BMX
La pista Antonio Roldán Betancur de Medellín vio coronar a nuevos los campeones del Baby BMX 2026
Luego de dos jornadas cargadas de emoción, adrenalina y espíritu deportivo, el Baby BMX 2026 coronó a sus nuevos campeones en la pista Antonio Roldán Betancur de Medellín, siendo esta la primera competencia oficial para el bicicrós de nuestra región.
El certamen, que hizo parte del Festival de Festivales, organizado por la Corporación Los Paisitas y operado por la Corporación Donde Nacen los Campeones (BMX Antioquia), reunió a 222 deportistas de más de 30 clubes, quienes demostraron un alto nivel competitivo y confirmaron el excelente momento que vive el BMX antioqueño y nacional desde las categorías menores.
Durante dos días, niños y niñas de diferentes edades ofrecieron un gran espectáculo para ellos y para sus familias que no se perdieron ninguna mangas y que ronda a ronda iba aumentando las emociones, en un escenario que históricamente ha sido semillero de grandes figuras del bicicrós mundial. El público asistente pudo disfrutar de carreras vibrantes, marcadas por la técnica, la velocidad y el juego limpio, valores que hacen del Baby BMX un evento formativo de gran calidad.
Si bien el Festival celebra su décimo quinta versión, para el Baby BMX fue la séptima edición que, además, ratificó su importancia dentro del proceso deportivo de los jóvenes pilotos, muchos de los cuales sueñan con seguir los pasos de campeones mundiales surgidos de este mismo evento. La destacada organización, el acompañamiento de entrenadores y familias, y el compromiso de los clubes participantes fueron claves para el éxito del campeonato.
En total estuvieron en competencia 21 categorías que consagraron como campeones a los siguientes deportistas:
Damas novatas: Maria José Agudelo (7-8 años), Maria Celeste Henao (9-10 años) y Luciana Tejada (11-12 años)
Damas: Juanita Villa (6 años y menos), Antonia Ramírez (7-8 años), Elizabeth Díaz (9-10 años) e Isabella Henao (11-12 años)
Principiantes: Miguel Ángel Guzmán (6 años y menos), Martín Sánchez (7-8 años), Maximiliano Álvarez (9-10 años) y Samuel David Roa (11-12 años)
Novatos: Thiago Escobar (6 años y menos), Nicolás Restrepo (7-8 años), Jerónimo Sánchez (9-10 años) y Agustín Osorio (11-12)
Expertos: Martín Vásquez (7 años), Said Sierra (8 años), Jacob Vargas (9 años), Mateo Espejo (10 años), Tomás García (11 años) y Emiliano Barrientos (12 años).
Con la coronación de los campeones del Baby BMX 2026, Antioquia reafirma su papel protagónico en el desarrollo del bicicrós colombiano y deja sembrada la ilusión de una nueva generación de talentos que seguirá dando de qué hablar en escenarios departamentales, nacionales e internacionales.
*Con Información de BMX Antioquia
BMX
Todo listo en Antioquia para el BabyBMX, un festival y semillero de grandes figuras
El 2026 promete grandes emociones para el BMX a nivel departamental, nacional y mundial. Tras un receso de cerca de cuatro semanas, en el que los deportistas tuvieron tiempo para descansar y recargar energías, regresa la adrenalina del bicicrós con un evento que ya es tradición en Antioquia: el BabyBMX del Festival de Festivales, organizado por la Corporación Los Paisitas y operado por la Corporación Donde Nacen los Campeones (BMX Antioquia).
Esta será la séptima edición de un certamen que ha sido semillero de grandes figuras de la modalidad, como Nicol Foronda, Samuel Marulanda y Valentina Jiménez, los tres han sido campeones mundiales en categorías challenger.
Para este año, el evento contará con la participación de 222 deportistas, en representación de 30 clubes, quienes tomarán la partida en el que es considerado el evento deportivo infantil más grande del país.
Las competencias se disputarán hasta el jueves 15 de enero en la pista Antonio Roldán Betancur de Medellín. Los entrenamientos oficiales se realizarán hoy desde las 11:00 de la mañana.
Entre los deportistas inscritos que parten como destacados se encuentra Antonia Ramírez, de la categoría Damas 7-8, quien fue elegida como deportista proyección de Antioquia en la pasada Noche de los Mejores. En la rama masculina, el nombre a seguir será el de Emiliano Barrientos (Expertos 12), piloto paisa que viene de consagrarse campeón de la Copa Nacional 2025.
*Con Información de BMX Antioquia
BMX
Juegos Bolivarianos 2025: la selección Colombia se quedó con los títulos del BMX Racing
Gracias a los triunfos de Juan José Velásquez y Valentina Muñoz, junto a la medalla de plata de Sharid Fayad, nuestro país se consagró campeón del BMX Racing de los Juegos Bolivarianos Ayacucho – Lima 2025.
El Complejo Panamericano Costa Verde fue el escenario que se pintó con el amarillo, azul y rojo de nuestro país desde la jornada del martes con los time trials. En dicha prueba, Valentina Muñoz y Juan José Velásquez fueron los más veloces sobre la pista, vaticinando la su destacada participación en el certamen.
Las emociones estuvieron a la orden este miércoles gracias a las finales, donde Valentina Muñoz subió a lo más alto del podio, seguida por Sharid Fayad y la ecuatoriana Domenica Mora cerró el podio de la competencia femenina.
Por su parte, ocho bicicrocistas se enfrentaron en la final masculina, siendo el título para Juan José Velásquez. El chileno Mauricio Molina y el ecuatoriano Wilson Goyes ocuparon el respectivo segundo y tercer lugar, mientras que el también colombiano Diego Arboleda se ubicó en la cuarta posición de la clasificación.
De esta forma, el BMX Racing colombiano cerró su participación en el certamen con los dos oros y una de las dos platas en disputa, resaltando una vez más su poderío bolivariano en la disciplina.
*Con Información del Comité Olímpico Colombiano
BMX
Colombia hace el 1-2 con Valentina Muñoz y Sharid Fayad en el BMX Racing de los Bolivarianos
Las bicicrosistas colombianas brillaron en los Juegos Bolivarianos Ayacucho – Lima 2025, haciendo el 1-2 en la final del BMX Racing masculino, que se disputó en el complejo de Costa Verde, en la capital peruana.
La antioqueña Valentina Muñoz y de la barranquillera Sharid Fayad cumplieron con los pronósticos y revalidaron lo hecho en las clasificaciones, adjudicándose la medalla de oro y plata en la prueba que se llevó a cabo este miércoles en territorio inca.
El podio lo completó la ecuatoriana Domenica Mora, quien se quedó con la medalla de bronce tras escoltar a las deportistas colombianas, que ratificaron su favoritismo.
Con este resultado, Colombia ratificó su posición como potencia bolivariana en el BMX Racing femenino.
Resultados del BMX en los Juegos Bolivarianos Ayacucho – Lima 2025
BMX Racing Damas
🥇 Valentina Muñoz (Colombia)
🥈 Sharid Fayad (Colombia)
🥉 Domenica Mora (Ecuador)