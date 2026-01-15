Ruta
La Selección Colombia Femenina de Ruta arribó a El Salvador para iniciar su calendario internacional
La Selección Colombia Femenina de Ruta arribó este jueves a territorio salvadoreño para dar comienzo a su calendario internacional de competencias de la temporada 2026, con la participación en el prestigioso Tour de El Salvador, evento avalado por la Unión Ciclista Internacional (UCI).
El equipo nacional emprendió la gira con el objetivo de afrontar un exigente bloque de pruebas, combinando etapas y grandes premios que se disputarán entre el 17 y el 31 de enero en distintos escenarios del país centroamericano. Esta serie de competencias representa no solo el primer desafío competitivo del año, sino también una oportunidad para medir el nivel del conjunto colombiano ante selecciones nacionales y escuadras UCI de alto nivel.
El plantel está conformado por las corredoras Jessenia Meneses, Angie Mariana Londoño, Lina Marcela Hernández, Luciana Osorio, Yalecza Valentina Marín y Vanesa Zuluaga, quienes serán guiadas por el seleccionador nacional David Vargas y su respectivo cuerpo técnico en esta gira internacional.
Durante su estadía, la delegación colombiana competirá en pruebas clasificadas en las categorías UCI 2.1 y WE 1.1, las cuales otorgarán puntos importantes para el ranking internacional.
El calendario incluye las siguientes competencias:
Tour de El Salvador – 17 al 21 de enero
Grand Prix San Salvador – 24 de enero
Grand Prix El Salvador – 25 de enero
Grand Prix Longitudinal del Norte – 27 de enero
Grand Prix de Oriente – 28 de enero
Grand Prix Presidente – 30 de enero
Grand Prix Surf City – 31 de enero
*Con Información de Fedeciclismo
Ruta
“Contento porque poco a poco voy ayudando al equipo”: Camilo Gómez tras lograr otro podio en la Vuelta al Táchira
Luego de finalizar segundo en la séptima etapa de la Vuelta al Táchira 2026, el pedalista cundinamarqués Camilo Gómez habló de su gran actuación que le permitió ser protagonista de nuevo con el Team GW Erco Sportfitness.
“Muy contento porque seguimos en la lucha, seguimos hacia adelante con el objetivo personal. Hoy se dio un trabajo en conjunto, teníamos unas marcas, siempre pensando en la clasificación por equipos. Al final, logre descontar un tiempo valioso que nos sirve. Contento porque poco a poco voy ayudando al equipo, voy sintiéndome mejor y vamos para adelante”, dijo Gómez al finalizar la fracción.
En la jornada, que estuvo animada por seis escapados, el joven escarabajo terminó segundo a tan solo 9” segundos de Jesús Goyo, el ganador del día, logrando un nuevo podio de etapa en la ronda venezolana, tras el tercer puesto obtenido el día anterior.
“Seguimos pensando en la general de la Vuelta al Táchira, tenemos un equipo muy fuerte y personalmente me siento en buenas condiciones para aportar en lo que falta. Se que tenemos a Brandon arriba, entonces vamos a apoyarlo con todas las fuerzas y las ganas del mundo”, concluyó el nacido en Ubaté, Cundinamarca, hace 22 años.
Ruta
Juliana Londoño celebró su cumpleaños 21 en Australia alistándose para correr el Santos Tour Down Under Femenino
El Santos Tour Down Under Femenino será la primera competencia de la temporada 2026 para Juliana Londoño con el Team Picnic PostNL. La carrera del calendario UCI arranca este sábado 17 de enero con un recorrido de 137,4 kilómetros en Willunga, un pueblo australiano histórico y pintoresco.
La joven antioqueña, que celebró su cumpleaños número 21 en territorio australiano, espera con ilusión su primera carrera del año, en su segunda temporada con la escuadra neerlandesa.
La pedalista colombiana estará acompañada por la australiana Lucie Fityus, la belga Ella Heremans, las británicas Josie Nelson y Becky Storrie, además de la italiana Gaia Masetti, una de las nuevas incorporaciones del equipo.
La carrera australiana, que tendrá 3 etapas, saliendo de Willunga y finalizando en Campbeltown, abrirá el calendario World Tour una temporada más. La nueva edición tendrá lugar entre el 17 y el 19 de enero, buscando a la sucesora de la suiza Noemi Rüegg, campeona el año pasado.
Ruta
Jesús Goyo corona la fuga en el séptimo capítulo de la Vuelta al Táchira con Camilo Gómez 2°
La séptima etapa de la Vuelta al Táchira 2026 resultó ser presa de la escapada, donde Jesús Goyo (Fina Arroz CES Multimarcas Bancamiga) fue el mejor de la fuga, saliendo victorioso en una etapa de 151 kilómetros entre Táriba y San Cristóbal. Al final se presentó una situación extradeportiva y Enmanuel Viloria (Team Fam Birdman Level Up) fue penalizado y perdió el liderato con Jorge Abreu (Fina Arroz CES Multimarcas Bancamiga).
El venezolano atacó a sus compañeros de fuga en los últimos kilómetros para llegar primero a la meta. El segundo puesto fue ocupado por el colombiano Camilo Gómez (GW Erco SportFitness) y tercero se reportó Alexander Villasmil (Gobierno de Mérida).
La jornada la animó la fuga del día que estuvo integrada por el colombiano Camilo Gómez (GW Erco SportFitness), quien estuvo acompañado por los venezolanos Franklin Chacón (Lotería del Táchira Servitel), Jesús Goyo (Fina Arroz CES Multimarcas Bancamiga), Moisés García (Alicanto Consulting G Kino Táchira), Alexander Villasmil (Gobierno de Mérida) y Neftalí Jiménez (Produgar Gobierno de Miranda).
El giro tachirense continuará este viernes con la octava etapa, una crucial jornada montañosa de 154,5 kilómetros entre Abejales y Capacho. El sucesor del venezolano Eduin Becerra, campeón del año pasado, se conocerá el domingo 18 de enero en San Cristóbal.
Vuelta al Táchira en Bicicleta (2.2)
Resultados Etapa 7 | Táriba – San Cristóbal (151 km)
|1
|Jesús Goyo
|Fina Arroz CES Multimarcas Bancamiga
|3:46:09
|2
|Camilo Gomez
|GW Erco SportFitness
|0:09
|3
|Alexander Villasmil
|Gobierno de Mérida
|0:20
|4
|Moises García
|Alicanto Consulting G Kino Tachira
|,,
|5
|Franklin Chacón
|Lotería del Táchira Servitel
|0:21
|6
|Juan Esteban Guerrero
|Pío Rico Cycling Team
|0:42
|7
|Nicolas Gómez
|GW Erco SportFitness
|1:46
|8
|Edwin Torres
|Lotería del Táchira Servitel
|,,
|9
|Arlex Méndez
|Alicanto Consulting G Kino Tachira
|,,
|10
|Brayan Obando
|GW Erco SportFitness
|,,
|11
|Diego Méndez
|Lotería del Táchira Servitel
|,,
|12
|Yenfron Guerrero
|Politachira Heidy Lee Sport TVN Norte
|,,
|13
|Winston Maestre
|Lotería del Táchira Servitel
|,,
|14
|Jorge Abreu
|Fina Arroz CES Multimarcas Bancamiga
|,,
|15
|Enmanuel Viloria
|Team Fam Birdman Level Up
|,,
Clasificación General Individual
|1
|Jorge Abreu
|Fina Arroz CES Multimarcas Bancamiga
|29:34:13
|2
|Franklin Chacón
|Lotería del Táchira Servitel
|1:28
|3
|Enmanuel Viloria
|Team Fam Birdman Level Up
|1:42
|4
|Winston Maestre
|Lotería del Táchira Servitel
|2:47
|5
|Diego Méndez
|Lotería del Táchira Servitel
|3:02
|6
|Brandon Vega
|GW Erco SportFitness
|3:08
|7
|Brayan Obando
|GW Erco SportFitness
|4:59
|8
|Carlos Gálviz
|Politachira Heidy Lee Sport TVN Norte
|5:20
|9
|Alexander Gil
|GW Erco SportFitness
|5:46
|10
|Anderson Paredes
|Selección de Venezuela
|7:57
|11
|Antoni Quintero
|Alicanto Consulting G Kino Tachira
|8:19
|12
|Gusneiver Gil
|Team Fam Birdman Level Up
|13:12
|13
|Jeison Rujano
|Gobierno de Merida Alcaldia Merida B Tesoro
|15:50
|14
|Moises García
|Alicanto Consulting G Kino Tachira
|16:00
|15
|Marcos Orozco
|Arenas Tlax-Mex
|16:47