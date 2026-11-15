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La Vuelta al Táchira tendrá una antesala avalada por la UCI: el Clásico Venezuela Renace
San Cristóbal y el estado Táchira estrenarán una competencia internacional de un día tras la oficialización del Clásico Internacional Venezuela Renace en el calendario del UCI America Tour, prueba de categoría 1.2 que se disputará el 6 de enero de 2027 sobre 144 kilómetros en el circuito «Santos Bermúdez«. El evento, organizado por el equipo que está al frente de la Vuelta al Táchira en Bicicleta bajo la égida de Rubén Osorio, marcará el regreso de este formato al país tras más de una década de ausencia, específicamente desde la realización de la Copa FVC, y servirá como apertura de la temporada de ruta en el continente americano.
La inclusión de la carrera responde a una solicitud extemporánea elevada por la Comisión Técnica de la Federación Venezolana de Ciclismo (FVC) liderada por Yorkys Arias, Miguel Fuentes, Ruben Osorio, Rainer Nuhlen, Luis Mendez y Francisco Benitez, quienes bajo la instruccion del presidente de la FVC Gerardo Marquez, siendo respaldada por la Unión Ciclista Internacional (UCI) en virtud de las relaciones institucionales consolidadas con el ente rector, que dieron como resultado la realización de este evento.
Con esta estrategia, la dirigencia venzolana busca ampliar el roce competitivo y facilitar la suma de unidades en pleno ciclo olímpico, ubicando la prueba como antesala directa de la Vuelta al Táchira en Bicicleta para que los equipos extranjeros disputen ambas citas en una misma gira. En total, la primera semana del año pondrá en juego 427 puntos para el escalafón mundial, distribuidos en 154 unidades del clásico y 273 del giro tachirense.
De acuerdo con el reglamento internacional para eventos clase 2, la carrera habilitará la participación de conjuntos UCI ProTeam del país organizador o invitados, escuadras continentales, selecciones nacionales y clubes regionales con licencia oficial. A diferencia de trazados planos del calendario continental como por ejemplo el Gran Premio New York City, el recorrido exigirá al pelotón en un recorrido de 144 kilómetros en el tradicional circuito «Santos Bermúdez», escenario de los Campeonatos Panamericanos de 1976 y 2016 así como de los Mundiales de Ciclismo en Pista y Ruta de 1977.
La disputa del Clásico Internacional Venezuela Renace coincidirá con el año en que se celebra el quincuagésimo aniversario de aquella cita universal celebrada en San Cristóbal hace medio siglo. Dicho campeonato motivó la construcción del Velódromo J. J. Mora de Pueblo Nuevo y convirtió a la capital tachirense en la primera sede latinoamericana de un mundial de la disciplina.
*Con Información de Carlos Alexis Rivera
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Paul Seixas le gana el duelo a Brandon McNulty y se queda con el Critérium de Saitama 2026
En un final lleno de emociones, Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team) se impuso este domingo en el Critérium de Saitama, en Japón. El joven francés, que venía de ser segundo en Singapur detrás del mexicano Isaac del Toro, soltó a todos sus rivales en la parte final y terminó ganando la competencia.
El corredor galo fue escoltado por el campeón del mundo, el estadounidense Brandon McNulty (UAE Team Emirates – XRG) y por el noruego Torstein Træen (Uno-X Mobility), quienes completaron el podio de la carrera nipona.
La prueba asiática destinada a promocionar el Tour de Francia en el continente asiático cumplió su décima segunda edición se disputó en un circuito urbano en la ciudad Saitama como es tradición y al que los ciclistas le dieron varias vueltas.
Saitama vibró con la presencia de algunas estrellas del pelotón mundial como el británico Oscar Onley, el neerlandés Thymen Arensman, el español Óscar Rodríguez, el australiano Michael Matthews y el suizo Mauro Schmid y el italiano Davide Ballerini, entre otros. La carrera no contó con participación colombiana.
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Ciclo-Retro: repasamos todos los títulos de los escarabajos en la historia de la Vuelta a Trujillo
A pocas hora de la consagración del caldense Daniel Hoyos como campeón de la trigésima séptima edición de la Vuelta a Trujillo, repasamos todos los títulos de los escarabajos en la tercera prueba por etapas de mayor tradición y prestigio para el ciclismo venezolano, que llegó en 1979 y que tuvo como primer ganador al venezolano Leonardo Bonilla.
Colombia cuenta con diez títulos, el primero de ellos llegó de la mano del caleño Jorge Orozco en 1980, corriendo para un equipo del vecino país y el último fue el boyacense José Castelblanco, quien la ganó en 2006.
Los pedalistas nacionales han sido grandes protagonistas, sobre todo en las ediciones del giro trujillano de las décadas de los 80 y los 90. Es importante aclarar que algunos corredores colombianos se radicaron en Venezuela, corriendo para equipos de ese país por mucho tiempo y hasta se nacionalizaron.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico recuerda todos los títulos de los colombianos en la tercera carrera más importante del calendario venezolano después de la Vuelta al Táchira y la Vuelta a Venezuela.
CAMPEONES COLOMBIANOS DE LA VUELTA A TRUJILLO
1980 🥇 Jorge Orozco
1984 🥇 Segundo Chaparro
1991 🥇 Wenceslao Lancheros
1992 🥇 Marco Carreño
1998 🥇 Álvaro Lozano
1999 🥇 César Salazar
2001 🥇 Federico Muñoz
2002 🥇 Víctor Hugo González
2005 🥇 José Serpa
2006 🥇 José Castelblanco
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Daniel Hoyos mantiene el pulso firme en Venezuela y lidera la Vuelta a Trujillo a falta de una jornada
El pedalista caldense Daniel Hoyos, del Team Nativos, continúa comandando la trigésima séptima edición de la Vuelta a Trujillo, luego de defender el liderato en la cuarta y penúltima etapa, de 138,2 kilómetros, que se disputó entre el municipio de Carache y la localidad de Santa Isabel.
Hoyos, de 31 años, supera por más de un minuto al local Luis Mora (Alcaldía de Valera-Confitería La Guacamaya). En el tercer cajón del podio se encuentra otro venezolano, se trata de Jorge Abreu (Fina Arroz Keramix), quien cede más de tres minutos con el escarabajo a falta de un día para el final.
El cuarto capítulo quedó en manos del venezolano Alexander Villasmil (Gobernación de Mérida), quien llegó escapado sacándole 1:37 al grupo principal que llegó con comandado por Jesús Goyo (Fina Arroz Keramix), mientras que el mejor colombiano fue Juan Pablos Sossa (Team Nativos) en el tercer lugar.
El giro trujillano finalizará este domingo con la quinta y última etapa, otra jornada rompe-piernas de 136,6 kilómetros de recorrido, que se disputará entre la población de Monay y el municipio de la Mesa de Esnujaque, donde conoceremos al sucesor del venezolano Yonathan Eugenio, campeón del año pasado.
Vuelta a Trujillo 2026
Resultados Etapa 4 » Carache – Santa Isabel (138,2 km)
|1
|Alexander Villasmil
|Gobernación de Mérida
|3:11:31
|2
|Jesús Goyo
|Fina Arroz Keramix
|1:37
|3
|Juan Pablo Sossa
|Team Nativos
|1:37
|4
|Brayan Montilla
|CES Serviciclismo La Guaira
|1:37
|5
|Nelson Pérez
|Fina Arroz Keramix
|1:37
|6
|Ángel Rivas
|Alcaldía de Valera-Confitería la Guacamaya
|1:37
|7
|Jerson Arias
|Herrera Sport IAM Champion
|1:37
|8
|Julio Blanco
|Ministerio Comercio Criket
|1:37
|9
|Luis Piñeros
|Herrera Sport IAM Champion
|1:37
|10
|Emanuel Pérez
|FTB Celucambio
|1:37
Clasificación General Individual
|1
|Daniel Hoyos
|Team Nativos
|13:57:26
|2
|Luis Mora
|Alcaldía de Valera-Confitería la Guacamaya
|1:17
|3
|Jorge Abreu
|Fina Arroz Keramix
|3:25
|4
|Juan Ruiz
|Alcaldía de Valera-Confitería la Guacamaya
|3:35
|5
|Ángel Rivas
|Alcaldía de Valera-Confitería la Guacamaya
|4:42
|6
|Arley Cuadros
|Ministerio Comercio Criket
|6:06
|7
|Diego Benavides
|Team Nativos
|6:41
|8
|Santiago Escudero
|FTB Celucambio
|7:26
|9
|Nelson Pérez
|Fina Arroz Keramix
|7:51
|10
|Luis Pinto
|Alcaldía de Valera-Confitería la Guacamaya
|12:33