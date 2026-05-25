La montaña, protagonista de primer nivel en la semana final del Giro de Italia 2026

La Federación Colombiana de Ciclismo presenta el listado provisional de corredoras inscritas para disputar la undécima edición de la Vuelta a Colombia Femenina Sistecrédito 2026, carrera que se celebrará del 2 al 7 de junio y que volverá a reunir a varias de las principales figuras del ciclismo femenino nacional e internacional.

El evento contará con la participación de 143 corredoras pertenecientes a 23 equipos, entre ellas 75 ciclistas de la categoría élite y 68 sub-23. Además, la prueba tendrá representación internacional de equipos de siete países y un total de 37 corredoras extranjeras.



Diana Peñuela, campeona de la Vuelta a Colombia Femenina 2025. (Foto Anderson Bonilla © RMC)

Colombia encabezará el grupo de naciones participantes, acompañada por delegaciones y corredoras de México, Ecuador, Bolivia, Costa Rica, Venezuela, Guatemala, Panamá, Chile, España y Estados Unidos, reflejando el crecimiento internacional que ha alcanzado la ronda femenina colombiana.

Entre las escuadras más fuertes aparece el Team Sistecrédito, campeón por equipos en 2025 y referente del ciclismo nacional, que estará liderado por Diana Carolina Peñuela, actual bicampeona de la carrera (2022-2025) y una de las corredoras más experimentadas del pelotón colombiano, quien estará en competencia junto a Erika Botero, Laura Daniela Rojas y Stefanía Sánchez.

La nómina internacional tendrá figuras destacadas como la venezolana Lilibeth Chacón, tres veces campeona de la Vuelta (2021, 2023 y 2024) y referente del ciclismo suramericano, quien encabezará al equipo español Eneicat-Becall junto a la chilena Aranza Villalón (campeona en 2019) y la española Tamara Eijas.



La venezolana Lilibeth Chacón es tricampeona de la Vuelta a Colombia Femenina. (Foto Anderson Bonilla © RMC)

Otra de las estructuras de gran nivel será el Patobike BMC, equipo que llega con un sólido bloque mexicano conformado por Andrea Fregoso, Yareli Acevedo y Jacqueline Tamez, además de la guatemalteca Jasmín Soto y la colombiana Milena Salcedo.

La presencia norteamericana también tendrá protagonismo con el Project Chaos Cycling, escuadra estadounidense integrada por Hayley Wickstrom, Stefanie Young, Olivia Bealtie, Cheyenne Noble y Megan Brinkmeyer.

Ecuador llegará con varias cartas importantes distribuidas en diferentes equipos. El conjunto Best PC tendrá como referentes a Michela Molina, Marcela Peñafiel y Ana María Torres, mientras que Team Toscara Orasi contará con Camila Salgado, Alison Fuertes y Samantha Simbaña. Cabe destacar que, Myriam Núñez, campeona en 2020, hará parte del Avinal Carmen de Viboral.



Miryam Nuñez, en el podio final de la Vuelta a Colombia Femenina 2020. (Foto © RMC)

El lote nacional también contará con estructuras tradicionales y de gran protagonismo como Orgullo Paisa-Indeportes Antioquia, encabezado por corredoras como Jessenia Meneses, Estefanía Herrera, Andrea Alzate y Lina Marcela Hernández; así como del antes mencionado Avinal, con Elvia Cárdenas y Carolina Vargas como principales figuras.

Asimismo, equipos como Bogotá-IDRD-Licibog, Boyacá Es Para Vivirla, Team Bacx, San Mateo Pro Cycling, Team Polibikes Risaralda y Ciclismo Capital-Fun Gero aportarán talento joven y corredoras sub-23 que buscarán destacarse en la principal carrera por etapas del calendario femenino nacional y una de las carreras femeninas más importantes del calendario americano.

La edición 2026 de la Vuelta a Colombia Femenina Sistecrédito recorrerá carreteras de Cundinamarca, Tolima, Quindío y Risaralda, con un trazado exigente que incluirá jornadas de media montaña, etapas para velocistas y una contrarreloj individual decisiva en el cierre de la competencia.

Con un pelotón de alto nivel y una amplia representación internacional, la undécima edición de la carrera ratifica el crecimiento deportivo y organizativo del ciclismo femenino colombiano, consolidándose como uno de los eventos más importantes del calendario continental.

*Con Información de Fedeciclismo