La liga de ciclismo del valle confirmó la nómina de la selección que estará en los campeonatos nacionales de ruta 2026
La Selección Valle de Ciclismo ya se encuentra lista para competir en el Campeonato Nacional de Ruta Sistecrédito 2026, certamen que se disputará del 5 al 8 de febrero en Zipaquirá, Cundinamarca.
La Liga de Ciclismo del Valle del Cauca, encabezada por su presidente Jarlinson Pantano, dio a conocer la nómina oficial que representará al departamento en esta gran cita del calendario nacional, donde el Valle buscará nuevamente ser protagonista.
La delegación vallecaucana estará dirigida por los profesores Dalivier Ospina y Hebert Gutiérrez, una dupla que combina experiencia, liderazgo y resultados al servicio del ciclismo vallecaucano.
Nómina oficial – Selección Valle 2026
Juveniles Damas
Danna Alejandra Arias
Ana Sofía Suárez
Juveniles Hombres
Jorsh Antony Martínez
Nicolás Pinilla
Sub-23 Damas
Natalia Muñoz
Michel Narváez
Sub-23 Hombres
Juan diego Quintero
Brayan Osorio
Élite Hombres
Santiago Vélez
Yesid Sierra
Jair Aparicio
Santiago Buitrago (World Tour – Bahrain Victorious)
Élite Damas
Anette Oriana Saavedra
PROGRAMACIÓN OFICIAL
Jueves 5 de febrero: Pruebas contrarreloj
Viernes 6 de febrero: Ruta juveniles (hombres y damas)
Sábado 7 de febrero: Ruta Sub-23 hombres y Élite damas
Domingo 8 de febrero: Prueba de fondo Élite hombres (209 km), cierre del campeonato
*Con Información Prensa Liga de Ciclismo del Valle
Ciclo-Retro: momentos memorables del ciclismo femenino colombiano que perdurarán en la historia
El ciclismo femenino colombiano sigue mostrando progresos enormes por fuera del país y una muestra de ello es lo hecho por Paula Patiño, quien se consagró campeona del Tour El Salvador y del Grand Prix Longitudinal del Norte, dos carreras del calendario internacional UCI.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico quiso recordar algunos momentos que perdurarán por siempre en la historia y en la retina de los aficionados al deporte de las bielas, que marcarán sin duda las páginas doradas de las pedalistas nacionales a nivel internacional.
2020 – Daniela Atehortúa (Colnago CM Team)
En febrero de 2020 Daniela Atehortúa, logró el título de campeona sub-23 del Tour de Dubái. Con una brillante actuación la pedalista antioqueña ocupó la segunda casilla en la etapa reina, fue cuarta en la clasificación general y mejor joven de la prueba.
2020 – Laura Toconás (Colnago CM Team)
Luego, en septiembre de 2020, Laura Toconas logró el primer triunfó del ciclismo colombiano femenino en una carrera del UCI Europa Tour en el Grand Prix Develi de Turquía. La corredora huilense se llevó una espectacular victoria en un escenario de alta montaña tras recorrer 110 kilómetros.
2022 – Tatiana Ducuara (Colombia Tierra de Atletas GW Shimano)
El 20 de mayo de 2022 Tatiana Ducuara se convirtió en la primera ciclista colombiana en toda la historia en liderar una carrera World Tour. La huilense cruzó la línea de meta en la sexta posición de la segunda etapa y consiguió vestirse con la camiseta morada de líder en la Vuelta a Burgos Femenina arrebatándole sorpresivamente el liderato a la belga Lotte Kopecky (Team SD Worx) por seis segundos.
2022 – Paula Andrea Patiño (Movistar Team)
El12 de septiembre de 2022, la corredora antioqueña del Movistar Team, Paula Patiño, terminó 3ª en la general del Tour de l’Ardeche 2022, en el primer podio internacional para una colombiana en una carrera UCI de una semana. La ciclista alemana Antonia Niedermaier (Canyon//SRAM Generation) finalizó 1° y la pedalista neerlandesa Loes Adegeest (IBCT) concluyó 2°.
2023 – Jessenia Meneses (Colombia Pacto Por El Deporte-GW Shimano)
El 4 de junio de 2023 Jessenia Meneses se consagró campeona de la montaña en la Vuelta Ciclista Andalucía Femenina 2023. La pedalista colombiana estuvo muy atenta en la última jornada y puntuó en el único puerto montañoso categorizado del día para defender la camiseta roja. Al final, la escaladora antioqueña contabilizó 22 puntos, 5 unidades más que la noruega Katrine Aalerud (Movistar Team).
2026 – Paula Andrea Patiño (Laboral Kutxa – Fundación Euskadi)
El 21 de enero de 2026 la pedalista antioqueña Paula Patiño hizo historia tras coronarse campeona del Tour El Salvador, una carrera del calendario internacional UCI. Además, sumó a su palmarés deportivo el título más importante de su carrera profesional y del ciclismo femenino colombiano en toda la historia. La corredora paisa de 28 años demostró ser la más regular a lo largo de los cinco días de competencia que se vivieron en territorio centroamericano, tras un prólogo y cuatro etapas en línea.
2026 – Paula Andrea Patiño (Laboral Kutxa – Fundación Euskadi)
Y por último el 27 de enero, Paula Patiño siguió con su racha ganadora al conseguir una nueva victoria con el Laboral Kutxa – Fundación Euskadi, esta vez en la tercera clásica de El Salvador, al imponerse al sprint a la británica Francesca Hall (Roland Cogeas Cycling Team), en el Grand Prix Longitudinal del Norte. El podio de la competencia centroamericana lo completó la italiana Giorgia Vettorello.
Con Remco Evenepoel a la cabeza el Red Bull–Bora–Hansgrohe gana la histórica crono por equipos del Trofeo Ses Salines
El Trofeo Ses Salines, segunda prueba de la Challenge de Mallorca, vivió una jornada al cronómetro histórica con la disputa, por primera vez de una contrarreloj por equipos en el Trofeo Ses Salines, que ofreció un espectacular recorrido de 24 kilómetros completamente llanos, ideal para el lucimiento de los grandes bloques del World Tour.
La victoria terminó en manos del Red Bull–Bora–Hansgrohe, que confirmó su condición de favorito en una modalidad que domina a la perfección, con un tiempo 23’55”. El conjunto alemán contó en sus filas con el actual campeón del mundo de contrarreloj, Remco Evenepoel, que fue clave en el excelente rendimiento del equipo a lo largo de todo el trazado.
La segunda posición, a solo tres segundos, la ocupó el Movistar Team, con el español Enric Mas de regreso a la competición tras superar la lesión que le obligó a abandonar el último Tour de Francia. La escuadra telefónica firmó una sólida actuación en una jornada muy especial para el ciclismo balear.
En el tercer puesto se ubicó el Team Jayco AlUla, que durante buena parte de la jornada mantuvo el mejor registro, confirmando el alto nivel mostrado por el conjunto australiano, que dejó por fuera del podio al UAE Team Emirates-XRG.
Los 22 equipos participantes tomaron la salida de forma escalonada, cada cuatro minutos, desde Ses Salines, en una crono marcada por el buen tiempo y por un ambiente inmejorable a lo largo de todo el recorrido. La prueba sirvió además como banco de pruebas de primer nivel para una temporada en la que la primera etapa del Tour de Francia volverá a disputarse bajo el formato de contrarreloj por equipos.
La Challenge de Mallorca continuará este viernes con el Trofeo Serra de Tramuntana, que tendrá un recorrido rompe-piernas de 154,3 kilómetros y se disputará entre la localidad de Selva y el Monasterio de Lluc.
Resultados Trofeo Ses Salines (1.1)
Ses Salines – Colònia de Sant Jordi (23,8 km)
|1
|RedBull-BORA hansgrohe
|Evenepoel, Cattaneo, Denz, Finn, Lipowitz, Moscon, Van Gils
|23:55
|2
|Movistar Team
|Castrillo, García, Heßmann, Mas, Milesi, Oliveira, Romeo
|0:04
|3
|Team Jayco AlUla
|Covi, Donaldson, Engelhardt, Jensen, Krijnsen, Matthews, Sütterlin
|0:17
|4
|UAE Team Emirates-XRG
|Cosnefroy, Großschartner, Herregodts, Morgado, Politt, Sivakov, Soler
|0:19
|5
|Tudor Pro Cycling Team
|Haller, Kluckers, Küng, Pluimers, Rondel, Trentin, Weiss
|0:19
*Con Información Prensa Challenge de Mallorca
El equipo Avinal – Alcaldía El Carmen de Viboral definió la nómina que competirá en el Campeonato Nacional de Ruta
El equipo antioqueño Avinal – Alcaldía El Carmen de Viboral definió la nómina que competirá en el Campeonato Nacional de Ruta, que se realizará la próxima semana en territorio cundinamarqués con Zipaquirá de epicentro.
El conjunto carmelitano, que dirige Julián Muñoz, buscará ser protagonista en la categoría juvenil con Óscar Restrepo, actual campeón nacional de ruta. El primo del ‘Pacora’ es gran favorito a revalidar el título.
“La idea es ser protagonistas y tener muchos títulos, sobre todo en las categorías inferiores. Sabemos que en las categorías mayores es un poco más difícil el rendimiento, pero sin lugar a dudas tenemos unos objetivos importantes y es apoyar a los deportistas que son muy talentosos de la región. Trataremos de llevar la mejor representación a los nacionales y sacar los mejores resultados posibles para iniciar este año con pie derecho”, dijo Muñoz.
Ya en la rama femenina se destaca la presencia Elvia Cárdenas y Carolina Vargas, quien regresó de Europa donde estuvo compitiendo el año pasado con el Eneicat-CM Team.
“Presentamos oficialmente nuestra nómina para el Campeonato Nacional, la primera carrera de la temporada. Arrancamos el año con ilusión, disciplina y una mentalidad ganadora. Vamos a disfrutar cada kilómetro, a dejarlo todo en la carretera y a competir con la certeza de que este será un año de grandes logros y muchos triunfos. ¡Que empiece la temporada!”, escribió el equipo en sus redes sociales anunciando a los convocados.