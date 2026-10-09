La Grande de Antioquia: Miguel Ángel Vanegas se queda con el título en la categoría juvenil

El joven ciclista Miguel Ángel Vanegas, del equipo Avinal-Alcaldía El Carmen de Viboral, se consagró como el nuevo campeón de la categoría juvenil en la prestigiosa Clásica Nacional de Ciclismo El Carmen de Viboral. Corriendo en casa y ante su afición, Vanegas demostró una enorme madurez y una sólida regularidad a lo largo de las cuatro jornadas.

El podio de honor de la ‘Grande de Antioquia’ en su rama juvenil quedó conformado por corredores de altísimo nivel que batallaron palmo a palmo en el Oriente antioqueño. El segundo lugar de la clasificación general individual fue para Juan Esteban Sánchez (Orgullo Paisa), mientras que la tercera posición la ocupó Danilo Medina (GW Erco Sportfitness).

La última y emocionante fracción de la competencia coronó como ganador a Emanuel Restrepo, integrante del Team Sistecrédito, quien impuso sus condiciones en un cierre de infarto. Restrepo cruzó la línea de meta en la primera posición tras superar al bogotano Joel Sandoval (LMC Bogotá) y a Juan Esteban Sánchez (Orgullo Paisa), quienes finalizaron segundo y tercero, respectivamente.

Con estos resultados, la escuadra local de la Alcaldía de El Carmen de Viboral celebró un gran triunfo que ratificó el gran trabajo que realiza en las canteras del departamento. La afición vibró con el espectáculo brindado por las futuras estrellas del ciclismo nacional, quienes engalanaron las carreteras antioqueñas en una de las citas más tradicionales e importantes del calendario ciclístico colombiano.



Emanuel Restrepo ganó la última etapa de la Clásica El Carmen de Viboral 2026. (Foto Anderson Bonilla © RMC)

Resultados Última Etapa

1 Emanuel Restrepo Team Sistecrédito 1:07:57 2 Joel Sandoval LMC Bogotá 0:06 3 Juan Esteban Sánchez Orgullo Paisa 0:17 4 Danilo Medina GW Erco Sportfitness 0:17 5 Kevin Rincón Threshold Team Milo – Safer 0:17 6 Miguel Ángel Vanegas Avinal-Alcaldía El Carmen de Viboral 0:17 7 Juan Gabriel Gómez Team Sistecrédito 0:17 8 Thomas Mejía Orgullo Paisa 0:43 9 José Manuel Posada Team Sistecrédito 1:43 10 Andrés Walteros Avinal-Alcaldía El Carmen de Viboral 1:46



Clasificación General Final