Kevin Quintero 1° y Cristian Ortega 2°, en la velocidad del ciclismo de pista de los Juegos Suramericanos

Colombia sumó más medallas durante su actuación en la segunda jornada del ciclismo de pista en los Juegos Suramericanos, que se disputa en el Velódromo Invencible de Rafaela, en territorio argentino. En la velocidad masculina la delegación colombiana consiguió un memorable 1-2.

Kevin Quintero se consagró campeón suramericano después de imponerse en la final ante su compatriota Cristian Ortega, quien se quedó con la medalla de plata. El tercer lugar fue para Argentina, completando un podio con doble presencia colombiana.



Cristian Ortega 2° y Kevin Quintero 1°, en el podio de la prueba de velocidad. (Foto © COC)

El pistero vallecaucano resaltó la evolución que tuvo durante las jornadas de competencia y la exigencia que representó medirse frente a su compañero de selección. “Fue un día bueno. Iban pasando los días y me iba sintiendo bien. Cristian me obligó a hacer una mejor estrategia y a hacer unos cambios, pero muy contento de que hayamos hecho el 1-2. Es muy gratificante escuchar el himno y tener un compañero mío en el podio”, señaló Quintero.

Colombia llegó a 5 medallas de oro y 2 de plata en el ciclismo de pista, que celebrará en la jornada de hoy las finales del ómnium masculino con presencia de Juan Esteban Arango y en la velocidad femenina estarán Stefany Cuadrado, Juliana Gaviria y Manuela Loaiza.

*Con Información Comité Olímpico Colombiano