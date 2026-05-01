Ruta
Kevin Castillo suma su segunda victoria en la Vuelta Bantrab; César Guavita continúa al comando
Finalizó la tercera etapa de la Vuelta Bantrab 2026 y los escarabajos se hicieron volver a sentir. Esta vez el triunfo le correspondió nuevamente al Orgullo Paisa con Kevin Castillo. El risaraldense respondió a las expectativas y fue el más rápido en el tercer día de competencias, un circuito exigente en la Autopista Los Altos, con una distancia de 132 kilómetros.
El cafeterito, que alcanzó su segundo triunfo en la carrera chapina, se quedó con el triunfo en el sprint final, derrotando a su compatriota Juan Diego Hoyos (Team Sistecredito), así como ocurrió en la jornada inaugural.
En la clasificación general individual, César Guavita (Team Best PC) sigue al frente. El pedalista del equipo ecuatoriano Best PC aumentó su ventaja a 8 segundos con Wilson Peña (Team Sistecrédito). El podio parcial lo completa Yesid Pira (Hino One La Red Suzuki).
La carrera guatemalteca continuará este sábado con la cuarta etapa, una jornada rompe-piernas, saliendo del Migrante Salcajá para terminar en Patzicía. El recorrido de 128,6 kilómetros tendrá cuatro premios de montaña categorizados.
Vuelta Bantrab (2.2)
Resultados Etapa 3 | Circuito Autopista Los Altos (132 km)
|1
|Kevin Castillo
|Orgullo Paisa
|3:14:55
|2
|Juan Diego Hoyos
|Team Sistecredito
|m.t.
|3
|César Guavita
|Team Best PC
|m.t.
|4
|Jorge Martínez
|Arenas Tlax-Mex
|m.t.
|5
|Wilson Haro
|4WD Rent a Car – Facatativa
|m.t.
|6
|Jeisson Casallas
|Hino One La Red Suzuki
|m.t.
|7
|Miguel Flórez
|Arenas Tlax-Mex
|m.t.
|8
|Mardoqueo Vásquez
|Hino One La Red Suzuki
|m.t.
|9
|Byron Guamá
|Team Best PC
|m.t.
|10
|Nixon Rosero
|Team Best PC
|m.t.
Clasificación General Individual
|1
|César Guavita
|Team Best PC
|9:12:35
|2
|Wilson Peña
|Team Sistecrédito
|0:08
|3
|Yesid Pira
|Hino One La Red Suzuki
|0:10
|4
|Sebastián Castaño
|Team Sistecrédito
|0:11
|5
|Yeison Reyes
|Orgullo Paisa
|0:14
|6
|Mardoqueo Vásquez
|Hino One La Red Suzuki
|0:23
|7
|Kevin Castillo
|Orgullo Paisa
|0:26
|8
|Kevin Navas
|Team Best PC
|0:36
|9
|Edgar Andrés Pinzón
|Team Sistecrédito
|0:39
|10
|Anthony Coque
|Team Best PC
|0:40
|11
|José Canastuj
|Eca Electricidad Ciclismo
|1:15
Ruta
GP Anicolor: Sergio Henao firma el Top 10 en el regreso del Nu Colombia a la competencia
El equipo de ciclismo Nu Colombia volvió este viernes a la competencia en Europa con un inicio prometedor en la primera etapa del GP Anicolor (Portugal) disputada entre Porto de Mós y Oliveira do Bairro sobre 177,8 kilómetros, en una jornada marcada por el minuto de silencio que se guardó en la salida en homenaje a la memoria de Cristian Camilo Muñoz. En lo deportivo, el mejor corredor del conjunto morado fue Sergio Henao, quien finalizó en el séptimo lugar de la etapa.
La fracción quedó en poder del portugués Tiago Antunes (Efapel Cycling), mientras que el español Xabier Berasategi y el también portugués Diogo Gonçalves completaron el podio de la jornada inaugural. Henao cruzó la meta a un segundo del vencedor, en un resultado que deja al equipo colombiano bien ubicado desde el comienzo de la ronda portuguesa.
Para el Nu Colombia, el resultado representa una señal positiva en su regreso al pelotón europeo, luego de los días de duelo vividos por la pérdida de Cristian Camilo Muñoz. La actuación de Sergio Henao, acompañada además por el puesto 11 de Carlos Alberto Gutiérrez, mostró a la escuadra colombiana nuevamente combativa en una carrera de categoría UCI 2.1.
La etapa presentó un recorrido quebrado, con cerca de 2.788 metros de desnivel acumulado, y un desenlace que seleccionó el grupo principal en los kilómetros finales. En ese contexto, el conjunto dirigido por Raúl Mesa logró mantenerse en la disputa con uno de sus hombres entre los diez mejores del día, en una carrera que marca además el inicio de una nueva etapa del calendario europeo del equipo.
“Fue un día muy especial y muy duro en lo emocional para todos nosotros. Volver a competir después de lo que pasó no era fácil, pero el equipo estuvo unido, respondió bien y este resultado también va por Cristian Camilo. Sabemos que apenas comienza la carrera, pero arrancar con un Top 10 nos da confianza para lo que viene”, señaló Sergio Henao al término de la jornada.
El GP Anicolor 2026 continuará este sábado 2 de mayo con su segunda etapa, prevista entre Oiã (Anicolor) y Costa Nova, nueva oportunidad para que el Nu Colombia siga buscando protagonismo en territorio portugués y homenajeando en carretera a Cristian Camilo Muñoz.
Grande Prémio Anicolor (2.1)
Resultados Etapa 1 | Porto de Mós – Oliveira do Bairro (177,8 km)
|1
|Antunes Tiago
|Efapel Cycling
|4:37:50
|2
|Berasategi Xabier
|Euskaltel – Euskadi
|m.t.
|3
|Gonçalves Diogo
|Efapel Cycling
|m.t.
|4
|Guerin Alexis
|Anicolor / Campicarn
|m.t.
|5
|Bou Joan
|Caja Rural – Seguros RGA
|m.t.
|6
|Silva Pedro
|Feira dos Sofás – Boavista
|m.t.
|7
|Henao Sergio
|Nu Colombia
|m.t.
|8
|Gálvez Jorge
|Aviludo – Louletano – Loulé
|m.t.
|9
|Carvalho Gonçalo
|Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua
|m.t.
|10
|Nunes Hugo
|Credibom / LA Alumínios / Marcos Car
|m.t.
|11
|Carlos Alberto Gutierrez
|Nu Colombia
|m.t.
|23
|Camilo Ardila
|Nu Colombia
|m.t.
|28
|Rodrigo Contreras
|Nu Colombia
|m.t.
|32
|Javier Jamaica
|Nu Colombia
|0:17
|38
|Sebastián Henao
|Nu Colombia
|4:55
|39
|Juan Diego Alba
|Nu Colombia
|4:55
|62
|Adrián Bustamante
|GI Group Holding – Simoldes – UDO
|5:44
|75
|Juan Manuel Barboza
|China Anta – Mentech Cycling Team
|13:11
Ruta
Tour de Gila 2026: Walter Vargas sigue líder y Adam Lewis se impone en Fort Bayard
El experimentado pedalista antioqueño Walter Vargas (Team Medellín-EPM) mantuvo el liderato en el Tour de Gila 2026, tras la disputa de la la tercera etapa, que contó con un recorrido de 120,7 kilómetros con inicio y final en Fort Bayard, donde salió victorioso.
La clasificación general, la comanda Vargas, escoltado por el brasilero Henrique Avancini (Localiza Meoo / Swift Pro Cycling) y por su compatriota Diego Camargo (Team Medellín-EPM), quien completa el podio parcial amenos de un minuto del líder.
En lo que concierne a la jornada de hoy, la victoria quedó en manos del estadounidense Adam Lewis, (APS Pro Cycling by Team Cadence Cyclery), protagonista de una fuga, que llegó a buen término.
La carrera estadounidense vivirá esta sábado la cuarta etapa, un circuito totalmente llano, que tendrá un recorrido de 69,5 kilómetros con inicio y final en Silver City. El sucesor del estadounidense Kieran Haug, campeón el año pasado, se conocerá el domingo como es tradición en Piños Altos (Estado de Nuevo México), luego de cinco exigentes días de competencia.
Tour of the Gila (2.2)
Resultados Etapa 3 | Fort Bayard – Fort Bayard (122,6 km)
|1
|Adam Lewis
|APS Pro Cycling by Team Cadence Cyclery
|2:50:12
|2
|Conn McDunphy
|APS Pro Cycling by Team Cadence Cyclery
|m.t.
|3
|Carlos García
|Olinka Project
|1:41
|4
|Jérôme Gauthier
|Project Echelon Racing
|1:41
|5
|Tyler Stites
|Modern Adventure Pro Cycling
|1:41
|6
|Beckam Drake
|Team Elevate Racing
|1:41
|7
|Johan Colon
|GW Erco SportFitness
|1:41
|8
|Garrett Beshore
|Meridian Racing p/b de la Uz
|1:41
|9
|Sebastián Ruiz
|Olinka Project
|1:41
|10
|José Juan Prieto
|Petrolike
|1:41
Clasificación General Individual
|1
|Walter Vargas
|Team Medellín – EPM
|6:54:03
|2
|Henrique Avancini
|Localiza Meoo / Swift Pro Cycling
|0:17
|3
|Diego Camargo
|Team Medellín – EPM
|0:41
|4
|Kieran Haug
|Modern Adventure Pro Cycling
|0:45
|5
|Tyler Stites
|Modern Adventure Pro Cycling
|0:51
|6
|Beckam Drake
|Team Elevate Racing
|1:21
|7
|Ben Stokes
|Kelly Benefits Cycling Team
|1:28
|8
|Brayan Sánchez
|Team Medellín – EPM
|1:43
|9
|Robinson López
|GW Erco SportFitness
|1:44
|10
|Samuel Flórez
|Modern Adventure Pro Cycling
|1:51
Ruta
Santiago Umba se luce en Austria y conquista el GP Vorarlberg
El pedalista boyacense Santiago Umba fue el sorprendente vencedor de la décima quinta edición del GP Vorarlberg, carrera austriaca del calendario UCI, que contó con un recorrido ondulado de 163,1 kilómetros por los alrededores de la localidad de Nenzing, en el extremo oeste de Austria.
El joven escarabajo fue el más rápido en la definición y se impuso en un sprint de tres corredores. El podio lo completaron su compañero de equipo, el suizo Alexandre Balmer (Solution Tech NIPPO Rali) y el polaco Patryk Goszczurny (Team Visma | Lease a Bike Development), quienes terminaron 2° y 3°, respectivamente.
Umba, de 23 años, que conquistó su primera victoria con el equipo italiano Solution Tech NIPPO Rali, sucedió en el palmarés de la novel carrera al esloveno Jaka Marolt, ganador del año pasado.
El nacido en Arcabuco, Boyacá, que corrió su octava competencia del año, alcanzó su segundo podio de la temporada tras terminar tercero en el Istrian Spring Tour 2026, carrera disputada en Croacia en el mes de marzo.
Resultados GP Vorarlberg p/b Radhaus Rankweil (1.2)
Nenzing – Nenzing (163,1 km)
|1
|Santiago Umba
|Solution Tech NIPPO Rali
|3:50:15
|2
|Alexandre Balmer
|Solution Tech NIPPO Rali
|,,
|3
|Patryk Goszczurny
|Team Visma | Lease a Bike Development
|,,
|4
|Andrea Piras
|Solution Tech NIPPO Rali
|0:06
|5
|Emanuel Zangerle
|Team Vorarlberg
|0:14
|6
|Jermaine Zemke
|REMBE | rad-net
|,,
|7
|Václav Ježek
|Kasper crypto4me
|,,
|8
|Richard Riška
|Hrinkow Advarics
|,,
|9
|Elliot Rowe
|Team Visma | Lease a Bike Development
|,,
|10
|José María García
|MaxSolar – Raymon
|,,