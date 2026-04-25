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La Decana Liege-Bastogne-Liege, 112 años de historia ciclística
Liege-Bastogne- Liege (Lieja-Bastonia-Lieja) es el nombre de una de las competencias ciclísticas más importantes y emblemáticas del deporte del ciclismo a nivel mundial pues su rica HISTORIA se remonta a 1892 cuando nació su primera edición y desde entonces se ha llevado a cabo en 112 oportunidades (incluida la de este 2026) superando toda clase de dificultades como dos guerras mundiales, además de los cambios en términos de evolución en cuanto a formatos, recorridos participación, comunicación, logística, etc, etc.
Precisamente por su antigüedad la famosa carrera belga es conocida como “LA DECANA” y siempre se ha distinguido por su exigente recorrido de más de 250 kilómetros y 11 ascensiones que implican igualmente descensos de alto riesgo, condiciones climáticas muy adversas en algunas oportunidades, saliendo y llegando en el corazón de Lieja y hace parte del conjunto de las pruebas consideradas “MONUMENTOS” junto a la San Remo, Tour de Flandes, París-Roubaix y el Giro de Lombardía.
En recorridos similares, pero con menos kilómetros la prueba se lleva a cabo para corredores sub-23 y también para la categoría femenina desde 2017.
Los mejores ciclistas del mundo en diversas épocas se han dado cita en Lieja para tomar la salida y en el álbum de oro de la prueba figuran las más grandes estrellas de este deporte a lo largo de su historia como Eddy Merckx, el máximo ganador con 5 victorias y junto a él Jacques Anquetil, Bernard Hinault, Sean Kelly, Roger de Vlaeminck, Michele Bartoli, Philippe Gilbert, Alejandro Valverde, Primoz Roglic, Remco Evenepoel y el infaltable Tadej Pogacar, ya tricampeón y actual poseedor del título.
Colombia en la historia de La Decana
El ciclismo colombiano no ha estado ausente de la decana y es así como varios de sus hombres han participado en equipos de la máxima categoría desde hace 15 años y figuran en la historia de la carrera nombres como los de Rigoberto Urán (quinto en 2011) y en 2015 un gran grupo integrado por Nairo Quintana, Esteban Chaves, Jarlinson Pantano, José Serpa, Julián Arredondo, Carlos Betancur, hasta desembocar en 2023 con SANTIAGO BUITRAGO, en el podio final como tercero junto a Remco Evenepoel y Tom Pidcok, mientras Daniel Martínez fue séptimo el año pasado.
Duelo Generacional: Pogacar vs. Seixas
La cita con “La Decana” de este domingo 26 de Abril con sus 259 kilómetros y 11 subidas entre 1 y 4 kilómetros con porcentajes del 5 hasta el 10%, de las cuales 10 se encuentran a partir del kilómetro 130, estará engalanada por 175 inscritos, con muchas de las figuras de la actualidad mundial, encabezadas por Tadej Pogacar defendiendo título enfrentado a su rival directo Remco Evenepoel a quien se suman, entre otros, Thomas Pidcock, Mauro Schmid, Cristian Scaroni, Kevin Vauquelin, Roman Gregoire, Ben O’Connor y la “nueva maravilla francesa” Paul Seixas (19 años), integrante de la nueva generación que asoma más desafiante que nunca y cuyo enfrentamiento con la actual parece ser el punto central de la contienda dominical en Las Ardenas.
Por su parte, el ciclismo colombiano aparece en la lista de participantes con EGAN BERNAL, dueño de una gran condición física mostrada con su reciente segundo lugar en el Tour de los Alpes, acompañado de Brandon Rivera en el equipo INEOS y completando la representación de nuestro país se encuentran Daniel Martínez (Red Bull – BORA – hansgrohe) y Santiago Buitrago (Bahrain – Victorious) como recientes protagonistas de la prueba que cierra el primer tercio de temporada actual para darle paso a las grandes carreras por etapas.
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Nairo Quintana sigue vestido de azul en la Vuelta a Asturias; Edgar David Cadena gana la penúltima etapa
El experimentado pedalista boyacense Nairo Quintana, del Movistar Team, sigue líder de la edición 68 de la Vuelta a Asturias, luego de defender el liderato en la tercera etapa, de 157,2 kilómetros, que se disputó entre Figueras y Vegadeo.
Quinatana, de 36 años, supera por 30 segundos a superó al español Adrià Pericas (UAE Team Emirates – XRG). En el cuarto lugar del podio se encuentra otro escarabajo, se trata del quindiano Diego Pescador (Movistar Team).
La cuarta fracción quedó en manos del mexicano, Edgar David Cadena (Team Storck – MRW Bau), recordado por haber ganado en el Alto del Vino en la Vuelta a Colombia 2022.
La cuarta y última jornada de la ronda asturiana se cumplirá este domingo en una jornada de 152,2 kilómetros entre Lugones y Oviedo, donde conoceremos al sucesor del español Marc Soler, campeón del año pasado.
Vuelta Asturias Julio Alvarez Mendo (2.1)
Resultados Etapa 3 | Figueras (Castropol) – Vegadeo (157,2 km)
|1
|Edgar David Cadena
|Team Storck – MRW Bau
|4:08:34
|2
|Filippo Baroncini
|UAE Team Emirates – XRG
|0:26
|3
|Jermaine Zemke
|REMBE | rad-net
|0:26
|4
|Hodei Muñoz
|Selección de España
|0:26
|5
|Jonathan Lastra
|Euskaltel – Euskadi
|0:26
|6
|José Manuel Díaz
|Burgos Burpellet BH
|0:26
|7
|Vicent Zaragoza
|Selección de España
|0:26
|8
|Diego Pescador
|Movistar Team
|0:26
|9
|Samuel Fernández
|Caja Rural – Seguros RGA
|0:26
|10
|Mark Lightfoot
|AVC Aix Provence Dole
|0:26
|11
|Adam Smith
|AVC Aix Provence Dole
|0:26
|12
|Carlos García Pierna
|Burgos Burpellet BH
|0:26
|13
|Nairo Quintana
|Movistar Team
|0:26
Clasificación General Individual
|1
|Nairo Quintana
|Movistar Team
|10:50:30
|2
|Adrià Pericas
|UAE Team Emirates – XRG
|0:31
|3
|Samuel Fernández
|Caja Rural – Seguros RGA
|1:22
|4
|Diego Pescador
|Movistar Team
|1:25
|5
|Txomin Juaristi
|Euskaltel – Euskadi
|1:34
|6
|Edgar David Cadena
|Team Storck – MRW Bau
|2:21
|7
|Jonathan Lastra
|Euskaltel – Euskadi
|4:01
|8
|José Manuel Díaz
|Burgos Burpellet BH
|,,
|9
|Sergio Chumil
|Burgos Burpellet BH
|,,
|10
|Adam Smith
|AVC Aix Provence Dole
|4:14
Ruta
Robinson Chalapud sigue cerca del podio en la HTV Cup tras la vigésima etapa
El experimentado pedalista nariñense Robinson Chalapud sigue cerca del podio en la HTV Cup vietnamita, luego de finalizar en la casilla 26° en la vigésima etapa, una jornada ondulada de 141 kilómetros, que se diputó entre en la ciudad portuaria de Vung Tau y la capital de la provincia de Binh Dương,Thu Dau Mot.
El escarabajo de 42 años mantuvo viva su lucha por subir al tercer puesto del cual lo separan tan solo 8 segundos con el italiano Lucio Pierantozzi. La carrera es liderada por el bielorruso Yarash Uladzislau, quien mantuvo la ventaja de más de un minuto con su más inmediato perseguidor, el ruso Sergei Kulikov.
La etapa 20 de la prueba asiática quedó en manos del suizo Christoph Janssen, tras llevar a buen puerto una fuga. El segundo puesto lo ocupó el líder Yarash Uladzislau a 4 segundos.
La trigésimo octava edición de la carrera vietnamita, que supera los registros de Vuelta, Giro y Tour, con veinticinco etapas, continuará este sábado con la vigésima jornada, una etapa ondulada de 141 kilómetros entre en la ciudad portuaria de Vung Tau y la capital de la provincia de Binh Dương,Thu Dau Mot.
HTV Cup Vietnam
Resultados Etapa 20 | Vung Tau -> Thu Dau Mot (141 km)
|1
|Christoph Janssen
|Dong Thap 1
|3:15:29
|2
|Roman Maikin
|Gao Hat Ngoc Troi
|1:53
|3
|Pawel Szostka
|Quan Khu 7
|1:53
|4
|Minh Gia Bao Vo
|Quan Khu 7
|1:58
|5
|Le Xuan Loc Pham
|Quan Khu 7
|2:51
|6
|Hoang Sang Nguyen
|Cong An TP. Ho Chi Minh
|2:51
|7
|Dzianis Marchuk
|Kenda Dong Nai
|2:55
|8
|Zakk Patterson
|620 Nong Nghiep Vinh Long
|2:55
|9
|Thanh Sang Ngo
|Dong Thap 2
|2:55
|10
|Ilia Shchegolkov
|Nhua Binh Minh
|2:55
|26
|Robinson Chalapud
|Cong An TP. Ho Chi Minh
|2:55
Ruta
La nueva edición de la Vuelta a Colombia Femenina Sistecrédito tendrá un recorrido súper exigente
La Federación Colombiana de Ciclismo presentó oficialmente el recorrido de la Vuelta a Colombia Femenina Sistecrédito 2026, una edición que combinará exigencia montañosa, jornadas estratégicas y una contrarreloj individual decisiva para coronar a la nueva campeona de la carrera en su undécima edición.
Del 2 al 7 de junio, el pelotón recorrerá más de 600 kilómetros a través de seis etapas que atravesarán Cundinamarca, Tolima, Quindío y Risaralda, con finales en alto y puertos emblemáticos que pondrán a prueba la resistencia, la táctica y la capacidad escaladora de las mejores ciclistas del país y de los equipos extranjeros participantes.
La carrera abrirá con una fracción de alta exigencia en territorio cundinamarqués, con el doble paso por el Alto del Sisga, saliendo de manera controlada de Chía, avanzando hasta Villapinzón y haciendo el retorno para terminar en Tocancipá, en un trazado ondulado y acumulativo que premiará la regularidad y tendrá una llegada al sprint.
La segunda jornada mantendrá el protagonismo de la montaña con dos ascensos tradicionales: el paso por el Alto del Vino y el exigente Alto del Trigo, antes del arribo a Guaduas. Será un día clave para las aspirantes al título, en un recorrido que favorece ataques lejanos y estrategias ofensivas.
La tercera fracción, que se llevará a cabo entre Honda y Girardot, tendrá un perfil más rodador, la cuál ofrecerá oportunidades para las corredoras más rápidas y para los equipos interesados en controlar la carrera. Sin embargo, el desgaste acumulado podría abrir espacio a fugas estratégicas rumbo a Girardot.
La etapa reina, tendrá como escenario cumbre el mítico Alto de La Línea, uno de los puertos más emblemáticos del ciclismo colombiano, que por segunda ocasión en la historia recibirá al pelotón femenino élite y Sub-23. El ascenso final, tras el paso por Cajamarca, será determinante para la clasificación general y perfila diferencias importantes entre las favoritas.
El pelotón continuará en la quinta etapa por el Eje Cafetero en una jornada quebrada que incluirá el paso por el Alto del Roble y un recorrido técnico antes del arribo a Santuario. Una fracción que puede generar movimientos tácticos en la antesala de la contrarreloj final.
La Vuelta se definirá con una exigente contrarreloj individual de 30 kilómetros entre el Ingenio Risaralda (cerca de La Virginia) y Apía. Una prueba contra el reloj que exigirá potencia, administración del esfuerzo y precisión técnica, ideal para consolidar o revertir diferencias en la clasificación general.
La Vuelta a Colombia Femenina Sistecrédito 2026 presenta un recorrido equilibrado, con alta presencia de montaña y un cierre contra el cronómetro que garantiza espectáculo hasta el último kilómetro. La combinación de puertos históricos y escenarios estratégicos reafirma el compromiso con el fortalecimiento y la proyección del ciclismo femenino colombiano en el calendario nacional.
Recorrido Oficial Vuelta a Colombia Femenina Sistecrédito 2026
ETAPA 1 – martes 2 de junio
Chía – Tocancipá – Gachancipá – Cruce Sesquilé – Alto del Sisga – Chocontá – Villapinzón – retorno a 2km – Villapinzón – Chocontá – Alto del Sisga – Gachancipá – Tocancipá / 121 km.
ETAPA 2 – miércoles 3 de junio
Cota – Siberia – Alto del Vino – La Vega – Villeta – Alto del Trigo – Guaduas /118 km.
ETAPA 3 – jueves 4 de junio
Honda – Cambao – Guataquí – Nariño – Girardot / 116 km.
ETAPA 4 – viernes 5 de junio
Girardot – Variante Ibagué – Cajamarca – Alto de La Línea / 116 km.
ETAPA 5 – sábado 6 de junio
Armenia – Alto del Roble – Pereira – Avenida Américas – Mercasa – Cerrito – La Virginia – Ingenio Risaralda – Santuario / 107 km.
ETAPA 6 – domingo 7 de junio
CRI – Ingenio Risaralda (cerca a La Virginia) – Apia / 30 km.
*Con Información de Fedeciclismo