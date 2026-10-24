La triatleta Magda Nieuwoudt conquistó el Campeonato Africano de Ciclismo de Ruta

La sudafricana Magda Nieuwoudt se consagró campeona de ciclismo de ruta de África al imponerse con autoridad en la prueba de fondo femenina élite. Con esta victoria, la destacada triatleta de 31 años sucedió en el trono a su coterránea Hayley Preen, manteniendo la hegemonía de su país en los últimos tres años.

La exigente prueba tuvo como escenario la ciudad portuaria de Kisumu, ubicada al oeste de Kenia, a orillas del majestuoso lago Victoria. Las pedalistas se enfrentaron a un demandante recorrido de 122,3 kilómetros, caracterizado por un clima húmedo y un trazado técnico que puso a prueba la resistencia de todo el pelotón africano.

El ciclismo sudafricano demostró su gran poderío en la competición al monopolizar los puestos de honor. Detrás de Nieuwoudt, el podio de la competencia lo completaron sus compatriotas Lisa Bone y Tiffany Keep, quienes se adjudicaron las medallas de plata y bronce, respectivamente.

Este triunfo consolida la polivalencia deportiva de Nieuwoudt, quien trasladó con éxito su potencia del triatlón al ciclismo de ruta. Las mujeres sudafricanas reafirmaron así su posición como la máxima potencia de la disciplina en el continente africano, dejando una huella imborrable en territorio keniano.

Resultados Campeonato Africano de Ruta 2026 – Rama Femenina

Kisumu – Kisumu (122,3km)