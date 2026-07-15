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BMX

La Selección Colombia de BMX Racing, lista para afrontar el Campeonato Mundial UCI en Brisbane, Australia

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La Selección Colombia de BMX Racing afrontará este fin de semana el Campeonato Mundial UCI en Australia. (Foto © FCC)
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26 junio, 2026

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Medellín también tiene su Mundial con la gran fiesta del bicicrós infantil. (Foto © BMX Antioquia)
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