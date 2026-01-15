Ruta
La Challenge de Mallorca con sus cinco Trofeos y la estelar participación de Remco Evenepoel; por Colombia estará Diego Pescador
Poco a poco se van conociendo más detalles de la edición 35 de la Challenge de Mallorca, que se disputará entre el miércoles 28 de enero hasta el domingo 1 de febrero 2026 con sus tradicionales cinco trofeos y en el que aparecen preinscritos el joven quindiano Diego Pescador con el Movistar Team y nada menos que el belga Remco Evenepoel con el Red Bull – BORA – hansgrohe.
Como es habitual la Challenge se compone de cinco pruebas independientes (los equipos pueden alinear a diferentes ciclistas cada día) con recorridos diferentes para todos los gustos. Los Trofeos son de categoría UCI 1.1.
La primera carrera será el Trofeo Calvià, que contará con la participación de Pescador; el Trofeo Ses Salines, que se disputará en el novedoso formato de contrarreloj por equipos; el Trofeo Serra de Tramuntana; el Trofeo Andratx-Pollença, que ganó Winner Anacona en 2021 y el Trofeo Palma, rebautizado este año como Trofeo Mallorca Fashion Outlet – Passeig Marítim Palma.
Para las competencias están inscritos 22 equipos en total, ocho del World Tour, diez Pro-Teams, tres equipos continentales y la Selección Española sub-23.
Entre los ciclistas que disputarán alguno de los Trofeos aparecen ilustres nombres del pelotón internacional como, el ecuatoriano Richard Carapaz (EF Education – EasyPost), el español Enric Mas (Movistar Team), el australiano Michael Matthews (Team Jayco AlUla), el alemán Florian Lipowitz (Red Bull – BORA – hansgrohe), el suizo Marc Hirschi (Tudor Pro Cycling Team) y el neerlandés Dylan Groenewegen, quien se estrenará con el Unibet Rose Rockets), entre otros.
RECORRIDO DE LOS CINCO TROFEOS
PRIMERO *Miércoles 28 enero > Trofeo Calvià (148,5 km) | Palmanova – Palmanova |
SEGUNDO *Jueves 29 enero > Trofeo Ses Salines (Crono X Equipos – 24 km) | Ses Salines – Colònia de Sant Jordi |
TERCERO *Viernes 30 enero > Trofeo Selva – Santuari de Lluc (154,3 km) | Selva – Santuari de Lluc |
CUARTO *Sábado 31 enero > Trofeo Andratx – Mirador d’Es Colomer (147,8 km) | Andratx – Mirador d’Es Colomer, Pollença |
QUINTO *Domingo 1 febrero > Trofeo Mallorca Fashion Outlet – Passeig Marítim Palma (158,3 km) | Mallorca Fashion Outlet – Paseo Marítimo Palma |
Ruta
World Tour 2026: ¿Dónde inician la temporada los colombianos que corren en la máxima categoría?
Poco a poco se van conociendo los calendarios ciclísticos de los once pedalistas colombianos que estarán compitiendo con sus respectivos equipos World Tour, los de la máxima categoría, en la temporada 2026.
Los primeros en entrar en acción en Australia serán el sprinter boyacense Juan Sebastián Molano (UAE Team Emirates – XRG) y el escalador bogotano Santiago Buitrago (Bahrain – Victorious), en el Santos Tour Down Under.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico les presenta las carreras en que los ciclistas colombianos abrirán oficialmente la nueva temporada competitiva.
Santiago Buitrago – 26 años (Bahrain – Victorious) *Santos Tour Down Under – 20 de enero
Juan Sebastián Molano – 31 años (UAE Team Emirates – XRG) *Santos Tour Down Under – 20 de enero
Diego Pescador – 21 años (Movistar Team) *Trofeo Calvià – 28 de enero
Egan Bernal – 29 años (INEOS Grenadiers) *Campeonato Nacional de Ruta – 3 de febrero
Brandon Rivera – 29 años (INEOS Grenadiers) *Campeonato Nacional de Ruta – 3 de febrero
Nairo Quintana – 33 años (Movistar Team) *Campeonato Nacional de Ruta – 3 de febrero
Einer Rubio – 27 años (Movistar Team) *Campeonato Nacional de Ruta – 3 de febrero
Daniel Felipe Martínez – 29 años (Red Bull – BORA – hansgrohe) *Campeonato Nacional de Ruta – 3 de febrero
Daniel Felipe Martínez, listo para iniciar su tercera temporada con el Red Bull – BORA – hansgrohe. (Foto © Red Bull – BORA – hansgrohe)
Juan Guillermo Martínez – 21 años (Team Picnic PostNL) *Campeonato Nacional de Ruta – 3 de febrero
Sergio Higuita – 28 años (XDS Astana Team) *Campeonato Nacional de Ruta – 3 de febrero
Harold Tejada – 28 años (XDS Astana Team) *Campeonato Nacional de Ruta – 3 de febrero
Ruta
Juliana Londoño celebró su cumpleaños 21 en Australia alistándose para correr el Santos Tour Down Under Femenino
El Santos Tour Down Under Femenino será la primera competencia de la temporada 2026 para Juliana Londoño con el Team Picnic PostNL. La carrera del calendario UCI arranca este sábado 17 de enero con un recorrido de 137,4 kilómetros en Willunga, un pueblo australiano histórico y pintoresco.
La joven antioqueña, que celebró su cumpleaños número 21 en territorio australiano, espera con ilusión su primera carrera del año, en su segunda temporada con la escuadra neerlandesa.
La pedalista colombiana estará acompañada por la australiana Lucie Fityus, la belga Ella Heremans, las británicas Josie Nelson y Becky Storrie, además de la italiana Gaia Masetti, una de las nuevas incorporaciones del equipo.
La carrera australiana, que tendrá 3 etapas, saliendo de Willunga y finalizando en Campbeltown, abrirá el calendario World Tour una temporada más. La nueva edición tendrá lugar entre el 17 y el 19 de enero, buscando a la sucesora de la suiza Noemi Rüegg, campeona el año pasado.
Ruta
Con anticipación el Visma-Lease a Bike dejó listas sus posibles alineaciones para el Giro, Tour y Vuelta de este año
Tras el retiro sorpresivo del británico Simon Yates, el equipo Visma-Lease a Bike rediseñó todos sus planes para la temporada 2026 y dejó conformadas las posible alineaciones para el Giro de Italia, el Tour de Francia y la Vuelta a España.
En la presentación de los objetivos de la campaña 2026 la escuadra neerlandesa dio conocer los cronogramas de sus diferentes ciclistas y basado en eso la Revista Mundo Ciclístico conformó las más probables nóminas que tendrán en las Grandes Vueltas este año, que se las presentamos a continuación.
Giro de Italia
El danés Jonas Vingegaard – 29 años
El neerlandés Wilco Kelderman – 34 años
El estadounidense Sepp Kuss – 31 años
El belga Victor Campenaerts – 34 años
El neerlandés Bart Lemmen – 30 años
El belga Timo Kielich – 26 años
El italiano Davide Piganzoli – 23 años
El italiano Edoardo Affini – 29 años
Tour de Francia
El danés Jonas Vingegaard – 29 años
El estadounidense Sepp Kuss – 31 años
El belga Wout van Aert – 31 años
El estadounidense Matteo Jorgenson – 26 años
El francés Christophe Laporte – 33 años
El francés Bruno Armirail – 31 años
El belga Victor Campenaerts – 34 años
El británico Ben Tulett – 24 años
Vuelta a España
El belga Wout van Aert – 31 años
El neerlandés Steven Kruijswijk – 38 años
El británico Ben Tulett – 24 años
El noruego Jørgen Nordhagen – 21 años
El neerlandés Tijmen Graat – 23 años
El neerlandés Menno Huising – 21 años
El noruego Per Strand Hagenes- 22 años
El italiano Filippo Fiorelli – 31 años
El británico Matthew Brennan – 20 años