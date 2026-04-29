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La cubana Arlenis Sierra y la brasilera Tota Magalhães, en la nómina del Movistar Team para la Vuelta a España Femenina
El equipo femenino del Movistar Team confirmó la alineación que estará afrontando la Vuelta a España Femenina 2026, que se celebrará del domingo 3 al sábado 9 de mayo con un exigente recorrido de siete etapas por el noroeste de España.
La escuadra telefónica alineará a Liane Lippert, Mareille Meijer, Arlenis Sierra, Tota Magalhães, Sara Martín, Lucía Ruiz y Aude Biannic. Un bloque equilibrado que combina experiencia y juventud, con opciones para destacar en distintos escenarios de carrera.
Un conjunto versátil para todos los terrenos
El conjunto español afronta la carrera con un equipo preparado para responder a las distintas exigencias del recorrido. La experimentada corredora alemana Liane Lippert, con 13 triunfos en su palmarés, aspirará a la victoria parcial en la ronda española tras vencer en etapas del Tour de Francia (2023) y en el Giro de Italia (2024 y 2025).
La sprinter cubana Arlenis Sierra, con 55 victorias a lo largo de su carrera deportiva, buscará sus oportunidades a lo largo de las 5 primeras etapas en territorio gallego y leonés.
La neerlandesa Mareille Meijer, vencedora de la Vuelta a Extremadura 2024, pretenderá asimismo una destacada posición en la general y opciones de triunfo parcial.
Junto a ellas, Tota Magalhães, Sara Martín, Lucía Ruiz y Aude Biannic serán claves en proteger el bloque del equipo y jugar sus bazas.
Un recorrido exigente y decisivo en la montaña
La edición 2026 presenta un trazado de 815 kilómetros repartidos en siete etapas. La carrera arrancará en Galicia, que acogerá las cuatro primeras jornadas con perfiles quebrados y constantes subidas, incluyendo etapas entre Marín, Salvaterra de Miño, Lobios, A Coruña o Antas de Ulla.
Tras el paso por Castilla y León en la quinta etapa (León–Astorga), la prueba se decidirá en Asturias con dos finales en alto consecutivos: Les Praeres (etapa 6), con rampas extremadamente exigentes y el Alto de L’Angliru (etapa 7), uno de los puertos más duros del ciclismo, que coronará a la ganadora final.
*Con Información Prensa Movista Team
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Top 5 de los ciclistas colombianos activos con más victorias
La rica historia del ciclismo colombiano se ha escrito con letras mayúsculas en los últimos 40 años. Los escarabajos y los sprinters nacionales han sido grandes protagonistas en la última década, ganando etapas alrededor del mundo en importantes carreras del calendario UCI.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico le presenta a todos nuestros lectores el top 5 de los ciclistas colombianos que cuentan con más triunfos y que todavía siguen activos.
Fernando Gaviria – 31 años *52 victorias (7 triunfos en las grandes vueltas con 5 en el Giro y 2 en el Tour)
Nairo Quintana – 36 años *52 victorias (8 triunfos en las grandes vueltas con 3 en el Giro, 3 en el Tour y 2 en la Ronda Ibérica)
Juan Sebastián Molano – 31 años *28 victorias (2 triunfos en las grandes vueltas, los dos en la Ronda Ibérica)
Egan Bernal – 29 años * 23 victorias (3 triunfos en las grandes vueltas con 2 en el Giro y 1 en la Ronda Ibérica)
Iván Ramiro Sosa – 28 años *18 victorias (Sin triunfos en la grandes vueltas)
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Escarabajos X El Mundo: Vladimir Yesid López convertido en un andariego del ciclismo
El experimentado pedalista bogotano Vladimir Yesid López, para muchos desconocido, con el paso de los años se ha convertido en un verdadero andariego del ciclismo. Su carrera ciclística la forjó por fuera de Colombia, siempre conociendo un sin número de naciones como Marruecos, Irán, Indonesia, Malasia, Taiwán, Hong Kong, China, Japón, Rumania, Hungría, entre otras.
Con 38 años y con un largo listado de carreras alrededor de mundo, el pedalista sigue compitiendo en los rincones más recónditos del planeta. Esta vez el ‘escarabajo’ participó de la Guangzhou International Road Cycling Race, carrera perteneciente al calendario ciclístico chino.
López, que estuvo en los campeonatos nacionales en Zipaquirá sin mucha figuración, corrió su primera prueba del año en territorio asiático finalizando en la casilla 57° a más de 9 minutos del ganador, el italiano Riccardo Lucca (Quick Pro Team), tras dos días de competencia.
En las dos últimas temporadas, López corrió para el equipo continental marroquí Sidi Ali – Unlock Team, tras su paso por China donde estuvo cuatro años con el Ningxia Sports Lottery – Livall Cycling Team y el China Continental Team of Gansu Bank.
ÚLTIMOS EQUIPOS DE VLADIMIR YESID LÓPEZ
2025 – Sidi Ali – Unlock Team (CT)
2024 – Sidi Ali – Unlock Team (Continental)
2023 – Kung Cycling Team (Continental)
2022 – Sidi Ali – Unlock Team (Continental)
2021 – Sidi Ali – Kinetik Sports Pro Cycling Team (Continental)
2018 – Ningxia Sports Lottery – Livall Cycling Team (Continental)
2017 – Ningxia Sports Lottery – Livall Cycling Team (Continental)
2016 – Ningxia Sports Lottery – Focus Cycling Team (Continental)
2015 – China Continental Team of Gansu Bank (Continental)
2014 – Tusnad Cycling Team (Continental)
2013 – Team UKYO (Continental)
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Ranking UCI: los colombianos mejoran en el escalafón con Egan Bernal ascendiendo 15 posiciones
La Unión Ciclista Internacional (UCI) actualizó su ranking mundial esta semana, esta vez luego de finalizar la Lieja-Bastoña-Lieja y la Vuelta a Asturias.
El escalafón, que tiene en cuenta los resultados en todas las carreras UCI de las últimas 52 semanas, sigue dominado por el esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), quien se mantuvo en lo más alto con un puntaje de 10.810.
El campeón del mundo es escoltado por el danés Jonas Vingegaard (6.885) quien mantuvo el segundo lugar por delante del mexicano Isaac del Toro, que siguió como el mejor latinoamericano de la lista.
En cuanto a los ciclistas colombianos, el mejor en el ranking UCI es Egan Bernal en el puesto 26° (con 2.204 puntos), y además otros dos están en el top-100 de la actual clasificación: Harold Tejada (70°) y Santiago Buitrago 80°. El ascenso más significativo lo logró Nairo Quintana, quien recuperó 149 posiciones hasta llegar a la casilla 269°.
Por equipos lidera el escalafón el UAE Team Emirates-XRG, con 12.269,41 puntos, por delante de Red Bull – BORA – hansgrohe, Visma | Lease a Bike, Decathlon CMA CGM y XDS Astana, que completan el top-5. El mejor equipo colombiano del ranking es el Team Medellín-EPM, que se clasifica 51° con 258 puntos.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico les presenta los primeros puestos y las posiciones más relevantes de los pedalistas colombianos en el ranking de la UCI.
TOP 15 DEL RANKING UCI
Posiciones de los colombianos