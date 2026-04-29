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La cubana Arlenis Sierra y la brasilera Tota Magalhães, en la nómina del Movistar Team para la Vuelta a España Femenina

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Hace 1 hora

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la nómina del Movistar Team que afrontará a Vuelta a España Femenina 2026. (Foto © Movistar Team)
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Top 5 de los ciclistas colombianos activos con más victorias

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29 abril, 2026

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Nairo Quintana sumó 52 victorias como profesional en la Vuelta a Asturias 2026. (Foto © Movistar Team)
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Escarabajos X El Mundo: Vladimir Yesid López convertido en un andariego del ciclismo

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29 abril, 2026

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El bogotano Vladimir López cumple su tercera temporada en el equipo continental marroquí Sidi Ali - Unlock Team. (Foto Instagram © Vladimir López)
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Ranking UCI: los colombianos mejoran en el escalafón con Egan Bernal ascendiendo 15 posiciones

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Hace 5 horas

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29 abril, 2026

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El zipaquireño Egan Bernal, el mejor colombiano en el ranking UCI. (Foto Ineos Grenadiers © Getty Images Sport)
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