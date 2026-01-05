La Vuelta al Táchira 2026 sigue en pie para iniciar el 9 de enero

Después de la ofensiva militar de la administración de Donald Trump contra Venezuela llevada a cabo en la madrugada del 3 de enero de 2026 que terminó con la captura de Nicolás Maduro, la realización de la Vuelta al Táchira estaba en duda, pero la carrera sigue en pie, así lo confirmó la organización en sus redes sociales.

“¡Todo listo para la Vuelta al Táchira 2026! Acompáñanos este miércoles a la rueda de prensa oficial de la 61ª edición del evento ciclístico más importante del país. Conoce todos los detalles, rutas y novedades de esta gran fiesta deportiva. ¡La emoción del ciclismo vuelve a nuestras carreteras!”, escribió la organización del Giro Andino en Instagram.

La carrera venezolana, que hace parte del calendario UCI, está programada para iniciar el 9 de enero y hasta el momento tienen la presencia confirmada de cuatro equipos extranjeros: la escuadra continental boliviana Pío Rico Cycling Team, la formación mexicana Arenas Tlax-Mex y los equipos colombianos Garroteros de Santander y el Gesprom Evolution. Se espera la oficialización del GW Erco Shimano como otro de los participantes.

La prueba de categoría UCI 2.2, que tiene como actual campeón al venezolano Eduin Becerra, arrancará este viernes como es tradición en San Cristóbal con una etapa de 214,1 kilómetros que llegará a la ciudad de Socopó.

En la lista de preinscritos con los equipos foráneos aparecen hasta el momento cuatro colombianos, se trata del cundinamarqués Juan Esteban Guerrero, el zipaquireño Jorge Castiblanco y los boyacenses Miguel Flórez y Diego Soracá.