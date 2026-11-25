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La re-vuelta en el ciclismo profesional
Con la firma de 24 equipos profesionales (masculinos y femeninos) hizo su aparición,-un poco previsible, el denominado Collective Cycling Group (CCG) con sede en Londres, esta vez bajo la dirección de Oliver Ciesla, un experto en mercadeo deportivo que viene del mundo del automovilismo.
El tema venía siendo tratado desde hace dos años, cuando apareció con el nombre de ONE impulsado inicialmente por Richard Plugge, el mánager general del equipo Visma-Lease a Bike y según el comunicado oficial el grupo tiene como objetivo “crear un modelo más lucrativo desde el punto de vista económico para los equipos, unir los derechos comerciales y generar nuevos ingresos por televisión”.
También el grupo se propone “Desbloquear el valor potencial del ciclismo profesional, elevando el valor del producto para que tenga una base global y atractivos para aficionados y patrocinadores”.
Entre los 24 equipos firmantes del grupo se encuentran el Lidl – Trek, Decathlon CMA CGM Team, EF Education – EasyPost y Team Visma | Lease a Bike (Masculino y Femenino), NSN Cycling Team, Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team, Canyon-Sram, pero no se dieron a conocer más nombres, siendo necesario indicar que el total de equipos World Tour en ambas ramas, así como los Pro-Tour suman cerca de 50 escuadras.
LA PREGUNTA DEL MILLÓN
Lo que sigue es esperar mucha más claridad en cuanto a los objetivos de este colectivo y el alcance de los mismos en relación con los organizadores de carreras como A.S.O. (Tour de Francia, Paris-Niza, Tour Auvergne-Rhône-Alpes, Paris-Roubaix); RCS (Giro de Italia, Milano San Remo, Tirreno-Adriático, Lombardía); UNIPUBLIC (Vuelta a España principalmente) y también se hace necesario mencionar a los organizan otras grandes carreras en países como Suiza, Bélgica, Países Bajos, entre otros.
La pregunta obligada es si el CCG ha dialogado con los organizadores (agremiados en le AIOCC), la misma UCI, y sobre qué bases – principalmente económicas- buscan un entendimiento y aceptación mutuas. Esto abre un debate de enormes proporciones cuya solución no está a la vista.
Aspectos como la comercialización de los equipos, medidas de seguridad, mejoras organizativas hacen parte de un deseo común de todos los intervinientes en este deporte y sus certámenes, sabiendo que ya sobre esto se ha venido avanzando en forma permanente.
HASTA QUE LA PLATA LOS SEPARE
Para definirlo claramente, el principal objetivo y tema de discusión es el económico (el vil billete) y sin devanarse los sesos, el relacionado con los derechos de televisión y radio.
Todo indica que son los propietarios de los equipos (que en su mayoría no son los patrocinadores), los que consideran que los organizadores de los eventos son los que en realidad obtienen las utilidades y poco o nada queda a los equipos, pero un mejor reparto permitiría seguramente, así pagar mejores sueldos a los corredores (que deberían ser los principales beneficiarios) hacer más rentables y sostenibles los equipos, reforzar sus estructuras en cuanto a equipos de formación, etc., etc.
Para “sentarse a la mesa” con los interesados, hará falta llegar con argumentos muy sólidos por parte del CCG pues se tiene que partir de una base fundamental: el ciclismo es un sin taquilla, sin boletería y su principal sostén ha sido, es y será el patrocinador sin el cual este deporte sería impracticable a nivel profesional.
Lo anterior explica que la única fuente de ingresos para el equipo es el patrocinador, que no espera ninguna retribución económica sino publicitaria, y para el organizador son la venta de los derechos de televisión y radio, además de la publicidad en torno a los eventos (camisetas, vallas, vehículos, etc.) y los observadores internacionales se preguntan por la proporción en la cual quiere el CCG hacer parte de las utilidades de los organizadores en las carreras en las que sus equipos toman parte.
En el aire están flotando interrogantes como si las utilidades de los organizadores son tan grandes para repartir y dejar satisfechos a todos los dueños de los 50 equipos y si en verdad patrocinadores tan poderosos económicamente como UAE, Ineos, Visma, Decathlon, Movistar, etc viven pendientes y esperan ansiosamente cada año una repartición de utilidades para sus grandes empresas.
Así las cosas, no cabe duda de que el ciclismo a nivel profesional termina el 2026 y arranca la temporada 2027 en medio de grandes expectativas sobre su futuro y será necesario esperar el desarrollo de los acontecimientos y la actitud de todas las partes involucradas que seguramente van a obrar con intención de beneficiar la actividad y no de perjudicarla; amanecerá y veremos.
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Todo listo en Santander para el inicio de la Vuelta del Futuro Sistecrédito 2026
Con la mirada puesta en el surgimiento de las próximas figuras del pedal nacional, todo está dispuesto para que este jueves dé inicio una nueva edición de la Vuelta del Futuro Sistecrédito 2026 en las carreteras del departamento de Santander. Considerada la principal plataforma de proyección para las nuevas generaciones del ciclismo colombiano, la competencia se extenderá hasta el próximo 29 de noviembre, ofreciendo un escenario de alta exigencia para el pelotón prejuvenil.
Para esta versión, el certamen contará con una convocatoria masiva de más de 250 corredores inscritos, distribuidos entre las categorías prejuvenil (15 a 16 años) y juvenil femenina (17 a 18 años). Según el registro oficial, la rama masculina estará integrada por 164 ciclistas, mientras que el lote femenino superará las 100 participantes, reflejando el crecimiento y la solidez de los procesos de base en todo el territorio nacional.
La diversidad geográfica y el alcance del ciclismo formativo quedan en evidencia con la confirmación de varias delegaciones departamentales y distritales, entre las que destacan Antioquia, Boyacá, Cundinamarca, Bogotá, Valle del Cauca, Santander, Caldas, Quindío, Nariño, Meta, Risaralda, Tolima, Córdoba, Sucre, Norte de Santander y Huila. A estas selecciones se suman reconocidas estructuras y programas de formación como el Fungero Úmbita, la Fundación Esteban Chaves, Avinal El Carmen de Viboral, Sistecrédito y Threshold Milo Safer.
Bajo la dirección de entrenadores certificados y de amplia trayectoria en el desarrollo deportivo, estas promesas emergentes, que ya han brillado en los calendarios regionales, buscarán consolidar su talento en esta cita nacional. De esta manera, Santander se prepara para vivir cuatro días de intensa emoción, en los que se empezará a escribir el futuro del ciclismo colombiano.
GUÍA TÉCNICA
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Christofer Jurado gana en el Alto de Jaramillo y asume el liderato de la Vuelta a Chiriquí 2026
Luego de una gran actuación, el ciclista panameño Christofer Jurado (Servicio Nacional Aeronaval) se quedó con el triunfo en la cuarta etapa de la Vuelta a Chiriquí, una exigente jornada montañosa de 128,9 kilómetros entre David y el Alto de Jaramillo.
Jurado, que alcanzó su segunda victoria en la carrera, le ganó el duelo al costarricense Steven Jiménez (Ciclo Cafe-Repuestos Mena), mientras que el canalero Alex Strah (Senafront) se reportó tercero a 32 segundos de su compatriota.
En cuanto a la clasificación general, el local Christofer Jurado (Servicio Nacional Aeronaval) se apoderó del liedarto que estaba en manos del hondureño Luis Fernando Enrique López (Manzaté La Seva Scott), quien bajó al tercer lugar. El podio parcial lo completa el panamaeño Bolívar Espinosa (Senafront).
La tradicional prueba panameña, que se desarrolla sin participación de ciclistas colombianos, continuará este miércoles con la disputa de la cuarta etapa, una jornada ondulada de 99,7 kilómetros entre la ciudad de David y La Chancleta, en el corregimiento de Las Lomas.
CLASIFICACIONES COMPLETAS
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Confirmado el séptimo equipo extranjero para la Vuelta al Táchira; van dos colombianos
El equipo dominicano R2R Cycling confirmó su participación en la sexagésima segunda edición de la Vuelta al Táchira en Bicicleta, prueba del calendario UCI America Tour (categoría 2.2) que se disputará del 8 al 17 de enero de 2027 con diez etapas y un recorrido de 1.317 kilómetros.
La formación caribeña llegará al país tras competir en la Vuelta Independencia Nacional, donde el venezolano Jorge Abreu, defendiendo los colores del conjunto dominicano, finalizó segundo en la clasificación general detrás del campeón colombiano Yesid Pira.
Con esta incursión, el R2R Cycling debutará en carreteras venezolanas y marcará la sexta presencia de República Dominicana en el historial del giro andino. Anteriormente participaron las selecciones nacionales de ese país en 1986, 2002 y 2011, además del Aero Cycling Team en 2016 y 2017.
La nómina estará encabezada por el actual campeón nacional de ruta Alberto Ramos, quien ya compitió en territorio tachirense en 2017 con un equipo colombiano. Junto a él vendrán Jean Carlos Merán, Hernando Luciano, Willie Rosario y Christian Concepción, todos bajo la dirección técnica de Rafael Rangel y el venezolano Rubén Pabón. Como antesala al giro andino, el equipo prevé disputar el 6 de enero el Clásico Internacional Venezuela Renace.
La edición 2027 recorrerá los estados Barinas, Mérida y Táchira, combinando jornadas llanas con etapas de media y alta montaña. En la altimetría destacan las llegadas en alto a Mérida, La Grita y el Cerro El Cristo, una cronoescalada en San Cristóbal hasta el Chorro El Indio en la octava etapa y el cierre tradicional en el Velódromo de San Cristóbal.
Con la incorporación del R2R Cycling, el pelotón internacional alcanza siete equipos confirmados, sumándose a los colombianos GW Sportfitness y Team Nativos, los españoles Caja Rural-Alea y Smartlog Nest Cycling Team, el mexicano Arenas TLAX-MEX y el club Plus Performance de Chile. El comité organizador estima que en los próximos días otras escuadras formalicen su inscripción para completar la cuota extranjera.
*Con Información de Carlos Alexis Rivera