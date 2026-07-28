La cuadragésima quinta edición de la Clásica San Sebastián presentada oficialmente; cinco colombianos en la lista de preinscritos

En el ayuntamiento de San Sebastián, tuvo lugar la presentación oficial de la Clásica San Sebastián 2026. Para la cuadragésima quinta edición salió la lista de preinscritos con cinco colombianos en el listado. Durante el acto se repasaron los recorridos oficiales, así como las principales novedades respecto al trazado del año anterior.

La lista provisional de la inscripción incluye a los escarabajos Daniel Felipe Martínez (Red Bull – Bora- Hansgrohe), Brandon Rivera (Netcompany Ineos), Juan Guillermo Martínez (Team Picnic PostNL), además de Diego Pescador y Nairo Quintana, quienes estarán con el Movistar Team).

Asimismo, aparecen preinscritos grandes ciclistas como el último ganador de la Clásica, Giulio Ciccone (Lidl – Trek); Remco Evenepoel y Primoz Roglic (Red Bull – Bora- Hansgrohe); Julian Alaphilippe y Marc Hirschi (Tudor Pro Cycling Team); Igor Arrieta y Jan Christen (UAE Team Emirates-XRG); Ben Healy (EF Education – EasyPost); Pello Bilbao (Bahrain Victorious); Enric Mas y Cian Uijtdebroeks (Movistar Team); Oscar Onley (Netcompany INEOS) entre otros.

“Es una cita consolidada del calendario WorldTour y reconocida como una de las grandes clásicas del ciclismo internacional. Un año más, la carrera recorrerá el territorio de Gipuzkoa, afrontando siete puertos de montaña antes de concluir, como es tradición, en el Boulevard de Donostia”. dijo el presidente de OCETA, Javier Riaño.

La organización de la Clásica espera que el viernes 31 de julio con la presentación de equipos en la terraza frente al ayuntamiento de San Sebastián y el 1 de agosto con la carrera, se celebre una gran fiesta de ciclismo en San Sebastián y en Gipuzkoa.

LISTA DE PREINSCRITOS

*Con Información Prensa Clásica San Sebastián