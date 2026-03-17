Ruta
La Milano-Torino, el próximo gran reto del joven escarabajo Martín Santiago Herreño
El joven escarabajo Martín Santiago Herreño, ciclista formado en las huestes del Club de Canapro, y quien hace parte del equipo italiano Bardiani-CSF 7 Saber, estará por segunda vez en Milano-Torino, una prueba legendaria que supera los 100 años de historia y en la que el año pasado ocupó el puesto 96° a 8:10 del mexicano Isaac del Toro, campeón de la clásica italiana.
El colombiano de 19 años, que participó en el campeonato nacional de ruta sin mucha figuración, viene mostrando una leve mejoría en su rendimiento. Herreño ya ha participado en dos competencias europeas este año, siendo su mejor resultado en el Trofeo Laigueglia (1.Pro), ubicándose en el puesto 44° a más de 4 minutos de sus compatriota Santiago Buitrago, ganador de la prueba.
Para la tradicional antesala de la Clásica Milán-San Remo al pedalista nacional lo acompañarán los hermanos Matteo y Filippo Turconi, Luca Covili, Manuele Tarozzi, Alex Tolio y Luca Paletti, mientras que Roberto Reverberi liderará al equipo italiano desde el coche de apoyo.
La histórica prueba italiana, que este año cumple su edición 106, repetirá el formato utilizado el pasado año presentando un doble ascenso a la Basílica de Superga como punto clave de un recorrido destinado de este modo a escaladores puros, ya que la subida cuenta con un desnivel medio superior al 9% en sus 4 kilómetros.
La prueba partirá de la ciudad italiana de Rho y finalizará tras 174 kilómetros, con un recorrido llano en la primera parte y un final que incluye la tradicional doble ascensión del puerto más emblemático de la carrera, Superga.
Ruta
Matys Grisel se impone al sprint en el tercer capítulo del Tour de Taiwán y le arrebata el liderato a Matthew Fox
La cuarta etapa del Tour de Taiwán 2026 la ganó Matys Grisel (Lotto Intermarché). El francés fue el más rápido al sprint al frente del Estadio Nacional de Kaohsiung, luego de recorrer 146,4 kilómetros.
El corredor galo, que alcanzó su segunda victoria de la temporada, superó a su compatriota Paul Hennequin (Euskaltel-Euskadi) y al japonés Yoshiki Terada (Team UKYO), quienes finalizaron 2° y 3°, respectivamente.
En cuanto a la clasificación general, el francés Matys Grisel (Lotto Intermarché) le arrebató el liderato a su compañero de equipo Matthew Fox, que se quedó con el segundo puesto a 4 segundos del nuevo líder.
La cuarta y penúltima etapa de la carrera asiática se correrá este miercoles con un recorrido totalmente llano de 131,2 kilómetros entre el municipio de Gaushu y el Parque Cultural Hakka de Liugdui.
Tour de Taiwán (2.1)
Resultados Etapa 3 | Museo Fo Guang Shan Buddha – Kaohsiung (146,4 km)
|1
|Matys Grisel
|Lotto-Intermarché
|3:06:28
|2
|Paul Hennequin
|Euskaltel-Euskadi
|m.t.
|3
|Yoshiki Terada
|Team UKYO
|m.t.
|4
|Andrea D’Amato
|Team UKYO
|m.t.
|5
|Lucas Carstensen
|KINAN Racing Team
|m.t.
|6
|Iván Cobo
|Equipo Kern Pharma
|m.t.
|7
|Tilen Finkst
|Solution Tech-NIPPO-Rali
|m.t.
|8
|Jude Francisco
|Victoria Sports Pro Cycling
|m.t.
|9
|Atsushi Oka
|Astemo Utsunomiya Blitzen
|+ 00
|10
|Louis Sutton
|Euskaltel-Euskadi
|m.t.
Clasificación General Individual
|1
|Matys Grisel
|Lotto-Intermarché
|7:27:42
|2
|Matthew Fox
|Lotto-Intermarché
|0:04
|3
|Jordi López
|Euskaltel-Euskadi
|0:07
|4
|Nil Gimeno
|Equipo Kern Pharma
|0:12
|5
|Iván Cobo
|Equipo Kern Pharma
|0:13
|6
|Fergus Browning
|Terengganu Cycling Team
|0:13
|7
|Carter Bettles
|Roojai Insurance Winspace
|0:13
|8
|Lorenzo Quartucci
|Burgos Burpellet BH
|0:14
|9
|Yuma Koishi
|KINAN Racing Team
|0:14
|10
|Dylan Hopkins
|Roojai Insurance Winspace
|0:15
Ruta
El Ineos de Egan Bernal estrenaría nuevo patrocinador ¿Vingegaard sería parte del acuerdo con Netcompany?
El equipo Ineos Grenadiers, donde militan los colombianos Egan Bernal y Brandon Rivera, estaría muy cerca de abrir una nueva etapa en su historia con la llegada de un nuevo patrocinador principal. Según reportes de la prensa internacional, la escuadra británica habría acordado un vínculo de cinco años con la firma danesa Netcompany, en una operación valorada en 20 millones de euros por temporada.
De confirmarse el acuerdo, la estructura dejaría de competir bajo el nombre de Ineos Grenadiers, aunque seguiría bajo la propiedad de Sir Jim Ratcliffe y la dirección de Dave Brailsford. La información publicada señala además que el anuncio oficial podría producirse antes del Tour de Francia 2026, lo que abriría la puerta a una nueva identidad visual y comercial para uno de los equipos más importantes del WorldTour.
La noticia tiene un significado especial para el ciclismo colombiano, pues se trata de la formación en la que compiten Egan Bernal, campeón del Tour de Francia 2019 y del Giro de Italia 2021, y Brandon Rivera, uno de los hombres de confianza del zipaquireño dentro de la escuadra. Para ambos corredores, un respaldo económico de este calibre podría representar mayor fortaleza deportiva en un momento en el que el equipo busca regresar al primer plano frente a potencias como UAE Team Emirates-XRG, Visma-Lease a Bike y Red Bull-Bora-Hansgrohe.
No es un dato menor. De acuerdo con el reporte, Brailsford considera que el equipo necesita un presupuesto cercano a los 50 millones de euros para competir en igualdad de condiciones con las estructuras más poderosas del pelotón internacional. En ese contexto, la entrada de un patrocinador tecnológico de gran tamaño refuerza la ambición de una escuadra que ya comenzó la temporada 2026 con siete victorias conseguidas por seis corredores diferentes.
Ineos llegó al ciclismo de máxima categoría en 2019, cuando tomó el relevo de Team Sky, una estructura que nació en 2010 y que acumula siete títulos del Tour de Francia, aunque no gana la ronda francesa desde 2019. Ahora, con Bernal y Rivera como representación colombiana dentro del proyecto, el posible desembarco de Netcompany aparece como una movida estratégica para impulsar la renovación deportiva y económica de la escuadra británica.
En medio de esa expectativa, también empezó a sonar un componente de alto voltaje en el mercado de fichajes. Algunas versiones apuntan a que esta nueva inversión danesa podría abrir la puerta para que Ineos vuelva a lanzarse por grandes figuras del pelotón, y en ese escenario ha aparecido el nombre del doble campeón del Tour de Francia, Jonas Vingegaard. Por ahora no pasa de ser un rumor sin confirmación oficial, pero sí refleja la dimensión de la ambición con la que el equipo de Egan Bernal y Brandon Rivera querría reposicionarse en la élite mundial.
Ruta
Campeonato Panamericano de Ruta Montería 2026: en detalle los perfiles y las altimetrías de todas las pruebas
La Federación Colombiana de Ciclismo presentó los perfiles detallados de las pruebas de contrarreloj y fondo del Campeonato Panamericano de Ruta 2026, que se celebrará en la ciudad de Montería, departamento de Córdoba, hasta el 22 de marzo.
Estas serán las altimetrías en detalle de las pruebas de contrarreloj y en línea de la rama femenina y masculina en las categorías juvenil, Sub-23 y élite del certamen que reunirá a los mejores ciclistas del continente durante seis días.
Perfiles detallados
Martes 17 de marzo – CRI Damas Juveniles (14,5 km)
Martes 17 de marzo – CRI Varones Juveniles (22,6 km)
Martes 17 de marzo – CRI Damas Élite (31,4 km)
Jueves 19 de marzo – CRI Hombres Sub-23 – (36 km)
Jueves 19 de marzo – CRI Hombres Élite (43,1 km)
Viernes 20 de marzo – Ruta Damas Juveniles (67 km)
Viernes 20 de marzo – Ruta Hombres Juveniles (120,6 km)
Sábado 21 de marzo – Ruta Damas Élite (120,6 km)
Sábado 21 de marzo – Ruta Hombres Sub-23 (160,8 km)
Domingo 22 de marzo – Ruta Hombres Élite – (206,4 km)