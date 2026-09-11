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Ruta

Kevin Estupiñán se reporta 7° en la tercera etapa del Tour de Rumania

Publicado

Hace 3 horas

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El colombiano Kevin Estupiñán finalizó séptimo en la tercera etapa del Tour de Rumania 2026. (Foto © UC Mónaco)
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Harold Tejada sigue en el top 10 de la Vuelta a España; así quedaron los escarabajos en la general a dos días del final

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11 septiembre, 2026

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El huilense Harold Tejada, el mejor colombiano en la clasificación general de la Vuelta a España 2026. (Foto © XDS Astana Team)
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Ruta

Vuelta al Ecuador: Héctor Álvarez gana en Tulcán la quinta etapa con Santiago Cardona 11°

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Hace 44 mins

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11 septiembre, 2026

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El ecuatoriano Héctor Alvarez ganó laquinta etapa de la Vuelta al Ecuador 2026. (Foto © Federación Ecuatoriana de Ciclismo)
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Ruta

Vuelta a España: Santiago Buitrago termina 2° en Peñas Blancas detrás de Eddie Dunbar

Publicado

Hace 2 horas

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11 septiembre, 2026

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El bogotano Santiago Buitrago finalizó 2° en la decimonovena etapa de la Vuelta a España 2026. (Foto Bahrain - Victorious © Sprint Cycling)
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