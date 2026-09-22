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Pista

Kevin Quintero 1° y Cristian Ortega 2°, en la velocidad del ciclismo de pista de los Juegos Suramericanos

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Kevin Quintero se consagró campeón suramericano en la velocidad tras ganarle la final a Cristian Ortega. (Foto © COC)
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