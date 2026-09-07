La Selección Colombia Junior – Bicicletas Benros quedó lista para afrontar el Giro della Lunigiana

La Selección Colombia Junior – Bicicletas Benros terminó su preparación en territorio italiano para encarar el Giro della Lunigiana, el gran objetivo de la gira europea. La formación nacional juvenil dirigida por Alex Cano hizo parte del Trofeo San Rocco, fundado en 1997, que se disputó por los alrededores de Fabbrica, una pequeña localidad del municipio de Peccioli, en la Toscana.

En esta carrera, el mejor de los nuestros fue Santiago Delgado, quien terminó en el puesto 27°. Andrés Felipe Walteros finalizó en la casilla 31° y Matías Sánchez concluyó en la posición 51°, mientras que Santiago Parra y Thomas Mejía no concluyeron la prueba por problemas mecánicos.

Al final, el triunfo fue para el italiano Andrea Tarallo (Team Vangi Tommasini Il Pirata). El podio lo completaron sus compatriotas Filippo Colella (Neri Sottoli – Lucchini Energy) y Luciano Gaggioli (Team Vangi Tommasini Il Pirata), quienes terminaron 2° y 3°, respectivamente.

Los pedalistas juveniles continuarán con la gira por el viejo continente corriendo el Giro della Lunigiana, en la Liguria, importante carrera de categoría 2.1, que se disputará del 9 al 12 de septiembre.



Andrea Tarallo, ganador del trofeo San Rocco 2026. (Foto Gilberto Chocce © RMC)

Resultados Trofeo San Rocco 2026

1 Andrea Tarallo Team Vangi Tommasini Il Pirata 2:58:54 2 Filippo Colella Neri Sottoli – Lucchini Energy 0:28 3 Luciano Gaggioli Team Vangi Tommasini Il Pirata 0:28 4 Luca Fabbri Team Vangi Tommasini Il Pirata 0:50 5 Riccardo Rosso Gottardo Giochi Caneva 0:50 6 Niccolo Cianti Polisportiva Monsummanese 0:50 7 Giacomo Primavesi U.C Bustese Olonia ASD 0:55 8 Brandon Fedrizzi Borgo Molino Vigna Fiorita 0:59 9 Paolo Favero U.C Bustese Olonia ASD 0:59 10 Francesco Dell’Olio Team Vangi Tommasini Il Pirata 0:59