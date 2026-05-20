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LATAM Airlines Colombia y Fedeciclismo sellan alianza para facilitar la movilidad de los ciclistas federados
LATAM Airlines Colombia y la Federación Colombiana de Ciclismo anunciaron una alianza estratégica mediante la cual LATAM se convierte en Aerolínea Oficial del Ciclismo Colombiano y de la Selección Colombia de Ciclismo, con el propósito de brindar mejores condiciones de viaje a ciclistas federados, delegaciones oficiales y equipos vinculados a la Federación.
Bajo el lema “El ciclismo colombiano ahora vuela más alto”, este acuerdo busca acompañar el desarrollo de una de las disciplinas deportivas con mayor tradición, proyección internacional y reconocimiento para el país, facilitando la movilidad de los deportistas en sus diferentes competencias, concentraciones y eventos oficiales.
La alianza contempla beneficios como descuentos en tiquetes, condiciones preferenciales para el transporte de bicicletas, equipaje deportivo y equipaje sobredimensionado, así como waivers para cambios en tiquetes de delegaciones oficiales. Estos beneficios estarán disponibles a través de los canales corporativos definidos entre ambas organizaciones.
“En LATAM Airlines Colombia entendemos que conectar al país también significa acompañar aquello que nos representa y nos mueve como colombianos. El ciclismo ha llevado el nombre de Colombia a lo más alto y, con esta alianza, queremos contribuir a que sus deportistas, delegaciones y equipos cuenten con mejores condiciones para movilizarse y seguir compitiendo dentro y fuera del país”, afirmó Camilo Prieto, Gerente Comercial de LATAM Airlines Colombia.
Por su parte, la Federación Colombiana de Ciclismo destacó que este acuerdo representa un respaldo importante para el desarrollo operativo y competitivo de las Selecciones Colombia de Ciclismo en sus seis modalidades: ruta, pista, BMX Racing, BMX Freestyle, MTB y paracycling. “Para la Federación Colombiana de Ciclismo es muy valioso contar con un aliado como LATAM Airlines Colombia, que entiende las necesidades logísticas de nuestros deportistas y delegaciones. Esta alianza nos permite avanzar en mejores condiciones para la movilidad del ciclismo colombiano y fortalecer el acompañamiento a quienes representan al país en diferentes escenarios deportivos”, señaló Rubén Darío Galeano, presidente de la Federación Colombiana de Ciclismo.
Además de los beneficios de movilidad, LATAM Airlines Colombia tendrá presencia como aliado oficial en comunicaciones institucionales, contenidos digitales y espacios relacionados con las Selecciones Colombia de Ciclismo y eventos oficiales de la Federación, reforzando su compromiso con el deporte nacional y con iniciativas que promueven la conexión de Colombia con sus talentos, territorios y oportunidades.
Con esta alianza, LATAM Airlines Colombia continúa consolidando su rol como un actor clave en la conectividad del país, acompañando sectores estratégicos para el desarrollo nacional y acercando a más colombianos a los escenarios donde construyen sus sueños, compiten y representan el orgullo de todo un país.
*Con Información Prensa Fedeciclismo
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Presentada la Ruta Harold Tejada, un ‘Viaje Ancestral’ por territorio huilense
En la Casa del Huila, con sede Bogotá, fue presentada oficialmente la segunda edición de la Ruta Harold Tejada, evento ciclístico que tendrá nuevamente como epicentro al municipio de Pitalito, tierra natal del pedalista Harold Tejada, del XDS Astana Team, en un reencuentro con sus raíces que, en esta ocasión, fue denominado “Un Viaje Ancestral”, al incluir en el recorrido lugares mágicos como San Agustín, capital arqueológica de Colombia.
El evento de lanzamiento fue encabezado por Tejada, aprovechando una pausa en su calendario de competencias. Contó también con la presencia del Gobernador del Huila, Rodrigo Villalba; el alcalde de Pitalito, Yider Luna; el director de Inderhuila, Felipe Victoria, y el presidente de la Federación Colombiana de Ciclismo, Rubén Darío Galeano.
“Estoy feliz de presentar la Ruta Harold Tejada. Vamos a tener invitados especiales como Rigoberto Urán, Santiago Buitrago, Óscar Sevilla y Sergio Luis Henao, además de muchos compañeros más, tanto a nivel nacional como internacional”, adelantó Harold sobre el gran fondo ciclístico que organiza como una experiencia deportiva para recorrer los paisajes del sur del Huila.
Reafirmando su compromiso con sus orígenes, sus tradiciones y su comunidad, el ciclista celebrará el próximo 25 de octubre esta nueva edición junto a su familia y con el apoyo de las autoridades del departamento. Tejada precisó durante su intervención que, después de una primera edición que superó todas las expectativas, este año “queremos superar el número de inscritos” con un “viaje ancestral” diseñado “para mi región”, al proponer tres retos: la Ruta Larga, con 110,45 kilómetros; la Ruta Media, con 92,89 kilómetros, y la Ruta Corta, con 35,54 kilómetros.
Para el gobernador Villalba, la Ruta Harold Tejada es, en primer lugar, “un reconocimiento a una región y a un ídolo, a una persona que es un referente del ciclismo colombiano y que sirve de ejemplo a las nuevas generaciones”. Asimismo, consideró este evento como “una vitrina para la región; es una oportunidad para mostrar las bondades turísticas del departamento. Vamos a estar en el Macizo Colombiano, vamos a estar en la joya de la corona del turismo del Huila: el Parque Arqueológico de San Agustín, Patrimonio de la Humanidad”.
El alcalde Luna, por su parte, señaló que esta experiencia deportiva representa “esperanza y sueños para los niños” y reveló que, después de la primera edición de la Ruta, “tenemos alrededor de 80 niños en las escuelas de formación del municipio, pedaleando hacia nuevos proyectos de vida”.
En cuanto a Harold Tejada, subrayó que “es nuestro orgullo y ojalá pudiéramos colocarle a ese octavo velódromo del país, avalado en Pitalito, su nombre, porque es la esperanza de muchos jóvenes y niños. Pitalito no solo es café, también es cuna de grandes deportistas”.
Durante el lanzamiento, Harold reveló sus principales objetivos de cara a la segunda parte de la temporada. El Dauphiné y el Tour de Francia serán su reintegró a la alta competencia. Luego vendrán la Vuelta a España y el Mundial de Ruta en Quebec, Canadá.
El Tour será el eje competitivo principal. Allí definirá su futuro profesional, al estar en la órbita de equipos como Netcompany INEOS, UAE Team Emirates y EF Education-EasyPost, según confirmó durante el evento.
“Por parte de mi mánager hay diálogos no solo con este equipo (INEOS), sino también con otros. Le estoy dando prioridad al XDS Astana, con el que llevo siete años y donde tengo un lugar privilegiado. Seguramente, durante el Tour o antes, ya habré tomado una decisión”, comentó el pedalista de 29 años, que también recibió por parte de la Federación Colombiana de Ciclismo, la noticia de que la Vuelta a Colombia empezará en su departamento de origen. Todo un acontecimiento. Será un abrebocas inigualable antes de recibir a la gran afición del país en la segunda edición de la Ruta Harold Tejada.
*Con Información Prensa Ruta Harold Tejada
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Harold Tejada alista una nueva edición de su Ruta Ancestral, con figuras del ciclismo colombiano
El próximo 14 de mayo, en la Casa del Huila, en Bogotá, Harold Tejada y la organización de la Ruta que rinde homenaje a sus raíces, realizarán el lanzamiento oficial del evento que por segundo año consecutivo tendrá como epicentro su natal Pitalito.
Durante encuentro, el formidable pedalista huilense presentará los detalles en compañía de las máximas autoridades del departamento, de una nueva edición de su Ruta Ancestral, con figuras del ciclismo colombiano, que contará un recorrido renovado. La cita será a las 3 pm.
“El año pasado hicimos la Ruta en Pitalito y lo queremos repetir. Sabemos que es una región muy alejada del país, pero se hace todo lo que se puede para que la gente viva una linda experiencia. Vamos a recorrer municipios muy lindos en el Huila”, dijo el ícono del ciclismo huilense.
Para este año la carrera recreativa contará con la presencia de grandes figuras como el bogotano Santiago Buitrago, el boyacense Juan Sebastián Molano, el antioqueño Sergio Luis Henao y el colombo-español Óscar Sevilla.
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Café de Colombia regresa a la élite del ciclismo como nuevo patrocinador del INEOS Grenadiers
El equipo británico INEOS Grenadiers confirmó este martes su alianza con Café de Colombia como Patrocinador Oficial de Café, en un acuerdo que marca el regreso de una de las marcas más icónicas en la historia del ciclismo colombiano al máximo pelotón internacional.
La unión entre la escuadra británica y la marca insignia de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia refuerza la presencia internacional del café colombiano en mercados estratégicos, al tiempo que reconecta a este histórico emblema nacional con uno de los equipos más importantes del ciclismo mundial.
Como parte de la alianza, Café de Colombia estará presente en los entornos del INEOS Grenadiers tanto en competencia como fuera de ella, integrándose al día a día del equipo como parte de su rutina y cultura interna.
John Allert, CEO del INEOS Grenadiers, destacó la importancia del acuerdo y el simbolismo que representa para ambas partes. “Estamos encantados de dar oficialmente la bienvenida a Café de Colombia al equipo. El café es sinónimo del ciclismo y tiene una manera única de unir a las personas. Esta asociación refleja eso y conecta a dos organizaciones definidas por la consistencia, la precisión y un compromiso compartido con la calidad”.
El dirigente también resaltó la estrecha relación del equipo con Colombia, especialmente a través de corredores como Egan Bernal y Brandon Rivera, además del respaldo constante de la afición colombiana en las grandes carreras del calendario internacional. “Nuestro equipo tiene una fuerte conexión con Colombia a través de sus corredores y seguimos inspirados por el enorme apoyo que recibimos de los aficionados allí y en todo el mundo. La pasión por ciclistas como Egan Bernal y Brandon Rivera es algo que sentimos en cada carrera”.
Allert agregó que el éxito deportivo también se construye con aliados estratégicos que compartan la misma visión de excelencia. “El éxito en este deporte se construye sobre la fortaleza del entorno general, y trabajar con socios de confianza que estén alineados con nuestros estándares es una parte importante de ello. Café de Colombia tiene una herencia muy rica y una gran reputación a nivel global, estamos muy ilusionados por trabajar juntos”.
Por su parte, Germán Bahamón, gerente general de la Federación Nacional de Cafeteros, subrayó el alcance internacional que tendrá este acuerdo para la imagen del café colombiano. “Esta alianza representa mucho más que una asociación. Es una plataforma estratégica para mostrar al mundo la calidad, el origen y los valores del café colombiano. Queremos que los consumidores reconozcan a Café de Colombia como una parte natural de un estilo de vida activo”.
La marca Café de Colombia tuvo una presencia legendaria en el ciclismo profesional durante la década de los años 80, cuando llevó al escenario internacional a una generación inolvidable de corredores colombianos. Ahora, su regreso al deporte se da junto a una de las estructuras más exitosas del ciclismo moderno, en una jugada de alto valor simbólico y de proyección global.
Respaldada por más de 560.000 familias caficultoras en 23 departamentos productores, Café de Colombia es reconocida en el mundo como símbolo de origen, calidad y tradición. Su regreso al ciclismo de élite revive una conexión histórica entre Colombia, su café y uno de los deportes que más identidad le ha dado al país.