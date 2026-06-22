Kevin Quintero arrasó en el Speed Paradise Cycling Grand Prix; Stefany Cuadrado y Cristian Ortega también se destacaron

La tercera y última jornada del ciclismo de pista en el Campeonato Nacional de Paracycling, que se desarrolló en el Velódromo Luis Carlos Galán, dejó emociones en cada una de las pruebas disputadas y confirmó el alto nivel competitivo de los mejores exponentes del ciclismo paralímpico colombiano.

La programación estuvo marcada por las finales de velocidad por equipos, kilómetro contrarreloj para deportistas visuales y múltiples competencias de scratch en las diferentes categorías funcionales.

La primera medalla dorada del día se entregó en la prueba de velocidad por equipos, donde la selección de Bogotá, integrada por Carmelo Sánchez, Edwin Fabián Matiz y Paula Andrea Ossa, se impuso con un registro de 1:08.696 para quedarse con el título nacional. La plata fue para Cundinamarca con Ramón Oliveros. Eduardo Cubillos y Laura Valentina Pedroza, mientras que el Valle del Cauca completó el podio con Luis Miguel Cifuentes Renjifo, Samuel Andrés González y Yady Vanessa Fernández.



La selección de Bogota en el podio. (Foto FCC © Carlos Cruz)

En el kilómetro contrarreloj masculino para deportistas de la categoría B, el antioqueño Nelson Javier Serna ratificó su condición de favorito al conquistar la medalla de oro con un destacado tiempo de 1:03.148. Su compañero de departamento, Miguel Ángel Bolívar, obtuvo la medalla de plata para consolidar el dominio antioqueño en la especialidad.

La prueba femenina del kilómetro para la categoría B ofreció una cerrada disputa entre las principales especialistas del país. Daniela Alejandra Miranda, de Antioquia, logró el título nacional con un tiempo de 1:19.459, superando por apenas dos décimas a Saray Castillo, del Valle del Cauca. El podio fue completado por la bogotana Sara Cruz, quien se adjudicó la medalla de bronce.

En el scratch femenino C2, la múltiple campeona nacional y referente del paracycling colombiano, Daniela Carolina Munévar Flórez, de Boyacá, volvió a demostrar su jerarquía al quedarse con la victoria. La medalla de plata fue para Yady Vanessa Fernández Bravo, del Valle del Cauca, mientras que Natalia Andrea Correa Zapata, de Antioquia, se llevó el bronce.

La categoría C5 femenina tuvo como vencedora a Paula Andrea Ossa, representante de Bogotá, quien sumó una nueva medalla de oro para la delegación capitalina. Laura Valentina Pedroza, de Cundinamarca, finalizó en la segunda posición para quedarse con la plata.



Paula Andrea Ossa, una de las figuras del equipo bogotano. (Foto FCC © Carlos Cruz)

Otra de las competencias destacadas fue el scratch femenino II1, donde Giselle Natalia Hernández le entregó una nueva victoria a Bogotá tras imponerse en una prueba muy disputada. Ángela María García, de Risaralda, obtuvo la medalla de plata, mientras que Vanessa Alvarado, de Boyacá, completó el podio con el bronce.

En la rama masculina II1, Anderson Daniel Flórez, de Cundinamarca, se proclamó campeón nacional luego de una sólida actuación en la prueba de scratch. José Guillermo González, de Boyacá, se adjudicó la medalla de plata y Miguel Ángel Vargas, del Valle del Cauca, consiguió el bronce.

La final masculina C2 fue dominada por el bogotano Eulises Juvenal León, quien cruzó la meta en primer lugar para quedarse con el título nacional. El segundo lugar fue para Iván Camilo Barreto, de Cundinamarca, mientras que Julián Camilo Gil, de Antioquia, cerró el podio en la tercera posición.



El bogotano Eulises Juvenal León con su entrenador Marco Tulio Ruiz. (Foto FCC © Carlos Cruz)

Bogotá también celebró en el scratch masculino C3 gracias al triunfo de Esneider Muñoz. La plata quedó en manos de su compañero de delegación David Ricardo Romero, consolidando un valioso uno-dos para la capital del país. Eduardo Cubillos, de Cundinamarca, obtuvo la medalla de bronce.

En la categoría C4 masculina, Diego Germán Dueñas volvió a exhibir su experiencia y potencia para conquistar la medalla de oro. Juan José Ríos aseguró la plata para Bogotá, mientras que Guido Fernando Cardona, del Valle del Cauca, completó el podio con la medalla de bronce.

El cierre de la jornada llegó con el scratch masculino C5, donde Carlos Andrés Vargas, de Antioquia, se impuso en una exigente competencia para adjudicarse el título nacional. Edwin Fabián Matiz, de Bogotá, finalizó segundo, mientras que Mauricio Alejandro Peña, de Fuerzas Armadas, alcanzó la medalla de bronce.

Con los resultados de la pista ya consolidados, Bogotá finalizó como la delegación más laureada del certamen con un total de 37 medallas, distribuidas en 23 oros, ocho platas y seis bronces. Boyacá ocupó el segundo lugar del medallero con 12 preseas, mientras que Antioquia cerró el podio general con 20 medallas. Valle del Cauca, Cundinamarca, Caldas, Risaralda y Fuerzas Armadas también sumaron actuaciones destacadas durante el campeonato.

*Con Información de Fedeciclismo