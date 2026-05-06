¡La tercera es la vencida! Victoria y liderato para Lotte Kopecky en el cuarto capítulo de la Vuelta a España Femenina

Después de dos top 3, la ciclista belga Lotte Kopecky (Team SD Worx-Protime) ganó este miércoles la cuarta etapa de la Vuelta a España Femenina 2026, disputada entre Monforte de Lemos y Antas de Ulla sobre 115,6 kilómetros, al imponerse con fortaleza en un esprint totalmente controlado por su equipo para, además, ponerse líder de la general gracias a las bonificaciones.

La dos veces campeona del mundo, que consiguió su primer triunfo en la ronda española, luchó incansablemente en la jornadas anteriores por el triunfo parcial, pero finalmente lo logró tras dos intentos fallidos. El podio del día lo completaron la veterana neerlandesa Anna van der Breggen (Team SD Worx-Protime) y la italiana Letizia Paternoster (Liv AlUla Jayco).

El ‘Top 5’ lo completaron la ganadora de etapa en esta Vuelta Shari Bossuyt (AG Insurance-Soudal Team) y la anterior líder, la alemana Franziska Koch (FDJ United-SUEZ), mientras que Paula Patiño (Laboral Kutxa – Fundación Euskadi) entró con las mejores en la casilla 62° con el mismo tiempo de la ganadora y Juliana Londoño (Team Picnic PostNL) se clasificó en el puesto 110° a más de un minuto de Kopecky.

Con los resultados de hoy, en la general se presentaron cambios en los primeros lugares. De esta manera, Lotte Kopecky (Team SD Worx-Protime) pasó a comandar la carrera. La belga llegó a lo más alto del podio, ahora escoltada por la alemana Franziska Koch (FDJ United-SUEZ) a 6 segundos de la nueva líder.

La ronda española para mujeres continuará este jueves con la quinta etapa que llevará a las pedalistas desde de León hasta Astorga a lo largo de 119,6 kilómetros.

Vuelta España Femenina (2.WWT)

Resultados Etapa 4 | Monforte de Lemos – Antas de Ulla (115,6 km)

1 Lotte Kopecky Team SD Worx-Protime 3:07:11 2 Anna van der Breggen Team SD Worx-Protime m.t. 3 Letizia Paternoster Liv AlUla Jayco m.t. 4 Shari Bossuyt AG Insurance-Soudal Team m.t. 5 Franziska Koch FDJ United-SUEZ m.t. 6 Sarah Van Dam Team Visma | Lease a Bike m.t. 7 Liane Lippert Movistar Team m.t. 8 Arlenis Sierra Movistar Team m.t. 9 Agnieszka Skalniak-Sójka CANYON//SRAM zondacrypto m.t. 62 Paula Patiño Laboral Kutxa – Fundación Euskadi m.t. 110 Juliana Londoño Team Picnic PostNL 1:51



Lotte Kopecky, nueva líder de la Vuelta a España Femenina 2026. (Foto © Team SD Worx-Protime)

Clasificación General Individual