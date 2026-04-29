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Ruta

Kevin Castillo 1° y Juan Diego Hoyos 2°, en el inicio de la quinta edición de la Vuelta Bantrab

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Hace 2 horas

el

El risaraldense Kevin Castillo ganó la primera etapa de la Vuelta a Bantrab 2026. (Foto © Orgullo Paisa)
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Noticias

Nu Colombia continuará su gira europea en homenaje a Cristian Camilo Muñoz

Publicado

Hace 20 mins

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29 abril, 2026

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El DT Raúl Mesa y su equipo Nu Colombia anunciaron con un emotivo video la continuidad de su gira de carreras por Europa en memoria de Cristian Camilo Muñoz (Foto©NuColombia)
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Harold Tejada estaría cerca de fichar por el INEOS Grenadiers

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Hace 2 horas

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29 abril, 2026

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El huilense de 29 años estaría en el radar del INEOS para unirse al escuadrón británico a partir del 2027 (Foto©ParisNiza)
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Walter Vargas gana la crono inaugural del Tour de Gila con Samuel Flórez y Diego Camargo en el top 10

Publicado

Hace 3 horas

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29 abril, 2026

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Walter Vargas ganó la primera etapa del Tour de Gila 2026. (Foto © Team Medellín-EPM)
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