La Vuelta al Táchira tendrá una antesala avalada por la UCI: el Clásico Venezuela Renace

San Cristóbal y el estado Táchira estrenarán una competencia internacional de un día tras la oficialización del Clásico Internacional Venezuela Renace en el calendario del UCI America Tour, prueba de categoría 1.2 que se disputará el 6 de enero de 2027 sobre 144 kilómetros en el circuito «Santos Bermúdez«. El evento, organizado por el equipo que está al frente de la Vuelta al Táchira en Bicicleta bajo la égida de Rubén Osorio, marcará el regreso de este formato al país tras más de una década de ausencia, específicamente desde la realización de la Copa FVC, y servirá como apertura de la temporada de ruta en el continente americano.

La inclusión de la carrera responde a una solicitud extemporánea elevada por la Comisión Técnica de la Federación Venezolana de Ciclismo (FVC) liderada por Yorkys Arias, Miguel Fuentes, Ruben Osorio, Rainer Nuhlen, Luis Mendez y Francisco Benitez, quienes bajo la instruccion del presidente de la FVC Gerardo Marquez, siendo respaldada por la Unión Ciclista Internacional (UCI) en virtud de las relaciones institucionales consolidadas con el ente rector, que dieron como resultado la realización de este evento.

Con esta estrategia, la dirigencia venzolana busca ampliar el roce competitivo y facilitar la suma de unidades en pleno ciclo olímpico, ubicando la prueba como antesala directa de la Vuelta al Táchira en Bicicleta para que los equipos extranjeros disputen ambas citas en una misma gira. En total, la primera semana del año pondrá en juego 427 puntos para el escalafón mundial, distribuidos en 154 unidades del clásico y 273 del giro tachirense.

De acuerdo con el reglamento internacional para eventos clase 2, la carrera habilitará la participación de conjuntos UCI ProTeam del país organizador o invitados, escuadras continentales, selecciones nacionales y clubes regionales con licencia oficial. A diferencia de trazados planos del calendario continental como por ejemplo el Gran Premio New York City, el recorrido exigirá al pelotón en un recorrido de 144 kilómetros en el tradicional circuito «Santos Bermúdez», escenario de los Campeonatos Panamericanos de 1976 y 2016 así como de los Mundiales de Ciclismo en Pista y Ruta de 1977.

La disputa del Clásico Internacional Venezuela Renace coincidirá con el año en que se celebra el quincuagésimo aniversario de aquella cita universal celebrada en San Cristóbal hace medio siglo. Dicho campeonato motivó la construcción del Velódromo J. J. Mora de Pueblo Nuevo y convirtió a la capital tachirense en la primera sede latinoamericana de un mundial de la disciplina.

*Con Información de Carlos Alexis Rivera