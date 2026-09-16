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Resultados

Karlijn Swinkels recupera el trono del Grand Prix de Valonia; Paula Patiño la suramericana más destacada

Publicado

Hace 3 horas

el

La neerlandesa Karlijn Swinkels ganó el Grand Prix de Valonia femenino 2026. (Foto © UAE Team L’imad)
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Resultados

Noa Isidore gana al sprint la primera etapa de la edición 59 del Tour de Limousin

Publicado

Hace 4 semanas

el

18 agosto, 2026

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El joven francés Noa Isidore ganó la primera etapa del Tour de Limousin 2026. (Foto Decathlon CMA CGM Team © X.Pereyron / LNC)
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Resultados

Vuelta Ciclista Comunidad de Madrid: Jonathan Caicedo (Team Medellín) segundo en etapa ganada por Edgar Pinto

Fabio Duarte (Manzana-Postobón) fue el mejor de los colombianos en el cumplimiento de la primera de etapa de la Vuelta Ciclista Comunidad de Madrid, la que ganada por el portugués Edgar Pinto (Vito-Feirense-BlackJack). La jornada se cumplió con salida y llegada en Manzanares El Real sobre 175,4 kilómetros. En ecuatoriano Jonathan Caicedo (Team-Medellín) fue segundo.

Publicado

Hace 8 años

el

4 mayo, 2018

Por

Jonathan Caicedo, segundo en primera etapa de Vuelta Comunidad d
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Resultados

Tour de Antalya: Jahir Pérez, Víctor Niño, Wilson Estiben Peña y Johan Sebastián Jaimes, la cuota colombiana

Los colombianos siguen presentes en las diferentes carreras del mundo. Cuatro corredores nacionales están anunciados para estar en la línea de partida de la primera versión del Tour de Antalya de Turquía a disputarse desde este miércoles y con final el próximo domingo.

Publicado

Hace 9 años

el

21 febrero, 2018

Por

Jahir Pérez uno de los colombianos en carrera
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