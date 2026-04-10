Connect with us

Pista

La Selección Colombia brilló en la jornada inaugural de la Copa Internacional C2 UCI de Pista Bogotá 2026

Publicado

Hace 2 mins

el

El equipo colombiano de la persecución se colgó la medalla de oro. (Foto © FCC)
Temas relacionados:
Anuncio

Pista

El Orgullo Paisa listo para afrontar la I Válida Nacional de Pista y la Copa C2 UCI

Publicado

Hace 2 días

el

8 abril, 2026

Por

De izquierda a derecha: Mateo Arias, Andrea Álzate, David Escobar, Lina Hernández, Jessenia Meneses, José Aristizabal, Luciana Osorio, Juan Osorio, Stefany Cuadrado y Estefania Herrera. (Foto © Prensa Orgullo Paisa)
Seguir leyendo

Pista

En Bogotá, relanzamiento internacional del ciclismo en pista con presencia de 12 países

Publicado

Hace 2 días

el

8 abril, 2026

Por

El Velódromo Luis Carlos Galán Sarmiento recibirá evento internacional UCI de pista. (Foto FCC © Carlos Cruz)
Seguir leyendo

Pista

Selección Valle de ciclismo de pista, lista para evento internacional UCI en Bogotá

Publicado

Hace 3 días

el

7 abril, 2026

Por

La Selección Valle de ciclismo de pista buscará cumplir una destacada actuación en la capital del país. (Foto © Prensa Liga de Ciclismo del Valle)
Seguir leyendo
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio

Todos los derechos reservados © 2007-2020 Mundo Ciclístico SAS.
Calle 79 No. 18-34 Of. 602
Tel: (+57) 1 9370461
Email: mundociclistico@gmail.com
Bogotá, Colombia, Sur América.