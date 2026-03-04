Connect with us

Noticias

Las escapadas de Héctor Urrego: la fiesta de la ‘Camiseta Rosada’

Publicado

Hace 2 mins

el

El Gran Fondo Giro de Italia Colombia 2026 fue un éxito deportivo, turístico y organizativo. (Foto © Gobernación de Cundinamarca)
Temas relacionados:
Anuncio

Pista

El Velódromo Alcides Nieto Patiño vivirá la segunda jornada de los ‘Viernes de Pista’

Publicado

Hace 6 mins

el

4 marzo, 2026

Por

La Liga de Ciclismo del Valle da seguimiento a los tradicionales “Viernes de Pista” en el Velódromo Alcides Nieto Patiño. (Foto © Prensa Liga de Ciclismo del Valle)
Seguir leyendo

MountainBike

“Empezar la temporada con estas sensaciones es sumamente positivo”: Leonardo Páez tras su primer podio del año

Publicado

Hace 36 mins

el

4 marzo, 2026

Por

El ciclomomtañista boyacense Leonardo Páez lleva dos carreras en la temporada 2026. (Foto © Lee Cougan - Basso Factory Racing)
Seguir leyendo

Ruta

Egan Bernal distinguido entre los mejores deportistas del mundo; nominado en los prestigiosos Premios Laureus

Publicado

Hace 1 hora

el

4 marzo, 2026

Por

El pedalista zipaquireño Egan Bernal recibió importante nominación en los Premios Laureus 2026. (Foto © Ineos Grenadiers)
Seguir leyendo
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio

Todos los derechos reservados © 2007-2020 Mundo Ciclístico SAS.
Calle 79 No. 18-34 Of. 602
Tel: (+57) 1 9370461
Email: mundociclistico@gmail.com
Bogotá, Colombia, Sur América.