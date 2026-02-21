Connect with us

Pista

La Liga de Ciclismo del Valle le apuesta a ser potencia en la modalidad de pista

Publicado

Hace 6 horas

el

La Liga de Ciclismo del Valle dio inicio a los tradicionales “Viernes de Pista” en el Velódromo Alcides Nieto Patiño. (Foto © Prensa Liga de Ciclismo del Valle)
Pista

Stefany Cuadrado se colgó la medalla de plata en el sprint del Campeonato Panamericano de Pista 2026

Publicado

Hace 5 horas

el

21 febrero, 2026

Por

Stefany Cuadrado, medalla de plata en el sprint del Campeonato Panamericano de Pista Santiago 2026. (Foto © FCC)
Pista

Panamericano de Pista Santiago 2026: Elizabeth Castaño 3° en el ómnium con Yareli Acevedo en lo más alto del podio

Publicado

Hace 16 horas

el

20 febrero, 2026

Por

Maribel Aguirre, Yareli Acevedo y Elizabeth Castaño, en el podio del ómnium en el Campeonato Panamericano de Pista Santiago 2026. (Foto © FCC)
Pista

Panamericano de Pista Santiago 2026: Colombia suma una medalla más en la segunda jornada con Kevin Quintero

Publicado

Hace 1 día

el

20 febrero, 2026

Por

Kevin Santiago Quintero se colgó la medalla de plata en el keirin. (Foto © FCC)
