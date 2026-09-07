Ruta
La Selección Colombia Junior – Bicicletas Benros quedó lista para afrontar el Giro della Lunigiana
La Selección Colombia Junior – Bicicletas Benros terminó su preparación en territorio italiano para encarar el Giro della Lunigiana, el gran objetivo de la gira europea. La formación nacional juvenil dirigida por Alex Cano hizo parte del Trofeo San Rocco, fundado en 1997, que se disputó por los alrededores de Fabbrica, una pequeña localidad del municipio de Peccioli, en la Toscana.
En esta carrera, el mejor de los nuestros fue Santiago Delgado, quien terminó en el puesto 27°. Andrés Felipe Walteros finalizó en la casilla 31° y Matías Sánchez concluyó en la posición 51°, mientras que Santiago Parra y Thomas Mejía no concluyeron la prueba por problemas mecánicos.
Al final, el triunfo fue para el italiano Andrea Tarallo (Team Vangi Tommasini Il Pirata). El podio lo completaron sus compatriotas Filippo Colella (Neri Sottoli – Lucchini Energy) y Luciano Gaggioli (Team Vangi Tommasini Il Pirata), quienes terminaron 2° y 3°, respectivamente.
Los pedalistas juveniles continuarán con la gira por el viejo continente corriendo el Giro della Lunigiana, en la Liguria, importante carrera de categoría 2.1, que se disputará del 9 al 12 de septiembre.
Resultados Trofeo San Rocco 2026
|1
|Andrea Tarallo
|Team Vangi Tommasini Il Pirata
|2:58:54
|2
|Filippo Colella
|Neri Sottoli – Lucchini Energy
|0:28
|3
|Luciano Gaggioli
|Team Vangi Tommasini Il Pirata
|0:28
|4
|Luca Fabbri
|Team Vangi Tommasini Il Pirata
|0:50
|5
|Riccardo Rosso
|Gottardo Giochi Caneva
|0:50
|6
|Niccolo Cianti
|Polisportiva Monsummanese
|0:50
|7
|Giacomo Primavesi
|U.C Bustese Olonia ASD
|0:55
|8
|Brandon Fedrizzi
|Borgo Molino Vigna Fiorita
|0:59
|9
|Paolo Favero
|U.C Bustese Olonia ASD
|0:59
|10
|Francesco Dell’Olio
|Team Vangi Tommasini Il Pirata
|0:59
|27
|Santiago Delgado
|Selección Colombia Junior – Bicicletas Benros
|0:59
|31
|Andrés Felipe Walteros
|Selección Colombia Junior – Bicicletas Benros
|0:59
|51
|Matías Sánchez
|Selección Colombia Junior – Bicicletas Benros
|0:59
|DNF
|Santiago Parra
|Selección Colombia Junior – Bicicletas Benros
|No finalizó
|DNF
|Thomas Mejía
|Selección Colombia Junior – Bicicletas Benros
|No finalizó
Ruta
Vuelta al Ecuador: Byron Guamá lidera la exhibición del Best PC en la jornada inaugural con César Guavita 6°
En un final lleno de emociones, Byron Guamá salió victorioso en la jornada inaugural de la Vuelta al Ecuador 2026, pactada sobre 135 kilómetros y que se disputó entre la ciudad de Machachi y la localidad de Baños de Agua Santa, en la provincia de Tungurahua.
El equipo favorito a llevarse la carrera, la escuadra continental Best PC, dejó las cosas claras en la jornada inaugural con Guamá, quien lideró la apabullante demostración del conjunto ecuatoriano, que acaparó las primeras siete posiciones de la etapa.
En cuanto a los colombianos, el mejor de los nuestros fue César Guavita (Team Best PC), reportándose en la 6° puesto a dos segundos de su compañero de equipo. Otro de los nacionales destacados fue Daniel Felipe Guzmán (Liga de Ciclismo de Nariño) en la casilla 11°.
La ronda ecuatoriana continuará este martes con el segundo capítulo, una jornada ondulada de 129,7 kilómetros por los alrededores de la ciudad de Riobamba, en la Provincia del Chimborazo, que incluye tres premios de montaña de cuarta categoría.
Vuelta Ciclística al Ecuador (2.2)
Resultados Etapa 1 | Machachi – Baños de Agua Santa (135 km)
|1
|Byron Guamá
|Team Best PC
|3:16:40
|2
|Héctor Alvarez
|Team Best PC
|0:01
|3
|Santiago Montenegro
|Team Best PC
|0:01
|4
|Richard Huera
|Team Best PC
|0:01
|5
|Luis Monteros
|Team Best PC
|0:02
|6
|César Guavita
|Team Best PC
|0:02
|7
|Kevin Navas
|Team Best PC
|1:01
|8
|Alejandro Pita
|Team J&J Toscana
|1:30
|9
|Juan Córdova
|Espectro Cycling Team
|1:30
|10
|Lars Quaedvlieg
|Universe Cycling Team
|1:31
|11
|Daniel Felipe Guzmán
|Liga de Ciclismo de Nariño
|1:30
Ruta
Alejandro Callejas escolta a Simon Pellaud en la segunda etapa del Tour de Salalah y se mete al top 10 de la general
El pedalista bogotano Alejandro Callejas (Roojai Insurance Winspace) se reportó 2° en la segunda etapa del Tour de Salalah, carrera omaní del calendario UCI. La jornada, que contó con un recorrido de 108 kilómetros entre Dahariz Beach y Wadi Darbat, incluyó un puerto montañoso en la parte final.
La victoria quedó en manos del suizo radicado en Colombia, Simon Pellaud (Li Ning Star), quien fue el más fuerte en los metros finales y terminó ganándole al colombiano. Tercero se clasificó el francés Antoine Huby (7Eleven Cliqq Roadbike Philippines).
En cuantos a los otros dos suramericanos en competencia, el argentino Eduardo Sepúlveda (Li Ning Star) ingresó a la meta en el 6° puesto y el brasilero Nicolás Sessler (Victoria Sports Pro Cycling Team) se reportó en la casilla 17° a más de un minuto del ganador.
Con relación a la clasificación general, el suizo Simon Pellaud (Li Ning Star) se apoderó del liderato, que estaba en poder del neerlandés Jeroen Meijers (Victoria Sports Pro Cycling), vencedor de la jornada inaugural. El colombiano Alejandro Callejas (Roojai Insurance Winspace) subió 13 posiciones y escaló hasta el 6° lugar.
La carrera asiática, catalogada por la UCI de categoría 2.2, continuará este martes con la tercera etapa, de las cuatro pactadas, una jornada montañosa de 156 kilómetros, que llevará a los pedalistas desde Castillo de Taqah hasta la reserva natural de Jabal Samhan, en un final en alto.
Tour of Salalah (2.2)
Resultados Etapa 2 | Dahariz Beach – Wadi Darbat (102 km)
|1
|Simon Pellaud
|Li Ning Star
|2:19:04
|2
|Alejandro Callejas
|Roojai Insurance Winspace
|m.t.
|3
|Antoine Huby
|7Eleven Cliqq Roadbike Philippines
|m.t.
|4
|Tegshbayar Batsaikhan
|Roojai Insurance Winspace
|m.t.
|5
|Calum Johnston
|Li Ning Star
|m.t.
|6
|Eduardo Sepúlveda
|Li Ning Star
|m.t.
|7
|Stefan Bennett
|EuroCyclingTrips-CCN
|m.t.
|8
|Adne van Engelen
|Terengganu Cycling Team
|m.t.
|9
|Samuel Niyonkuru
|Team Amani
|m.t.
|10
|Callum Ormiston
|The JoyRun & Hurricane Cycling Team
|0:19
Clasificación General Individual
|1
|Simon Pellaud
|Li Ning Star
|5:02:34
|2
|Tegshbayar Batsaikhan
|Roojai Insurance Winspace
|0:13
|3
|Carter Bettles
|Roojai Insurance Winspace
|0:29
|4
|Callum Ormiston
|The Joyrun & Hurricane Cycling Team
|0:35
|5
|Dimas Rizqi
|Jakarta Pro Cycling Team
|0:35
|6
|Alejandro Callejas
|Roojai Insurance Winspace
|0:41
|7
|Antoine Huby
|7Eleven Cliqq Roadbike Philippines
|0:43
|8
|Eduardo Sepúlveda
|Li Ning Star
|0:44
|9
|Adne van Engelen
|Li Ning Star
|0:47
|10
|Calum Johnston
|Terengganu Cycling Team
|0:47
Ruta
La Vuelta a Colombia Máster 2026 coronó a sus nuevos campeones
Con un exitoso cierre por las principales avenidas de Yopal, concluyó la trigésimo primera edición de la Vuelta a Colombia Máster, que contó con la presencia de más de 400 deportistas y con representación internacional.
La cita ciclística, organizada por Asociación Colombiana de Ciclismo Senior Máster y Krear Deportes, contribuyó a una importante dinámica económica a la región y especialmente a Yopal sede oficial del evento.
En la última jornada aparecieron los especialistas en las llegadas masivas, quienes protagonizaron un gran final, que deleitó a los casanareños en todas las categorías.
GENERAL FINAL – TOP 3
DAMAS
- Mariana Ávila (Independente) 8:23:10
- Yaneth González (Todo Muebles) a 14´49”
- Yurani Pedraza (Agropecuaria) a 49´27”
CATEGORÍA A
- Miguel Salazar (Crokan Pollo) 7:29:52
- Luis Fernando Beltrán (SP 777) a 20”
- Juan Pablo Acevedo (Toto-Nex) a 53”
CATEGORÍA B
- Edward Ortiz (Crokan Pollo) 7:42:54
- Gerardo Sarmiento (Asoyopal) a 2’ 34”
- Carlos Ramírez (Crocan Pollos) a 3´37”
CATEGORÍA C
- Carlos Sánchez (Ciclolínea) 8:15:17
- Wilson López (Imder El Retiro) a 40”
- Mauricio Bulla (Team Bulla) a 1’ 07”
CATEGORÍA D
- Hugo Hernández (Construcciones Zea) 7:26:59
- Libardo Niño (Team Martello) a 22”
- Wilson Hernández (Construcciones Zea) a 48”
CATEGORÍA E
- Julio Siachoque (Construcciones Zea) 8:03:08
- Edgar Garcés (Arte Empques Sas) a 2´51”
- Pedro Pacheco (Ciclo 91) a 3’ 59”
CLASIFICACIONES COMPLETAS