título de la temporada, sucedió en el palmarés de la Clásica de Marinilla al carmelitano Alejandro Osorio, campeón del año pasado.
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Vuelta a España 2026: Wout van Aert corona la fuga en la decimotercera jornada con destaque de Santiago Buitrago
La decimotercera etapa de la Vuelta a España 2026 resultó ser presa de la fuga, donde Wout van Aert (Team Visma | Lease a Bike) fue el mejor de una numero escapada saliendo victorioso en una etapa de 192,8 kilómetros disputada entre Almuñécar y Loja, que incluyó tres puertos montañosos categorizados en el camino.
El todoterreno belga aprovechó su potencia para llevarse la victoria, por delante del francés Valentin Paret-Peintre (Soudal Quick-Step). Tercero entró el britanico Matthew Brennan (Team Visma | Lease a Bike), mientras que el top-5 lo completaron el belga Jarno Widar (Lotto-Intermarché) y el italiano Vincenzo Albanese (EF Education-EasyPost).
El bogotano Santiago Buitrago (Bahrain – Victorious), que hizo parte de la numerosa fuga del día, fue el mejor colombiano en la casilla 27°, entrando a 50 segundos del ganador. Entre los favoritos, el maillot rojo Enric Mas (Movistar Team) no tuvo problemas y entró en el pelotón a 3 minutos del ganador, manteniéndose su ventaja con sus principales rivales.
En lo referente a la clasificación general individual, Enric Mas (Movistar Team) sigue al comando con una buena ventaja sobre el esloveno Primož Roglič (Red Bull – BORA – hansgrohe) y el austriaco Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team).
La ronda ibérica continuará este sábado con la etapa catorce, otra jornada montañosa de 154,5 kilómetros entre Jaén y Sierra de la Pandera, con un final en alto de primera categoría.
La Vuelta Ciclista a España (2.UWT)
Resultados 13 | Almuñécar – Loja (192,8 km)
|1
|Wout van Aert
|Team Visma | Lease a Bike
|4:34:00
|2
|Valentin Paret-Peintre
|Soudal Quick-Step
|m.t.
|3
|Matthew Brennan
|Team Visma | Lease a Bike
|0:24
|4
|Jarno Widar
|Lotto-Intermarché
|0:24
|5
|Vincenzo Albanese
|EF Education-EasyPost
|0:24
|6
|Finn Fisher-Black
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|0:24
|7
|Kevin Vermaerke
|UAE Team Emirates-XRG
|0:24
|8
|Léo Bisiaux
|Decathlon CMA CGM Team
|0:28
|9
|Simon Dalby
|Uno-X Mobility
|0:32
|10
|Filippo Zana
|Soudal Quick-Step
|0:45
|27
|Santiago Buitrago
|Bahrain – Victorious
|0:50
|46
|Harold Tejada
|XDS Astana Team
|3:00
|48
|Juan Felipe Rodríguez
|EF Education – EasyPost
|3:00
|123
|Iván Ramiro Sosa
|Equipo Kern Pharma
|15:22
Clasificación General Individual
|1
|Enric Mas
|Movistar Team
|45:08:51
|2
|Primoz Roglic
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|1:45
|3
|Felix Gall
|Decathlon CMA CGM Team
|2:06
|4
|Richard Carapaz
|EF Education-EasyPost
|3:53
|5
|Oscar Onley
|Netcompany INEOS Cycling Team
|4:29
|6
|Jakob Omrzel
|Bahrain Victorious
|4:59
|7
|Mattias Skjelmose
|Lidl-Trek
|5:32
|8
|Sepp Kuss
|Team Visma | Lease a Bike
|7:58
|9
|Harold Tejada
|XDS Astana Team
|8:33
|10
|Clément Berthet
|Groupama-FDJ United
|11:06
|16
|Juan Felipe Rodríguez
|EF Education – EasyPost
|25:56
|18
|Santiago Buitrago
|Bahrain – Victorious
|38:09
|114
|Iván Ramiro Sosa
|Equipo Kern Pharma
|2:31:10
Ruta
Gran actuación de Juan Diego Quintero en la segunda etapa del Giro della Regione Friuli 2026
En la segunda etapa del Giro della Regione Friuli 2026 el vallecaucano Juan Diego Quintero estuvo muy cerca del triunfo. Al final, el joven escarabajo se reportó segundo en la línea de meta, en una jornada de 151,7 kilómetros con un perfil ondulado, que se disputó entre las localidades de Martignacco y Ravascletto, en la provincia de Udine, Italia.
La victoria le correspondió al italiano Nicolò Garibbo (Team UKYO), quien terminó siendo el más fuerte en la definición, derrotando al colombiano del Netcompany INEOS Racing Academy, que llegó a más de un minuto del ganador. Tercero ingreso Simone Raccani (Team UKYO) a 1:59.
Otro de los escarabajos destacados fue el joven quindiano Diego Pescador (Movistar Team), que se reportó en la casilla 12° a más de tres minutos del vencedor del día.
La carrera italiana del calendario UCI continuará este sábado con un recorrido de 154,4 kilómetros entre las localidades italianas de Latisana y Tarcento, que incluye cuatro puertos categorizados.
Giro della Regione Friuli Venezia Giulia (2.2)
Resultados Etapa 2 | Martignacco – Ravascletto (151,7 km)
|1
|Nicolò Garibbo
|Team UKYO
|3:43:49
|2
|Juan Diego Quintero
|Netcompany INEOS Racing Academy
|1:04
|3
|Simone Raccani
|Team UKYO
|1:59
|4
|Nicola Zumsteg
|Biesse – Carrera – Premac
|2:08
|5
|Tommaso Dati
|Team UKYO
|2:26
|6
|Michele Bicelli
|Biesse – Carrera – Premac
|2:47
|7
|Leonardo Consolidani
|Bahrain Victorious Development Team
|3:21
|8
|Milan Nijs
|DL Chemicals – Experza
|3:56
|9
|Luca Morlino
|Solme – Olmo – Arvedi
|3:56
|10
|Andrea Bruno
|Team Hopplà
|3:56
|11
|Davide Frigo
|Netcompany INEOS Racing Academy
|3:56
|12
|Diego Pescador
|Movistar Team Academy
|3:58
Clasificación General Individual
|1
|Nicolo Garibbo
|Team UKYO
|7:14:12
|2
|Juan Diego Quintero
|Netcompany INEOS Racing Academy
|1:04
|3
|Simone Raccani
|Team UKYO
|1:59
|4
|Nicola Zumsteg
|Biesse-Carrera Premac
|2:08
|5
|Tommaso Dati
|Team UKYO
|2:26
|6
|Michele Bicelli
|Biesse-Carrera Premac
|2:47
|7
|Leonardo Consolidani
|Bahrain Victorious Development Team
|3:21
|8
|Andrea Bruno
|Team Hopplà
|3:56
|9
|Davide Frigo
|Netcompany INEOS Racing Academy
|3:56
|10
|Luca Morlino
|Solme Olmo Arvedi
|3:56
|11
|Milan Nijs
|DL Chemicals – Experza Cycling Team
|3:56
|12
|Diego Pescador
|Movistar Team Academy
|3:58