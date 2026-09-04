Laura Rojas se consagró campeona de la Clásica de Marinilla en la rama femenina; María Paula Latriglia ganó el circuito final

Luego de cuatro días de competencia, la huilense Laura Rojas se consagró camepona de la Clásica de Marinilla 2026 en la rama femenina. La corredora del Team Sistecredito defendió sin complicaciones el liderato en la última etapa.

Su equipo completó el podio de la Clásica Nacional “Ramón Emilio Arcila” con un destacado 1-2-3, con Natalia Garzón y Diana Carolina Peñuela, completando el podio.



María Paula Latriglia ganó el circuito final de la Clásica de Marinilla. (Foto Anderson Bonilla © RMC)

La jornada final la ganó María Paula Latriglia, quien logró otra victoria en la carrera del oriente antioqueño para el Sistecrédito, que ganó tres etapas. El pelotón se reportó a 15 segundos comandado por Erika Botero.

Rojas, que consiguió su tercer título de la temporada tras ganar la Vuelta al Valle y la Vuelta al Tolima, sucedió en el palmarés de la Clásica de Marinilla a la chilena Aranza Villalón, campeona del año pasado.

RESULTADOS ÚLTIMA ETAPA