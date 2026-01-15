Connect with us

Ruta

La Challenge de Mallorca con sus cinco Trofeos y la estelar participación de Remco Evenepoel; por Colombia estará Diego Pescador

Publicado

Hace 2 horas

el

El belga Remco Evenepoel abrirá su temporada en la Challenge de Mallorca 2026. (Foto © Red Bull - BORA - hansgrohe)
Ruta

World Tour 2026: ¿Dónde inician la temporada los colombianos que corren en la máxima categoría?

Publicado

Hace 19 mins

el

15 enero, 2026

Por

El bogotano Santiago Buitrago abrirá su temporada 2026 en el Santos Tour Down Under. (Foto RMC © Bahrain - Victorious)
Ruta

Juliana Londoño celebró su cumpleaños 21 en Australia alistándose para correr el Santos Tour Down Under Femenino

Publicado

Hace 1 hora

el

15 enero, 2026

Por

A Juliana Londoño le celebraron su cumpleaños en Australia. (Foto © Team Picnic PostNL)
Ruta

Con anticipación el Visma-Lease a Bike dejó listas sus posibles alineaciones para el Giro, Tour y Vuelta de este año

Publicado

Hace 3 horas

el

15 enero, 2026

Por

Jonas Vingegaard, Wout van Aert y Matthew Brennan, tres figuras calves del Team Visma-Lease a Bike para la temporada 2026. (Foto © Team Visma-Lease a Bike)
