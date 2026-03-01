Las gymcanas animaron el inicio de la segunda válida de la Copa Valle Paraíso de Todos de Ciclomontañismo

En la concha acústica del municipio de Ginebra, Valle del Cauca, se llevó a cabo la segunda cita de la temporada de la Copa Valle Paraíso de Todos de Ciclomontañismo, dando apertura a la jornada competitiva con las pruebas de habilidad y destreza denominadas gymcanas.

Las competencias se desarrollaron en seis categorías: Infantil A femenino y masculino, Infantil B femenino y masculino, y Prejuvenil damas y varones, con la participación de destacados ciclistas provenientes de diferentes clubes y regiones como El Tambo (Cauca), Roldanillo, Yumbo, Sevilla, Jamundí y Armenia.

La jornada permitió evidenciar el talento y proceso formativo de los jóvenes deportistas, quienes demostraron gran dominio técnico y habilidades sobre la bicicleta.

Los ganadores de las pruebas de gymcanas

Sheyla Isabella Ruiz, del departamento del Cauca, categoría Infantil A femenino.

Thiago Manzano, de la Fundación Tourmalet de Timbío, Infantil A masculino.

Gabriela Gómez, de Timbío, Infantil B femenino.

Dylan Maya, de Armenia, Infantil B masculino.

Luciana Ríos, del club Super Amigos de Roldanillo, Prejuvenil damas.

Juan José Leyva, del club Sin Fronteras de Sevilla, Prejuvenil masculino.

RESULTADOS COMPLETOS

*Con Información Prensa Liga de Ciclismo del Valle del Cauca