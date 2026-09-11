Kevin Estupiñán se reporta 7° en la tercera etapa del Tour de Rumania

El joven escarabajo Kevin Estupiñán (UC Mónaco), que tiene de ídolo a Tadej Pogacar, finalizó séptimo en la tercera etapa del Tour de Rumania 2026, tras reportarse en el grupo de favoritos con el mismo tiempo del vencedor del día. La jornada rompe-piernas transcurrió en la región de Transilvania con un recorrido de 198,4 kilómetros.

El ganador del tercer capítulo terminó siendo el húngaro Barnabás Vas (Team United Shipping), quien fue el más rápido en un sprint reducido tras ganarle en el embalaje al italiano Enea Sambinello (Selección de Italia) y a su compatriota András Gusztáv Pakot (Team United Shipping), quienes finalizaron 2° y 3°, respectivamente. El otro colombiano en competencia, Juan Miguel Díaz (UC Mónaco) se clasificó en el puesto 55° más de 4 minutos de Vas.



Enea Sambinello, Barnabás Vas y András Gusztáv Pakot, en el podio de la tercera etapa del Tour de Rumania 2026. (Foto © Turul României)

En cuanto a la clasificación general, el belga Rutger Wouters (K.O.F.M. x Thielemans – Bildin – Sport Cycling Team) perdió el liderato con el húngaro András Gusztáv Pakot (Team United Shipping). El podio parcial lo completan italiano Enea Sambinello y el irlandés Ronan O’Connor (APS Pro Cycling by Team Cadence Cyclery).

La carrera rumana continuará este sábado con la cuarta etapa, otra jornada ondulada de 165,2 kilómetros, que se disputará entre las ciudades Brașov y Ploiești con tres puertos de montaña categorizados.



Barnabás Vas, ganador de la tercera etapa del Tour de Rumania 2026. (Foto Turul României © Tiberiu Hila)

Tour de Rumania (2.2)

Resultados Etapa 3 | Piatra Neamț – Băile Balvanyos (198,4 km)

1 Barnabás Vas Team United Shipping 4:26:54 2 Enea Sambinello Selección de Italia m.t. 3 András Gusztáv Pakot Team United Shipping m.t. 4 Mattew-Denis Piciu MENtoRISE Teem CCN m.t. 5 Tord Wikander NCF Region Vest m.t. 6 Jaume Barceló UC Mónaco m.t. 7 Kevin Andrés Estupiñán UC Mónaco m.t. 8 Mykhailo Basaraba UC Mónaco m.t. 9 Luca Fraticelli Vega – Vitalcare – Dynatek m.t. 10 Luca Bagnara Vega – Vitalcare – Dynatek m.t. 55 Juan Miguel Díaz UC Mónaco 4:44



András Gusztáv Pakot, nuevo líder del Tour de Rumania 2026. (Foto © Turul României)

Clasificación General Individual