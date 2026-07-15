BMX
La Selección Colombia de BMX Racing, lista para afrontar el Campeonato Mundial UCI en Brisbane, Australia
La Selección Colombia de BMX Racing ya se encuentra lista para afrontar uno de los desafíos más importantes de la temporada: el Campeonato Mundial UCI de BMX Racing 2026, certamen que se disputará en la categoría Championship, del 17 al 19 de julio en Brisbane, Australia, y que reunirá a los mejores exponentes del planeta en las categorías Junior, Sub-23 y Élite.
La delegación nacional llega al máximo evento orbital de la modalidad con un grupo de nueve deportistas convocados oficialmente por la Federación Colombiana de Ciclismo, tras cumplir los criterios de selección establecidos con base en sus resultados internacionales durante la presente temporada, incluyendo el Ranking de la Copa Mundo UCI, el Campeonato Panamericano de BMX Racing y el Ranking Individual UCI.
En la categoría Élite masculina competirán el actual campeón panamericano Diego Arboleda; el medallista olímpico Carlos Alberto Ramírez y el reciente campeón nacional Mateo Carmona. En la rama femenina estarán la campeona nacional y panamericana Valentina Muñoz y Sharid Fayad.
Por su parte, la representación Sub-23 estará integrada por los campeones panamericanos Juan José Velásquez y Nicole Foronda, mientras que en junior defenderán los colores nacionales los también monarcas panamericanos de su categoría, Valentina Jiménez y Sergio Andrés Garzón.
Cabe recordar que, Gabriela Bolle estará ausente en el Mundial debido a la lesión que sufrió tras la caída en la Copa Mundo en Papendal, en Países Bajos.
El equipo estará dirigido por el seleccionador nacional Fabián Hernández, acompañado por el técnico mecánico Leonardo Antonio Pérez, la médica Ruvy Estella Rodríguez y la fisioterapeuta Saray Correa, quienes conforman el staff encargado de respaldar el desempeño de los corredores durante la cita mundialista.
Además de la selección oficial, Colombia contará con una importante representación de deportistas avalados que obtuvieron su clasificación de acuerdo con los parámetros establecidos por la Federación Colombiana de Ciclismo. Entre ellos figuran Santiago Ángel Suárez, Juan Esteban Naranjo, Andrea Escobar y Manuela Martínez, en élite; Santiago Santa, Andrés Felipe Ariza, Mariana Agudelo, Natalia Mendieta, Manuela Muñoz y Luisa Fernanda Moreno, en Sub-23; Mathias Serna, Samuel Esteban Orjuela, Samuel Marulanda, Guadalupe Palacios, Kmila Buitrago y Mariana Sainea, quienes competirán en la categoría junior.
El programa de competencias para las categorías Championship comenzará este viernes 17 de julio con las sesiones oficiales de entrenamiento para las categorías Junior, Sub-23 y Élite, tanto en damas como en varones. La actividad competitiva iniciará el sábado 18 de julio, jornada en la que se disputarán las mangas de la primera ronda, el repechaje (Last Chance Qualifier) y las rondas eliminatorias, con los octavos de final para la categoría Élite masculina y los cuartos de final en las categorías Junior.
Finalmente, el domingo 19 de julio se definirán los nuevos campeones del mundo con la disputa de los cuartos de final, semifinales y las finales de las categorías Junior, Sub-23 y Élite, para concluir con la ceremonia oficial de premiación del Campeonato Mundial UCI de BMX Racing 2026.
Con una combinación de experiencia y juventud, Colombia buscará nuevamente ser protagonista en el escenario más importante del BMX Racing mundial, disciplina en la que el país se ha consolidado como una de las principales potencias internacionales gracias a los resultados alcanzados en campeonatos mundiales, Juegos Olímpicos y certámenes continentales.
*Con Información de Fedeciclismo
BMX
Campeonato Nacional de BMX: Antioquia volvió a demostrar su poderío en la categoría championship
La pista del Parque Deportivo de Ibagué fue escenario del Campeonato Nacional de BMX, la competencia más importante del calendario colombiano, donde Antioquia volvió a demostrar su poderío al conquistar tres títulos en las categorías championship y sumar importantes podios frente a los mejores bicicrosistas del país.
Los grandes protagonistas de la jornada fueron Mateo Carmona, Valentina Muñoz y Nicol Foronda, quienes se proclamaron campeones nacionales en las categorías élite varones, élite damas y damas sub-23, respectivamente. Para Carmona el triunfo tuvo un significado especial, pues conquistó por primera vez el título nacional en la máxima categoría.
Antioquia también subió al podio en otras tres oportunidades dentro de championship gracias a la medalla de plata de Santiago Santa en sub-23 varones y Samuel Marulanda en junior varones, además del bronce conseguido por Juan José López en sub-23 varones, cerrando la jornada con seis preseas en las categorías de alto rendimiento.
La delegación antioqueña también consolidó una destacada actuación en la challenger, al conquistar nueve títulos nacionales, además de sumar decenas de podios que lo mantienen entre las delegaciones más fuertes del bicicrós colombiano.
La programación continuará hoy en Ibagué con la disputa de la IX válida de la Copa Nacional, competencia que pondrá punto final al fin de semana de emociones en la capital musical de Colombia.
RESULTADOS CHAMPIONSHIP
RESULTADOS CHALLENGER
*Con Información de BMX Antioquia
BMX
Ibagué recibirá el Campeonato Nacional de BMX Racing 2026; Antioquia parte como favorito
La emoción del BMX Racing se toma Ibagué este 4 y 5 de julio, con el Campeonato Nacional y la IX Válida de la Copa Nacional. Los mejores bicicrosistas del país llegarán a la Pista Profesional de BMX – Parque Deportivo para disputar cada manga con un solo objetivo: ¡alcanzar la gloria!
La capital musical de Colombia recibirá uno de los eventos más importantes del calendario colombiano que reunirá a 1172 deportistas de todo el país. En esta competencia Antioquia estará representada por una delegación de 216 deportistas entre challenger y championship con el objetivo de repetir lo hecho el 2023 allí en tierras tolimenses.
La delegación antioqueña contará con varios bicicrosistas que llegan a Ibagué con el objetivo de repetir los títulos obtenidos el año anterior y continuar dominando en sus categorías. Entre ellos aparecen Nicol Foronda, quien buscará conquistar su undécimo Gran Nacional y el primero en la categoría sub-23; Valentina Jiménez, campeona en damas 16 y que afrontará su debut en junior; Sergio ‘Nacho’ Salazar (sénior máster), Antonella Puyo (damas 14), Martín Vásquez (expertos 8) y Gustavo García, quien defenderá lo conseguido en sénior máster y cruceros 40-44.
En la categoría championship serán 17 los antioqueños que representarán al departamento en la ciudad musical con un objetivo ambicioso: volver a hacer historia. El reto será intentar repetir lo conseguido en 2023, cuando Antioquia se coronó campeona nacional en las categorías junior, sub-23 y élite, tanto en damas como en varones, consolidando una de las actuaciones más destacadas del BMX antioqueño en los últimos años.
Por parte de las damas, Valentina Muñoz buscará conquistar su primer título de Gran Nacional en championship. La antioqueña llega motivada tras consagrarse campeona panamericana. El listado femenino lo completan Mariana Agudelo, quien intentará volver al oro nacional luego de tres años, e Isabela Carranza, que regresa a las competencias nacionales.
Diego Arboleda encabeza el listado en la rama masculina. El antioqueño llega a Ibagué luego de una brillante actuación en Copas Mundo, donde recientemente se coronó campeón en Sarrians. Asimismo, el deportista olímpico Mateo Carmona se pondrá el buzo blanco y verde y junto a él también aparece Juan José López, Santiago Santa, Isaac Granada, Juan José Arango, Samuel Marulanda, Mathías Serna, Matías Estévez, Nicolás Restrepo y Samuel Castro.
Las competencias se disputarán este sábado, mientras que el domingo se llevará a cabo la IX válida de la Copa Nacional que cerrará el fin de semana de emociones en Ibagué.
*Con Información de BMX Antioquia
BMX
Cuarto Mundialito de Bicicrós: la pista Antonio Roldán Betancur acogerá la gran fiesta del BMX infantil
En esta época en la que solo se habla de fútbol, Medellín tendrá su propio Mundial, pero esta vez sobre ruedas: una fiesta deportiva en la que más de 40 delegaciones provenientes de municipios de Antioquia y departamentos como Bogotá, Nariño, Córdoba, Boyacá, Santander, Norte de Santander, Cundinamarca, Quindío y Valle del Cauca, entre otros, se unirán para vivir una experiencia única alrededor del bicicrós.
La ciudad vivirá este sábado una jornada llena de deporte, familia y emoción con la realización del Cuarto Mundialito de Bicicrós, un evento que reunirá a 660 niños y niñas entre los 2 y los 14 años en la pista Antonio Roldán Betancur de Medellín. Este es un evento pensado como una experiencia única para los niños y sus familias del BMX, donde el deporte se convierte en un espacio de encuentro, alegría y formación.
Además, el evento contará con la representación simbólica de más de 30 países, asignados a los diferentes clubes participantes, reforzando el espíritu internacional y festivo que caracteriza al Mundialito.
La programación iniciará este sábado desde las 7:30 de la mañana con la participación de los Miniriders, quienes llenarán la pista de alegría y encuentro familiar. Sin duda uno de los momentos más especiales será el desfile de delegaciones a las 8:00 a.m., donde los clubes recorrerán la pista con banderas, camisetas, globos y elementos representativos del país asignado, en una verdadera fiesta mundial sobre ruedas.
Tras el desfile comenzarán las competencias de la jornada de la mañana. Todos los participantes recibirán reconocimiento por su participación y los mejores de cada categoría serán premiados con trofeo y el tradicional buzo de campeón.
El Cuarto Mundialito de Bicicrós es un evento creado y organizado por BMX Antioquia (Corporación Donde Nacen Los Campeones) y cuenta con el apoyo de la Alcaldía de Medellín, a través del INDER Medellín, consolidándose como un evento de ciudad que fortalece el deporte formativo y el desarrollo de nuevos talentos.
Asimismo, cuenta con el respaldo de marcas aliadas como GW Shimano, Almacén BMX Racing, Streak Bolk y Macamo, que se suman a esta apuesta por el deporte y la formación de niños y jóvenes.
*Con Información de BMX Antioquia