La Selección Colombia de BMX Racing, lista para afrontar el Campeonato Mundial UCI en Brisbane, Australia

La Selección Colombia de BMX Racing ya se encuentra lista para afrontar uno de los desafíos más importantes de la temporada: el Campeonato Mundial UCI de BMX Racing 2026, certamen que se disputará en la categoría Championship, del 17 al 19 de julio en Brisbane, Australia, y que reunirá a los mejores exponentes del planeta en las categorías Junior, Sub-23 y Élite.

La delegación nacional llega al máximo evento orbital de la modalidad con un grupo de nueve deportistas convocados oficialmente por la Federación Colombiana de Ciclismo, tras cumplir los criterios de selección establecidos con base en sus resultados internacionales durante la presente temporada, incluyendo el Ranking de la Copa Mundo UCI, el Campeonato Panamericano de BMX Racing y el Ranking Individual UCI.

En la categoría Élite masculina competirán el actual campeón panamericano Diego Arboleda; el medallista olímpico Carlos Alberto Ramírez y el reciente campeón nacional Mateo Carmona. En la rama femenina estarán la campeona nacional y panamericana Valentina Muñoz y Sharid Fayad.



Diego Arboleda, una de las cartas colombianas en el Mundial de BMX 2026. (Foto © @filmsbymuni)

Por su parte, la representación Sub-23 estará integrada por los campeones panamericanos Juan José Velásquez y Nicole Foronda, mientras que en junior defenderán los colores nacionales los también monarcas panamericanos de su categoría, Valentina Jiménez y Sergio Andrés Garzón.

Cabe recordar que, Gabriela Bolle estará ausente en el Mundial debido a la lesión que sufrió tras la caída en la Copa Mundo en Papendal, en Países Bajos.

El equipo estará dirigido por el seleccionador nacional Fabián Hernández, acompañado por el técnico mecánico Leonardo Antonio Pérez, la médica Ruvy Estella Rodríguez y la fisioterapeuta Saray Correa, quienes conforman el staff encargado de respaldar el desempeño de los corredores durante la cita mundialista.



Juan Esteban Naranjo, deportista avalado por la Federación Colombiana de Ciclismo. (Foto © FCC)

Además de la selección oficial, Colombia contará con una importante representación de deportistas avalados que obtuvieron su clasificación de acuerdo con los parámetros establecidos por la Federación Colombiana de Ciclismo. Entre ellos figuran Santiago Ángel Suárez, Juan Esteban Naranjo, Andrea Escobar y Manuela Martínez, en élite; Santiago Santa, Andrés Felipe Ariza, Mariana Agudelo, Natalia Mendieta, Manuela Muñoz y Luisa Fernanda Moreno, en Sub-23; Mathias Serna, Samuel Esteban Orjuela, Samuel Marulanda, Guadalupe Palacios, Kmila Buitrago y Mariana Sainea, quienes competirán en la categoría junior.

El programa de competencias para las categorías Championship comenzará este viernes 17 de julio con las sesiones oficiales de entrenamiento para las categorías Junior, Sub-23 y Élite, tanto en damas como en varones. La actividad competitiva iniciará el sábado 18 de julio, jornada en la que se disputarán las mangas de la primera ronda, el repechaje (Last Chance Qualifier) y las rondas eliminatorias, con los octavos de final para la categoría Élite masculina y los cuartos de final en las categorías Junior.

Finalmente, el domingo 19 de julio se definirán los nuevos campeones del mundo con la disputa de los cuartos de final, semifinales y las finales de las categorías Junior, Sub-23 y Élite, para concluir con la ceremonia oficial de premiación del Campeonato Mundial UCI de BMX Racing 2026.

Con una combinación de experiencia y juventud, Colombia buscará nuevamente ser protagonista en el escenario más importante del BMX Racing mundial, disciplina en la que el país se ha consolidado como una de las principales potencias internacionales gracias a los resultados alcanzados en campeonatos mundiales, Juegos Olímpicos y certámenes continentales.

*Con Información de Fedeciclismo