Ruta
La Grande de Antioquia: Miguel Ángel Vanegas se queda con el título en la categoría juvenil
El joven ciclista Miguel Ángel Vanegas, del equipo Avinal-Alcaldía El Carmen de Viboral, se consagró como el nuevo campeón de la categoría juvenil en la prestigiosa Clásica Nacional de Ciclismo El Carmen de Viboral. Corriendo en casa y ante su afición, Vanegas demostró una enorme madurez y una sólida regularidad a lo largo de las cuatro jornadas.
El podio de honor de la ‘Grande de Antioquia’ en su rama juvenil quedó conformado por corredores de altísimo nivel que batallaron palmo a palmo en el Oriente antioqueño. El segundo lugar de la clasificación general individual fue para Juan Esteban Sánchez (Orgullo Paisa), mientras que la tercera posición la ocupó Danilo Medina (GW Erco Sportfitness).
La última y emocionante fracción de la competencia coronó como ganador a Emanuel Restrepo, integrante del Team Sistecrédito, quien impuso sus condiciones en un cierre de infarto. Restrepo cruzó la línea de meta en la primera posición tras superar al bogotano Joel Sandoval (LMC Bogotá) y a Juan Esteban Sánchez (Orgullo Paisa), quienes finalizaron segundo y tercero, respectivamente.
Con estos resultados, la escuadra local de la Alcaldía de El Carmen de Viboral celebró un gran triunfo que ratificó el gran trabajo que realiza en las canteras del departamento. La afición vibró con el espectáculo brindado por las futuras estrellas del ciclismo nacional, quienes engalanaron las carreteras antioqueñas en una de las citas más tradicionales e importantes del calendario ciclístico colombiano.
Resultados Última Etapa
|1
|Emanuel Restrepo
|Team Sistecrédito
|1:07:57
|2
|Joel Sandoval
|LMC Bogotá
|0:06
|3
|Juan Esteban Sánchez
|Orgullo Paisa
|0:17
|4
|Danilo Medina
|GW Erco Sportfitness
|0:17
|5
|Kevin Rincón
|Threshold Team Milo – Safer
|0:17
|6
|Miguel Ángel Vanegas
|Avinal-Alcaldía El Carmen de Viboral
|0:17
|7
|Juan Gabriel Gómez
|Team Sistecrédito
|0:17
|8
|Thomas Mejía
|Orgullo Paisa
|0:43
|9
|José Manuel Posada
|Team Sistecrédito
|1:43
|10
|Andrés Walteros
|Avinal-Alcaldía El Carmen de Viboral
|1:46
Clasificación General Final
|1
|Miguel Ángel Vanegas
|Avinal-Alcaldía El Carmen de Viboral
|4:15:30
|2
|Juan Esteban Sánchez
|Orgullo Paisa
|0:22
|3
|Danilo Medina
|GW Erco Sportfitness
|1:12
|4
|Juan Gabriel Gómez
|Team Sistecrédito
|1:23
|5
|Joel Sandoval
|LMC Bogotá
|1:54
|6
|Emanuel Restrepo
|Team Sistecrédito
|2:20
|7
|José Manuel Posada
|Team Sistecrédito
|2:58
|8
|Daniel Robayo
|GW Erco Sportfitness
|4:18
|9
|Kevin Peñaloza
|GW Erco Sportfitness
|5:40
|10
|Juan esteban López
|Team Sistecrédito
|6:01
Ruta
Erika Botero se coronó campeona de la Clásica de El Carmen de Viboral; Diana Peñuela sumó tres victorias
La pedalista antioqueña Erika Botero, integrante del Team Sistecrédito, se consagró campeona de la rama femenina en la Clásica El Carmen de Viboral tras una vibrante y dramática jornada de cierre en el Oriente antioqueño. Botero, quien ganó la etapa reina, logró retener el liderato general y celebrar el título, sucediendo a la chilena Aranza Villalón, ganadora el año pasada.
El camino hacia la gloria no estuvo exento de suspenso, ya que la nueva monarca de la ‘Grande de Antioquia’ sufrió una caída durante el circuito de la última etapa. A pesar del golpe y el susto generalizado, la corredora del Sistecrédito demostró un coraje excepcional, reincorporándose rápidamente a la bicicleta para defender con éxito su ventaja en la clasificación general y asegurar su lugar en lo más alto del podio.
El podio final de esta tradicional carrera se completó con dos ciclistas de alto nivel que dieron batalla hasta el último kilómetro. El segundo lugar de la clasificación general individual quedó en manos de Jessenia Meneses (Orgullo Paisa), mientras que la tercera posición del podio de honor la ocupó Zara Lamprea (Ciclismo Capital), consolidando un podio de lujo para esta edición de la competencia.
Por otra parte, la jornada de clausura sirvió para el lucimiento individual de Diana Carolina Peñuela, también del Team Sistecrédito, quien se impuso con autoridad en la línea de meta. Con esta brillante demostración de velocidad y potencia, Peñuela alcanzó su tercera victoria de etapa en la presente edición de la clásica, cerrando con broche de oro una semana redonda para su escuadra.
Resultados Última Etapa
|1
|Diana Carolina Peñuela
|Team Sistecrédito
|1:08:49
|2
|Jessenia Meneses
|Orgullo Paisa
|m.t.
|3
|Luias Morales
|Avinal-Alcaldía El Carmen de Viboral
|m.t.
|4
|María Paula Latriglia
|Team Sistecrédito
|m.t.
|5
|Stefanía Sánchez
|Team Sistecrédito
|0:09
|6
|Sara Sofía Lamprea
|Ciclismo Capital
|0:15
|7
|Andrea Alzate
|Orgullo Paisa
|0:20
|8
|Erika Botero
|Team Sistecrédito
|m.t.
|9
|Samara Bedoya
|Team Sistecrédito
|0:33
|10
|Sorley Quesada
|Avinal-Alcaldía El Carmen de Viboral
|1:02
Clasificación General Final
|1
|Erika Botero
|Team Sistecrédito
|4:36:11
|2
|Jessenia Meneses
|Orgullo Paisa
|0:10
|3
|Zara Sofía Lamprea
|Ciclismo Capital
|0:49
|4
|Diana Carolina Peñuela
|Team Sistecrédito
|2:01
|5
|Natalia Garzón
|Team Sistecrédito
|2:34
|6
|Stefanía Sánchez
|Team Sistecrédito
|3:05
|7
|Samara Bedoya
|Team Sistecrédito
|3:27
|8
|María Paula Latriglia
|Team Sistecrédito
|4:01
|9
|Lina Marcela Hernández
|Orgullo Paisa
|5:24
|10
|Luisa Morales
|Avinal-Alcaldía El Carmen de Viboral
|5:55
Ruta
José Misael Urián sigue liderando la sexagésima tercera edición de la Vuelta a Venezuela
El joven pedalista boyacense José Misael Urián, del Team Sistecrédito, sigue líder de la sexagésima tercera edición de la Vuelta a Venezuela, luego de defender el liderato en la sexta etapa, que se disputó en el Estado de Carabobo.
Urián, de 23 años, supera a sus compatriotas Sebastián Castaño (Team Sistecrédito) y Brandon Vega (GW Erco Sportiftness). El top 5 lo completan el colombiano Jefferson Ruiz (GW Erco Sportiftness) y el ecuatoriano Erick Fernando Pozo (Best PC).
La setxa fracción quedó en manos del local, Leangel Linarez (Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua), quien repitió victoria, esta vez por delante del brasilero Matheus Constantino (Localiza Meoo / Swift Pro Cycling) y de su compatriota Arlex Méndez (Lotería del Táchira), quienes entraron 2° y 3°, respectivamente.
La séptima y penúltima etapa de la carrera venezolana se cumplirá este sábado en la ciudad de Valencia será una contrarreloj individual de 21,5 kilómetros que terminará por definir la clasificación general.
Ruta
El Giro de Lombardía busca al sucesor de Tadej Pogacar; nueve colombianos por la hazaña
El ciclismo mundial se prepara para el último gran acto de la temporada con la esperada celebración de la edición 120 del Giro de Lombardía y que tendrá la participación de nueve colombianos: Santiago Buitrago (Bahrain Victorious), Edward Santiago Cruz (Bardiani CSF 7 Saber), Martín Santiago Herreño (Bardiani CSF 7 Saber), Juan Felipe Rodríguez (EF Education EasyPost), Einer Rubio (Movistar Team), Juan Guillermo Martínez (Team Picnic PostNL), Germán Darío Gómez (Team Polti VisitMalta), Sergio Higuita (XDS Astana Team) y Harold Tejada (XDS Astana Team).
La mítica competencia, consagrada en el calendario internacional como el quinto y definitivo Monumento del año, congregará en las carreteras italianas a los mejores exponentes de la ruta. Conocida popularmente como la «Clásica de las Hojas Muertas», esta emblemática prueba no solo representa el cierre de las grandes citas ciclísticas de 2026, sino también la última oportunidad para que los capos de escuadra alcancen la gloria eterna antes del invierno.
La batalla por la victoria estará respaldada por un pelotón de altísimo nivel técnico, compuesto por un total de 25 equipos que tomarán la salida. La lista incluye de forma obligatoria a las 18 escuadras de la categoría UCI WorldTour, a las cuales se suman cuatro invitados de segunda división que buscarán dar la sorpresa: el Bardiani CSF 7 Saber, el MBH Bank CSB Telecom Fort, el Team Polti VisitMalta y el Unibet Rose Rockets.
Más allá de la participación estelar, el ambiente previo está profundamente marcado por la ausencia de su campeón defensor, el esloveno Tadej Pogačar. El ciclista que dominó los últimas cinco ediciones se vio obligado a poner punto final a su temporada anticipadamente debido a una grave lesión sufrida durante la pasada Vuelta a España. Su baja deja un vacío enorme en la línea de partida, pero al mismo tiempo abre por completo el abanico de posibilidades, garantizando una carrera impredecible y un nuevo heredero para el prestigioso trono lombardo.
Ante este nuevo panorama, la lista de aspirantes al título la encabeza el belga Remco Evenepoel al mando del Red Bull-Bora-hansgrohe, quien parte como el rival a batir. Sin embargo, la joven promesa francesa Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team) y el combativo británico Tom Pidcock (Pinarello Q36.5) prometen plantar cara en los ascensos más duros. La representación latinoamericana estará liderada por el talentoso mexicano Isaac del Toro (UAE Team Emirates – XRG), mientras que la afición local mantiene sus esperanzas en los italianos Antonio Tiberi (Bahrain-Victorious) y Davide Piganzoli (Team Visma | Lease a Bike), listos para buscar la hazaña en casa.