Ruta
La triatleta Magda Nieuwoudt conquistó el Campeonato Africano de Ciclismo de Ruta
La sudafricana Magda Nieuwoudt se consagró campeona de ciclismo de ruta de África al imponerse con autoridad en la prueba de fondo femenina élite. Con esta victoria, la destacada triatleta de 31 años sucedió en el trono a su coterránea Hayley Preen, manteniendo la hegemonía de su país en los últimos tres años.
La exigente prueba tuvo como escenario la ciudad portuaria de Kisumu, ubicada al oeste de Kenia, a orillas del majestuoso lago Victoria. Las pedalistas se enfrentaron a un demandante recorrido de 122,3 kilómetros, caracterizado por un clima húmedo y un trazado técnico que puso a prueba la resistencia de todo el pelotón africano.
El ciclismo sudafricano demostró su gran poderío en la competición al monopolizar los puestos de honor. Detrás de Nieuwoudt, el podio de la competencia lo completaron sus compatriotas Lisa Bone y Tiffany Keep, quienes se adjudicaron las medallas de plata y bronce, respectivamente.
Este triunfo consolida la polivalencia deportiva de Nieuwoudt, quien trasladó con éxito su potencia del triatlón al ciclismo de ruta. Las mujeres sudafricanas reafirmaron así su posición como la máxima potencia de la disciplina en el continente africano, dejando una huella imborrable en territorio keniano.
Resultados Campeonato Africano de Ruta 2026 – Rama Femenina
Kisumu – Kisumu (122,3km)
|1
|Magda Nieuwoudt
|Sudáfrica
|3:28:50
|2
|Lisa Bone
|Sudáfrica
|5:52
|3
|Tiffany Keep
|Sudáfrica
|12:09
|4
|Diane Ingabire
|Ruanda
|12:09
|5
|Marzaan Mellett
|Sudáfrica
|12:09
|6
|Megan Botha
|Sudáfrica
|12:09
|7
|Xaverine Nirere
|Ruanda
|12:09
|8
|Tsige Kiros Kahsay
|Etiopía
|12:09
|9
|Djazilla Umwamikazi
|Ruanda
|12:09
|10
|Mieraf Aregawi
|Etiopía
|+ 12:09
Ruta
Adrián Bustamante gana la octava etapa del Clásico RCN Sistecrédito y Javier Jamaica acaricia el título
El boyacense Adrián Bustamante (GW Erco Sportfitness) se impuso en la octava y penúltima etapa del Clásico RCN Sistecrédito 2026, una exigente jornada montañosa que se disputó sobre un trazado de 136 kilómetros entre los municipios antioqueños de Bello y Santo Domingo.
Detrás del vencedor del día cruzaron la línea de meta el corredor Michael Moreno (EBSA), quien se reportó en la segunda posición, y Rodrigo Contreras (NU Colombia), quien ocupó la tercera plaza. Los tres pedalistas, que protagonizaron un emocionante cierre, llegaron distanciados del grupo principal.
En lo referente a la clasificación general individual, la situación en la parte alta no sufrió modificaciones de consideración y todo siguió igual tras el esfuerzo. El liderato de la carrera se mantiene bajo el control absoluto de Javier Jamaica (NU Colombia), quien es escoltado en el segundo lugar por su compañero de equipo Camilo Ardila, mientras que Kevin Castillo (Orgullo Paisa) permanece firme en la tercer cajón del podio.
La tradicional carrera, popularmente conocida en el ámbito deportivo como el ‘Duelo de Titanes’, finalizará este domingo con la disputa de su novena y última etapa. La jornada definitiva consistirá en una contrarreloj individual de 17,2 kilómetros que partirá desde el Edificio Inteligente de EPM en Medellín y culminará en el mítico Alto de Las Palmas, una cronoescalada decisiva donde finalmente se conocerá al sucesor de Diego Camargo, el campeón de la edición del año pasado.
Resultados Octava Etapa – Clásico RCN Sistecrédito 2026
Ruta
Jonathan Caicedo, cada vez más cerca de ganar el Tour de Guizhou 2026
El experimentado pedalista ecuatoriano Jonathan Caicedo del Wheeltop Rotor Chengdu, sigue líder del Tour de Guizhou 2026, luego de defender el liderato tras disputarse la séptima etapa.
Caicedo, de 33 años, que ganó el segundo capítulo, sigue escoltado en la clasificación general por sus compañeros de equipo, los rusos Petr Rikunov y Andrei Stepanov.
La antepenúltima fracción quedó en manos del ruso, Petr Rikunov (Wheeltop Rotor Chengdu), que entró por delante del danés Noah Morell (Edinburgh Bike Fitting RT).
La carrera asiática, que no cuenta con participación colombiana, continuará este domingo con la penúltima jornada que tendrá una distancia de 167 kilómetros.
Ruta
La Vuelta del Porvenir evoluciona y presenta su nueva identidad como Vuelta Juvenil Sistecrédito
La Federación Colombiana de Ciclismo presentó la nueva identidad gráfica de la Vuelta Juvenil & Tour Femenino Sistecrédito, una renovación que marca una nueva etapa para dos de las competencias más representativas del calendario nacional de ruta y que reúne, bajo una misma imagen, el desarrollo del talento juvenil y el crecimiento del ciclismo femenino colombiano.
Como parte de esta actualización, la tradicional Vuelta del Porvenir pasa a denominarse Vuelta Juvenil Sistecrédito, un nombre que identifica de manera directa la categoría protagonista de la competencia masculina y refuerza su propósito de impulsar a las nuevas generaciones de ciclistas que buscan abrirse camino en el alto rendimiento.
El cambio de denominación llega en un año especial para la historia de ambas carreras: la Vuelta Juvenil celebrará su 42.ª edición, mientras que el Tour Femenino Sistecrédito disputará su 22.ª edición, consolidando la continuidad de dos eventos fundamentales para el desarrollo y la proyección del ciclismo colombiano.
La nueva imagen integra los nombres de las dos competencias en una propuesta gráfica compartida, que conserva la identidad de Sistecrédito como patrocinador principal y fortalece la presentación conjunta de estos eventos dentro del calendario nacional.
Más allá de una renovación visual, esta actualización busca proyectar una identidad clara y unificada para dos carreras que cumplen un papel importante en la formación deportiva, la competencia y la identificación de nuevos talentos, tanto en la rama masculina juvenil como en las categorías femeninas élite, Sub-23 y juvenil.
En 2026, la Vuelta Juvenil y el Tour Femenino Sistecrédito se disputarán del 4 al 8 de noviembre en el Valle del Cauca, con cinco jornadas de competencia que recorrerán diferentes municipios del departamento. La programación contempla etapas en línea, una contrarreloj individual y una jornada final en circuito, en un recorrido que reunirá a las futuras figuras del ciclismo nacional.
Con esta nueva identidad, la Federación Colombiana de Ciclismo reafirma su compromiso con la promoción del ciclismo juvenil y femenino, la consolidación de sus competencias nacionales y la construcción de escenarios para el crecimiento deportivo de las nuevas generaciones.
*Con Información de Fedeciclismo