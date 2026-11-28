Una vez más, el ciclismo colombiano y también el internacional se conmociona con la noticia de un corredor suspendido de su actividad por la INTERNATIONAL TESTING AGENCY (ITA), entidad encargada por la UCI y otras tantas federaciones internacionales de diversos deportes de todo lo relacionado con el control al uso de métodos y medicamentos prohibidos en el deporte.

La agencia, encargada de los exámenes y resultados que reglamentariamente se realizan a los deportistas es independiente de las Federaciones Internacionales y no necesariamente es “palabra de Dios” pues si bien es cierto que su objetivo es luchar contra las malas prácticas en el deporte, también es cierto que en contra de su desempeño figuran casos lamentables, errores y decisiones garrafales, absurdas y que rayan en lo arbitrario, injusto y desproporcionado.

DOCUMENTO A LA VISTA

En esta oportunidad se trata del gran ciclista colombiano Harold Tejada, abruptamente sorprendido con un boletín de la ita.sport, Documento al cual ha tenido acceso nuestro portal revistamundociclistico.com y que escuetamente escrito en inglés señala:

–Tejada Canacue, Harold Alfonso

–Colombia

–Cycling

–Provisonal suspension (since 26 November 2026)

–ONGOING (traducción MC: en curso, en progreso, procediendo)

–Individual type: Athlete (Traducción MC: Tipo de individuo: Atleta)

–ADVR: Art.2.2 Use or Attempted Use (Traducción MC: Uso o intento de uso)

–Violation date: 15 August 2019

–Ineligibility N / A (Traducción MC: Inelegibilidad)

–Results Management Authority (MC: Autoridad de Gestión de Resultados)

–Disqualification N/A (Traducción MC: Descalificación)

–Means of Resolution N/ A (Traducción MC: Medios de resolución)

–UCI ID. (Traducción MC: Identificación UCI)

PREGUNTAS SIN RESPUESTAS

El texto anterior sirve para demostrar lo ambigua y absurda que resulta la decisión de suspender al deportista por lo siguiente:

1.- Se trata de un “caso, incidente, violación”, etc que data de 2019 cuando corría en Colombia para el Team Medellín y nunca, ni aquí o en Europa posteriormente, Tejada tuvo algo que ver con este asunto.

2.- Lo más incomprensible y absurdo es el término “USO O INTENTO DE USO” ante el cual resultan todos los interrogantes posibles: ¿QUÉ USÓ EL DEPORTISTA HACE 7 AÑOS? ¿QUÉ INTENTÓ USAR Y DE QUÉ MANERA?

3.- Lo único aceptable de la decisión es que el término ONGOING pareciera indicar que hay una investigación en curso, 7 años después de PROFESIONALISMO AL MÁS ALTO NIVEL.

4. IGUALMENTE SE HACE NECESARIO ACLARAR QUE EN NINGÚN CASO SE MENCIONA EL TÉRMINO DOPAJE, DOPPING, que es finalmente el titular que más vende, pero el más alejado de la realidad pues NO HAY NINGUNA SANCIÓN O CONDENA DEFINITIVA.

5.- OTRO ASPECTO PARA TENER EN CUENTA es que el incidente NO TIENE NADA QUE VER con la actualidad ni con los 7 años de profesionalismo al más alto nivel, cientos de exámenes dentro y fuera de competencia a los que se ha sometido nuestro corredor.

6.- El daño ya está hecho pues este asunto se llevará meses, ante ITA, UCI, hasta el TAS y de pronto la temporada completa como ya sucedió con Germán Darío Gómez este año, uno de los pocos “sobrevivientes” al fallo de una entidad que tiene para demostrar con esto que también comete injusticias y errores muchas veces irreparables. Ojalá este no sea un caso más. Confianza y apoyo absoluto para Harold Tejada.