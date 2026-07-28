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La cuadragésima quinta edición de la Clásica San Sebastián presentada oficialmente; cinco colombianos en la lista de preinscritos

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Hace 1 hora

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Presentación ofocial de la Clásica San Sebastián 2026. (Foto © Prensa Clásica San Sebastián)
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El esloveno Tadej Pogacar, gran campeón del Tour de Francia 2026. (Foto UAE © Sprint Cycling)
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Iván Ramiro Parra, el único boyacense en ganar la Vuelta de la Juventud en dos oportuindades. (Foto © RMC)
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