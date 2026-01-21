Pista
La ministra del Deporte Patricia Duque verifica el avance de obras del velódromo de Mosquera
La ministra del Deporte, Patricia Duque, le sigue haciendo seguimiento al velódromo de Mosquera. En su cuarta visita, lidera una reunión en la que se verifica el avance de obras y se evalúan las condiciones técnicas del escenario.
Este seguimiento hace parte del compromiso del Ministerio del Deporte con la adecuada ejecución de la infraestructura deportiva y con la construcción de escenarios de calidad que fortalezcan los procesos de formación, preparación y competencia de los atletas del país.
El avance del proyecto supera el 81 %. Actualmente, se trabaja en la cubierta, el revestimiento de la fachada, la conexión de red pública hidrosanitaria y en la colocación de las luminarias y de la pista, que ya cuenta con la instalación de los peraltes.
Este escenario deportivo, el más moderno que se construye en Colombia, contará con las condiciones técnicas necesarias para la formación, preparación y proyección de nuevos talentos, así como para el entrenamiento de atletas de alto rendimiento y la realización de competencias oficiales tanto nacionales como internacionales.
*Con Información Prensa Mindeporte
Juegos Bolivarianos Lima–Ayacucho 2025: Colombia remató su dominio en el ciclismo de pista con nuevos podios
La jornada final del ciclismo de pista en los Juegos Bolivarianos Lima–Ayacucho 2025 tuvo sello tricolor de principio a fin. Entre la mañana de clasificaciones y las finales nocturnas, Colombia remató su dominio con nuevos podios y la confirmación del título general del velódromo: 9 oros, 6 platas y 1 bronce, para proclamarse campeona absoluta de la pista.
El día se inició con el keirin masculino, y desde las series se vio claro quién quería la medalla grande. En el heat 1, Kevin Quintero (COL) se impuso con autoridad, controlando y rematando con la potencia que lo ha llevado a ser uno de los grandes velocistas del mundo.
En el heat 2, el turno fue para Cristian Ortega (COL), que respondió a la presión ganando su serie y asegurando el segundo cupo colombiano en la final. Con ambos al frente, Colombia se garantizaba dos cartas fortísimas para pelear por el oro en el cierre de la jornada.
En la velocidad femenina, las semifinales dejaron todo servido para la noche. Stefany Cuadrado (COL) venció a la chilena Paola Muñoz, asegurando su paso a la disputa del oro, mientras que Luna Álvarez (COL) cayó ante Makaira Wallace (TTO). Así, se configuró un doble frente para Colombia: Cuadrado peleando por el oro y Álvarez yendo por el bronce.
Ya en la noche, el velódromo se llenó para el espectáculo del Madison masculino, una prueba de resistencia, táctica y nervios de acero. La dupla peruana Ruiz–Ruiz supo aprovechar los sprints intermedios y se quedó con el oro, pero detrás de ellos Brayan Sánchez y Brayan Gómez (COL) pelearon vuelta a vuelta para asegurar la medalla de plata, por delante de la pareja chilena Rojas–Arriaga, que se colgó el bronce.
El momento más esperado llegó con la final del keirin masculino. En la arrancada definitiva, Kevin Quintero (COL) volvió a demostrar por qué es uno de los grandes velocistas de la región: eligió bien la rueda, esperó el instante exacto para lanzar el sprint y no dio opción a sus rivales. Cruzó la línea primero y se consagró campeón bolivariano del keirin.
Detrás se dio un cierre apretado que terminó con Nicholas Paul (TTO) y Cristian Ortega (COL) compartiendo la medalla de plata, mientras el peruano Francis Cachique se quedó con el bronce. Colombia, así, no solo se quedó con el oro, sino que también sumó otra plata más al medallero de la pista.
La noche tuvo la definición de la velocidad femenina, donde Colombia volvió a ser protagonista por partida doble. En la gran final, Stefany Cuadrado (COL) no dejó dudas: se impuso a Makaira Wallace (TTO) y se colgó la medalla de oro, confirmando con autoridad lo que había insinuado desde las semifinales.
En la disputa por el bronce, Luna Álvarez (COL) se repuso de la semifinal perdida y consiguió meterse en el podio, mientras la chilena Paola Muñoz completó el cuadro de medallas. Con ello, la velocidad femenina cerró con Colombia en lo más alto y con doble presencia en el podio.
Con los resultados de esta jornada final —plata en la Madison masculina, oro y plata en el keirin, oro y plata en la velocidad femenina, porque Trinidad y Tobago como país invitado no es contado en el medallero—, Colombia selló un ciclo perfecto en el velódromo de los XX Juegos Bolivarianos Lima–Ayacucho 2025.
El balance lo dice todo: 9 medallas de oro, 6 de plata y 1 de bronce en el ciclismo de pista, título general del deporte y una sensación clara: la pista bolivariana se corrió al ritmo de Colombia, que convirtió cada día de competencia en una nueva oportunidad para demostrar que sigue siendo una potencia sobre el óvalo.
Podios Última Jornada Ciclismo de Pista
Keirin Hombres
🥇Kevin Quintero (Colombia)
🥈Nicholas Paul (Trinidad y Tobago)
🥈Cristian Ortega (Colombia)
🥉Francis Cachique (Perú)
Velocidad Mujeres
🥇Stefany Cuadrado (Colombia)
🥈Makaira Wallace (Trinidad y Tobago)
🥈Luna Álvarez (Colombia)
🥉Paola Muñoz (Chile)
Madison Hombres
🥇Ruiz-Ruiz (Perú)
🥈Brayan Sánchez y Brayan Gómez (Colombia)
🥉Rojas-Arriaga (Chile)
*Con Información del Comite Ólímpico Colombiano
Más medallas para Colombia en la penúltima jornada del ciclismo de pista de los Juegos Bolivarianos 2025
El velódromo de la Videna en Lima cerró una nueva jornada del ciclismo de pista de los Juegos Bolivarianos Ayacucho–Lima 2025, en la que Colombia obtuvo medallas en el ómnium femenino y en la velocidad masculina.
En el ómnium, Lina Hernández logró la medalla de oro tras sumar 149 puntos, gestionando con regularidad las cuatro pruebas del formato. La chilena Scarlett Cortés ocupó el segundo lugar con 137 unidades, mientras que la venezolana Lilibeth Chacón fue tercera con 134.
La final de la velocidad masculina presentó un desarrollo particular debido a la participación de Trinidad y Tobago, país invitado en estos Juegos. El trinitario Nicholas Paul ganó la final en pista, pero al no ser elegible para medalla oficial, la premiación bolivariana otorgó doble medalla de oro.
El resultado se explica porque, cuando un país invitado ocupa posiciones de podio, los lugares oficiales se asignan únicamente entre los países participantes del programa bolivariano. De esta manera, Paul obtuvo el primer lugar del evento, mientras que Kevin Quintero recibió el oro oficial y Cristián Ortega la plata.
Con estos resultados, Colombia cerró el tercera día de competencias con un oro en el ómnium y dos preseas en la velocidad masculina, manteniéndose como la delegación con más medallas en el ciclismo de pista a falta de la jornada final.
Últimos Resultados Ciclismo de Pista
Velocidad Varones
🥇 Nicholas Paul (Trinidad y Tobago)
🥈 Kevin Quintero (Colombia)
🥉 Cristián Ortega (Colombia)
Ómnium Mujeres
🥇 Lina Hernández (Colombia) 149pts
🥈 Scarlett Cortes (Chile) 137pts
🥉 Lilibeth Chacón (Venezuela) 134pts
*Con Información de Mindeporte
