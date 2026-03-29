Laura Rojas se consagra campeona de la Vuelta al Valle; Kimberly Escobar se adjudica la jornada final

El Team Sistecrédito celebró otro título en la temporada, esta vez con la huilense Laura Rojas, que salió campeona Vuelta al Valle 2026 tras cuatro vibrantes jornadas.

La monarca nacional de ruta mantuvo el liderato en la cuarta y última etapa, una jornada llana de 56 kilómetros disputada por los alrededores del municipio de Palmira, que fue ganada por Kimberly Escobar (Liga de Ciclismo del Valle – Indervalle).



Kimberly Escobar ganó la última etapa de la Vuelta al Valle 2026. (Foto Anderson Bonilla © RMC)

Rojas, que se puso líder en la penúltima jornada, defendió el liderato y superó sin complicaciones el último día para terminar vestida de amarillo en lo más alto del podio de la ronda vallecaucana.

Los puestos de honor de la Vuelta al Valle Paraíso de Todos los completaron Camila Valbuena (IDRD – Liga de Bogota) 2° y Angie Mariana Londoño (Oro Express) 3°.



Podio de la Vuelta al Valle 2026 en la rama femenina. (Foto © Liga de ciclismo del Valle – Jhoan Marulanda)

RESULTADOS FINALES