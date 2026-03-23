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La presentación de equipos de la Vuelta al Valle 2026 tendrá varias sorpresas
Se acerca la hora del inicio de la Vuelta al Valle “Paraíso de Todos” 2026. Hoy en el Teatro Guillermo Barney Materón se llevarán a cabo la revisión de licencias, la confirmación de inscripciones, el congresillo técnico y la presentación oficial de equipos.
Desde la 1:00 p. m. comenzará el proceso de revisión de licencias y confirmación de corredores. Posteriormente, entre las 4:00 p. m. y las 5:00 p. m., se realizará el congresillo técnico. Finalmente, a las 5:00 p. m., se llevará a cabo la presentación oficial de los equipos que participarán en la competencia, tanto en la rama masculina como en la femenina.
Durante el acto de presentación también se hará el lanzamiento oficial de la nueva piel del ciclismo vallecaucano, es decir, el nuevo uniforme para la temporada 2026, así como la oficialización del nuevo patrocinador principal.
Será una tarde especial, que contará con la presencia de representantes de las diferentes modalidades del ciclismo del Valle. Entre los invitados estarán las gemelas Queen Saray y Lizsurley Villegas (BMX Freestyle), Brian Gómez (Ruta), Juan Fernando Monroy (MTB), Guadalupe Palacios (Bicicrós), Yady Fernández en representación del Paracycling, Jean Carlo Barbosa (Downhill) y Natalia Martínez (Pista), entre muchos más invitados especiales que engalanarán el inicio de una nueva edición de la ronda vallecaucana.
*Con Información Prensa Liga de Ciclismo del Valle
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Ciclo-Retro: todos los podios colombianos en la Volta a Catalunya; cinco escarabajos salieron campeones
En las últimas ediciones de la Volta a Catalunya varios son los escarabajos que han logrado colarse entre los puestos de honor. El primero fue Álvaro Mejía en 1993 y el último Egan Bernal en 2024.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico recuerda todos los podios de los pedalistas colombianos en la prestigiosa carrera catalana, que llegó al mundo del ciclismo como un regalo del día de reyes ya hace más de un lustro.
2024 🥇 Tadej Pogacar – 🥈 Mikel Landa – 🥉 Egan Bernal
2022 🥇 Sergio Higuita – 🥈 Richard Carapaz – 🥉 Joao Almeida
2019 🥇 Miguel Ángel López – 🥈 Adam Yates – 🥉 Egan Bernal
2018 🥇 Alejandro Valverde – 🥈 Nairo Quintana – 🥉 Pierre Latour
2016 🥇 Nairo Quintana – 🥈 Alberto Contador – 🥉 Dan Martin
2008 🥇 Gustavo Cesar Veloso – 🥈 Rigoberto Urán 🥉 Rémi Pauriol
2006 🥇 David Cañada – 🥈 Santiago Botero – 🥉 Christophe Moreau
1998 🥇 Hernán Buenahora – 🥈 Georg Totschnig – 🥉 Fernando Escartín
1993 🥇 Álvaro Mejía – 🥈 Maurizio Fondriest – 🥉 Antonio Martín
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Nairo Quintana hace oficial su retiro y lo programa para el final de la temporada
Con 36 años Nairo Quintana colgará la bicicleta al final de la temporada, luego de más de 14 campañas en la élite europea y de innumerables triunfos. Un Giro de Italia en 2014, una Vuelta a España en 2016 y tres podios en el Tour de Francia, además de varias victorias de etapa, hacen parte de su gran palmarés. El pedalista boyacense confirmó su retiro en una rueda de prensa concedida en Girona, España.
Aunque ya llevaba varios meses estudiando la posibilidad de abandonar el ciclismo profesional, el escarabajo dio a conocer que será su última temporada. “Son emociones encontradas, es un ciclo que se cumple y es la ley de la vida. Poder anunciar mi última temporada es emocionante. Una decisión que habíamos tomado desde hace dos años y que era el momento de comunicarlo”, le dijo Quintana a nuestro editor general Sergio Urrego.
En Europa corrió 14 años, su mejor momento deportivo lo vivió en el Movistar. Quintana comenzó su carrera deportiva en 2009 con el equipo Boyacá es para Vivirla, con el que corrió algunas carreras en Europa, siendo campeón de la Vuelta a Madrid.
Tras sus buenas actuaciones con el Colombia es Pasión dio el salto al World Tour. Llegó al Movistar Team, y con ellos alcanzó sus mejores resultados. Ganó su primera etapa y su primera clasificación general en la Vuelta a Murcia. Tambien logró una etapa en el Critérium du Dauphiné, fue campeón de La Route du Sud Cycliste y conquistó el Giro dell’Emilia para después escribir una gran historia en las tres grandes vueltas.
“Cada carrera que haga durante este año será un gran fiesta y lo hago de esta manera porque quiero disfrutar con los aficionados de estos momentos tan bonitos con todas las personas que han estado a mi lado”, concluyó Quintana, quien participará en la Volta a Catalunya.
Más allá de sus logros deportivos, Quintana deja un legado que trasciende el ciclismo: referente internacional, icono para Colombia y figura inspiradora para generaciones de ciclistas y aficionados en todo el mundo.
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Campeonato Panamericano de Ruta Montería 2026: Jason Huertas le gana a los favoritos la última prueba
En un final a pura velocidad, el costarricense Jason Huertas sorprendió a los favoritos y se quedó con el título panamericano de ruta en Montería, Córdoba. El tico se colgó la medalla de oro tras ser el más rápido en le embalaje, tras un recorrido compuesto por 206,4 kilómetros.
El podio de la última prueba del Panamericano de Ruta 2026 lo completaron el mexicano César Macías, que se quedó con la medalla de plata y el bronce fue para el argentino Leonardo Cobarrubia, los dos con el mismo tiempo del ganador.
En los primeros compases se fueron en fuga el argentino Maximiliano Priario, el guatemalteco Henry Alberto Sam y el peruano André Alexander González, luego a falta de 40 kilómetros salieron del lote el chileno Tomás Quiroz, el mexicano Eder Frayre y el panameño Carlos Samudio, pero todos los intentos fueron neutralizados por el pelotón.
Resultados Campeonato Panamericano de Ruta (Élite)
Montería – Montería (206,4 km)
|1
|Jason Huertas
|Costa Rica
|4:31:44
|2
|César Macías
|México
|m.t.
|3
|Leonardo Cobarrubia
|Argentina
|m.t.
|4
|Jonathan Ogando
|República Dominicana
|m.t.
|5
|Fernando Gaviria
|Colombia
|m.t.
|6
|Sebastián Brenes
|Costa Rica
|m.t.
|7
|Cristián David Pita
|Ecuador
|m.t.
|8
|Álvaro José Hodeg
|Colombia
|m.t.
|9
|Jyven González
|Belice
|m.t.
|10
|Kaden Hopkins
|Bermuda
|m.t.
COLOMBIA CONSIGUIÓ SU DÉCIMO TÍTULO PANAMERICANO
La delegación colombiana, dirigida por el seleccionador nacional David Vargas, consiguió su décimo título consecutivo por naciones en el Campeonato Panamericano de Ruta con cuatro oros, dos platas y tres bronces.
Las medallas de oro las lograron Walter Vargas (CRI élite), José Manuel Posada (CRI juvenil), Salomé Vargas (ruta juvenil) y Juan Sebastián Sánchez (ruta juvenil); mientras que las de plata las obtuvieron Estefanía Castillo (CRI juvenil) y Cristian Vélez (ruta sub-23), y las de bronce, Lineth García (CRI juvenil), Jerónimo Calderón (CRI sub-23) y Diana Peñuela (ruta élite damas).