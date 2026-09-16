Resultados
Karlijn Swinkels recupera el trono del Grand Prix de Valonia; Paula Patiño la suramericana más destacada
En un final a pura velocidad, Karlijn Swinkels (UAE Team L’imad) fue la más rápida en el desenlace y se quedó con la victoria en la quinta edición del Grand Prix de Valonia femenino, que se disputó entre las ciudades de Seraing y Namur, con un recorrido de 127,4 kilómetros.
Los puestos de honor de la clásica belga para mujeres lo completaron la italiana Elisa Balsamo (Lidl – Trek) y la francesa Célia Gery (FDJ United – SUEZ), quienes se subieron al 2° y 3° cajón del podio, respectivamente.
La prueba del calendario europeo femenino tuvo en competencia a dos suramericanas: la colombiana Paula Patiño (Laboral Kutxa – Fundación Euskadi), quien se clasificó el puesto 36° a 53 segundos de la ganadora y la brasilera Ana Vitoria Magalhães (Movistar Team), que finalizó la casilla 45°.
Swinkels, la pedalista neerlandesa de 27 años, que sucedió en el palmarés de la novel carrera europea a la belga Shari Bossuyt, recuperó la corona de esta clásica que ya había conquistado en 2024.
Resultados Lotto Grand Prix de Wallonie Dames (1.1)
Seraing – Namur (127,4 km)
|1
|Karlijn Swinkels
|UAE Team L’imad
|3:26:51
|2
|Elisa Balsamo
|Lidl – Trek
|m.t.
|3
|Célia Gery
|FDJ United – SUEZ
|m.t.
|4
|Liane Lippert
|Movistar Team
|m.t.
|5
|Usoa Ostolaza
|Laboral Kutxa – Fundación Euskadi
|m.t.
|6
|Victoire Berteau
|Cofidis Women Team
|m.t.
|7
|Millie Couzens
|Fenix-Premier Tech
|0:05
|8
|Letizia Borghesi
|AG Insurance Soudal Devo Team
|0:05
|9
|Eleonora Gasparrini
|UAE Team L’IMAD
|0:05
|10
|Lauren Dickson
|FDJ United – SUEZ
|0:05
|36
|Paula Patiño
|Laboral Kutxa – Fundación Euskadi
|0:53
Resultados
Noa Isidore gana al sprint la primera etapa de la edición 59 del Tour de Limousin
En un final a pura velocidad, el joven francés Noa Isidore (Decathlon CMA CGM Team) se adjudicó la primera etapa del Tour de Limousin 2026, luego de recorrer 174,9 kilómetros entre las localidades francesas de Veyrac y Dun-le-Palestel. La carrera francesa no cuenta con participación colombiana.
El corredor galo, que alcanzó su primera victoria de la temporada, cruzó la línea de meta en primer lugar superando holgadamente al belga Daan Depuydt (Baloise Verzekeringen – Het Poetsbureau Lions). Tercero se reportó el también francé Hugo Page (Cofidis).
El menú del día presentó un recorrido quebrado, con cuatro subidas de cuarta categoría en los últimos setenta kilómetros, lo que permitió que se armara una fuga, sin embargo el trabajo del equipo Decathlon estuvo impecable y lo dieron todo para neutralizar la escapada.
En la definción, apareció Pierre Gautherat (Decathlon CMA CGM Team) para dejar bien posicionado a su compañero de equipo Noa Isidore, quien terminó de rendondear un día perfecto con la victoria de la etapa y el liderato, que defenderá mañana miércoles en un trayecto ondulado entre Salignac-Eyvigues y Lanouaille de 184,2 kilómetros.
Tour du Limousin-Périgord – Nouvelle Aquitaine (2.1)
Resultados 1 | Veyrac – Dun-le-Palestel (174,9km)
|1
|Noa Isidore
|Decathlon CMA CGM Team
|3:57:48
|2
|Daan Depuydt
|Baloise Verzekeringen – Het Poetsbureau Lions
|m.t.
|3
|Hugo Page
|Cofidis
|m.t.
|4
|Pierre Gautherat
|Decathlon CMA CGM Team
|m.t.
|5
|Alex Aranburu
|Cofidis
|m.t.
|6
|Alexandre Delettre
|TotalEnergies
|m.t.
|7
|Baptiste Vadic
|TotalEnergies
|m.t.
|8
|Simon Guglielmi
|St Michel – Preference Home – Auber93
|m.t.
|9
|Tom Donnenwirth
|Groupama – FDJ United
|m.t.
|10
|Mathis Le Berre
|TotalEnergies
|m.t.
Resultados
Vuelta Ciclista Comunidad de Madrid: Jonathan Caicedo (Team Medellín) segundo en etapa ganada por Edgar Pinto
Fabio Duarte (Manzana-Postobón) fue el mejor de los colombianos en el cumplimiento de la primera de etapa de la Vuelta Ciclista Comunidad de Madrid, la que ganada por el portugués Edgar Pinto (Vito-Feirense-BlackJack). La jornada se cumplió con salida y llegada en Manzanares El Real sobre 175,4 kilómetros. En ecuatoriano Jonathan Caicedo (Team-Medellín) fue segundo.
Fabio Duarte (Manzana-Postobón) fue el mejor de los colombianos en el cumplimiento de la primera de etapa de la Vuelta Ciclista Comunidad de Madrid, la que ganada por el portugués Edgar Pinto (Vito-Feirense-BlackJack). La jornada se cumplió con salida y llegada en Manzanares El Real sobre 175,4 kilómetros. En ecuatoriano Jonathan Caicedo (Team-Medellín) fue segundo.
En cundinamarqués Fabio Duarte fue sexto en la fracción que se definió al embalaje donde el ecuatoriano Jonathan Caicedo (Team Medellín) fue segundo y completó el podio el español Xuban Errazkin (Vito-Feirense-BlackJack).
Julio Alexis Camacho (Coldeportes-Zenú Café Sello Rojo) fue undécimo, mientras Germán Chaves (Coldeportes-Zenú Café Sello Rojo) fue decimotercero y Omar Mendoza (Team Medellín) fue decimocuarto.
La etapa la definieron 15 corredores pero antes Dmitri Strakohv (Lokosphinx), Fabio Duarte (Manzana Postobón), y Ricardo Mestre (W52 Porto) lograron una fuga, pero el grupo perseguidor de 16 hombres los neutralizó restando un kilómetro para el final.
Este sábado se realizará la segunda etapa entre Alcobendas – San Sebastián de los Reyes (134.5k).
Resultados
Etapa 1
1. PINTO, Edgar VITO – FEIRENSE – BLACKJACK 4:08:16
2. CAICEDO, Jonathan MEDELLIN 4:08:16
3. ERRAZKIN, Xuban VITO – FEIRENSE – BLACKJACK 4:08:16
4. EVTUSHENKO, Alexander LOKOSPHINX 4:08:16
5. ROSON, Jaime MOVISTAR TEAM 4:08:16
6. DUARTE, Fabio A. MANZANA POSTOBON TEAM 4:08:16
7. CESAR, Gustavo W52-FC PORTO 4:08:16
8. TORRES, Pablo BURGOS – BH 4:08:16
9. CASIMIRO, Henrique EFAPEL 4:08:16
10. ITURRIA, Mikel EUSKADI BASQUE COUNTRY – MURIAS 4:08:16
11. CAMACHO, Julio A. COLDEPORTES ZENU SELLO ROJO 4:08:16
12. MESTRE, Ricardo W52-FC PORTO 4:08:16
13. CHAVES, German E. COLDEPORTES ZENU SELLO ROJO 4:08:16
14. MENDOZA, Omar A. MEDELLIN 4:08:16
15. FONTE, César W52-FC PORTO 4:08:16
16. STRAKHOV, Dmitrii LOKOSPHINX 4:08:43
17. SANZ, Enrique EUSKADI BASQUE COUNTRY – MURIAS 4:08:53
18. BARBERO, Carlos MOVISTAR TEAM 4:08:53
19. FERNANDEZ, Egoitz TEAM EUSKADI 4:08:53
20. BOL, Jetse MANZANA POSTOBON TEAM 4:08:53
21. PRADES, Benjami TEAM UKYO 4:08:53
22. COLON, Johan A. COLDEPORTES ZENU SELLO ROJO 4:08:53
23. MENDONÇA, Luís AVILUDO – LOULETANO – ULI 4:08:53
24. LASTRA, Jonathan CAJA RURAL – SEGUROS RGA 4:08:56
25. SERRANO, Gonzalo CAJA RURAL – SEGUROS RGA 4:08:56
26. DEL PINO, Jesus EFAPEL 4:08:56
27. SEVILLA, Oscar M. MEDELLIN 4:08:56
28. GONÇALVES, Domingos RADIO POPULAR – BOAVISTA 4:08:56
29. SOKOLOV, Dmitrii LOKOSPHINX 4:08:56
30. FERRARI, Fabricio CAJA RURAL – SEGUROS RGA 4:08:56
31. AGUIRRE, Hernan R. MANZANA POSTOBON TEAM 4:08:56
32. CARVALHO, António W52-FC PORTO 4:08:56
33. RUBIO, Diego BURGOS – BH 4:08:56
34. VINHAS, Rui W52-FC PORTO 4:08:56
35. BOHORQUEZ, Hernando MANZANA POSTOBON TEAM 4:08:56
36. MAS, Luis G. CAJA RURAL – SEGUROS RGA 4:08:56
37. GONZALEZ, Aitor EUSKADI BASQUE COUNTRY – MURIAS 4:08:56
38. JUARISTI, Txomin TEAM EUSKADI 4:08:56
39. PARDILLA, Sergio CAJA RURAL – SEGUROS RGA 4:09:01
40. CHALAPUD, Robinson E. MEDELLIN 4:09:01
41. CARRETERO, Hector MOVISTAR TEAM 4:09:04
42. CANO, Alex N. COLDEPORTES ZENU SELLO ROJO 4:08:16
43. OYOLA, Robigzon L. MEDELLIN 4:08:16
44. NUNES, Hugo MIRANDA – MORTÁGUA 4:10:45
45. MONTOYA, Cristhian MEDELLIN 4:10:45
46. SAMOLENKOV, Artem LOKOSPHINX 4:10:45
47. CALDEIRA, Samuel W52-FC PORTO 4:10:45
48. CUBERO, Jorge BURGOS – BH 4:10:45
49. MANCEBO, Francisco INTEJA DOMINICAN CYCLING TEAM 4:10:45
50. DE LA FUENTE, David AVILUDO – LOULETANO – ULI 4:10:45
51. RODRIGUEZ, Oscar EUSKADI BASQUE COUNTRY – MURIAS 4:10:45
52. RUBIANO, Miguel A. COLDEPORTES ZENU SELLO ROJO 4:10:45
53. LAVERDE, Luis F. COLDEPORTES ZENU SELLO ROJO 4:10:45
54. SILVA, Rafael EFAPEL 4:10:45
55. MESTRE, Daniel EFAPEL 4:10:45
56. VDOVIN, Alexander LOKOSPHINX 4:10:45
57. RODRIGUES, David RADIO POPULAR – BOAVISTA 4:10:45
58. PUJOL, Oscar TEAM UKYO 4:10:50
59. KREDER, Raymond TEAM UKYO 4:10:50
60. FERREIRA, José W52-FC PORTO 4:14:25
61. PELEGRI, Oscar RADIO POPULAR – BOAVISTA 4:14:25
62. GARCIA, Ricardo TEAM EUSKADI 4:14:25
63. VILLEGAS, Juan P. MANZANA POSTOBON TEAM 4:14:25
64. HIGUITA, Sergio A. MANZANA POSTOBON TEAM 4:14:25
65. TXOPERENA, Beñat EUSKADI BASQUE COUNTRY – MURIAS 4:14:25
66. ORJUELA, Fernando MANZANA POSTOBON TEAM 4:14:25
67. LOPEZ-COZAR, Juan A. TEAM EUSKADI 4:14:25
68. CASTRILLO, Jaime MOVISTAR TEAM 4:14:25
69. FERNANDES, Luís AVILUDO – LOULETANO – ULI 4:16:13
70. HERNANDEZ, Oscar AVILUDO – LOULETANO – ULI 4:16:13
71. PAULINHO, Sérgio EFAPEL 4:16:13
72. EZQUERRA, Jesus BURGOS – BH 4:16:13
73. ROLDAN, Weimar A. MEDELLIN 4:16:13
74. MEIRELES, Nuno MIRANDA – MORTÁGUA 4:16:13
75. ARAQUE, Rodrigo TEAM UKYO 4:16:13
76. GOMES, Luís RADIO POPULAR – BOAVISTA 4:16:13
77. MAGALHÃES, Jorge MIRANDA – MORTÁGUA 4:19:00
78. PEREZ, Juan AVILUDO – LOULETANO – ULI 4:19:00
79. CARVALHO, Gonçalo MIRANDA – MORTÁGUA 4:19:00
80. MATIAS, João VITO – FEIRENSE – BLACKJACK 4:19:00
81. BUADES, Marc TEAM EUSKADI 4:19:00
82. HADDI, Soufiane VITO – FEIRENSE – BLACKJACK 4:19:00
83. GONZALEZ, Adrian BURGOS – BH 4:19:00
84. ALONSO, Mikel TEAM EUSKADI 4:19:00
85. AFONSO, Luís VITO – FEIRENSE – BLACKJACK 4:21:27
86. ELORZA, Mikel INTEJA DOMINICAN CYCLING TEAM 4:21:27
87. CARDOSO, Filipe RADIO POPULAR – BOAVISTA 4:21:27
88. INSAUSTI, Jon A. TEAM EUSKADI 4:21:27
89. REIS, Rafael CAJA RURAL – SEGUROS RGA 4:21:27
90. SOTO, Nelson A. CAJA RURAL – SEGUROS RGA 4:21:27
91. ARROYO, David EFAPEL 4:21:27
92. MATOS, Nuno MOVISTAR TEAM 4:21:27
93. ROCHA, João MIRANDA – MORTÁGUA 4:21:27
94. JURADO, Marcos EFAPEL 4:21:27
95. SALAS, Ibai BURGOS – BH 4:22:23
96. LOPEZ, Daniel BURGOS – BH 4:22:23
97. RODRIGUES, Rui AVILUDO – LOULETANO – ULI 4:22:23
98. SALGADO, João RADIO POPULAR – BOAVISTA 4:22:23
99. KOISHI, Yuma TEAM UKYO 4:22:23
100. RODRIGUEZ, Sergio EUSKADI BASQUE COUNTRY – MURIAS 4:22:23
101. CAMPOS, Francisco MIRANDA – MORTÁGUA 4:22:23
102. GUZMÁN, William D. INTEJA DOMINICAN CYCLING TEAM 4:22:31
103. GARCIA DE MAT., Vicente AVILUDO – LOULETANO – ULI 4:27:38
104. SANTOS, André VITO – FEIRENSE – BLACKJACK 4:27:38
105. BENNATI, Daniele MOVISTAR TEAM 4:28:31
106. BARRENETXEA, Ander EUSKADI BASQUE COUNTRY – MURIAS 4:28:31
107. MOREIRA, Francisco RADIO POPULAR – BOAVISTA 4:38:25
108. CUETO, Juan J. INTEJA DOMINICAN CYCLING TEAM 4:38:25
109. NAKAI, Michimasa TEAM UKYO 4:38:25
110. RUBIO, Jesus A. INTEJA DOMINICAN CYCLING TEAM 4:38:25
Resultados
Tour de Antalya: Jahir Pérez, Víctor Niño, Wilson Estiben Peña y Johan Sebastián Jaimes, la cuota colombiana
Los colombianos siguen presentes en las diferentes carreras del mundo. Cuatro corredores nacionales están anunciados para estar en la línea de partida de la primera versión del Tour de Antalya de Turquía a disputarse desde este miércoles y con final el próximo domingo.
Los colombianos siguen presentes en las diferentes carreras del mundo. Cuatro corredores nacionales están anunciados para estar en la línea de partida de la primera versión del Tour de Antalya de Turquía a disputarse desde este miércoles y con final el próximo domingo.
Jahir Pérez (Team Sapura Cycling) y Víctor Niño (Team Sapura Cycling) arrancan temporada en esta competencia con el deseo de ser protagonistas, como lo fueron el año pasado en las diferentes carreras de la China. Igualmente aparece inscrito Wilson Estiben Peña (Polartec-Kometa), quien hace su segunda presentación con el equipo español.
Igualmente está anunciado Johan Sebastián Jaimes Mendoza (Nice Devo Team). La primera etapa será un circuito en Antalya sobre 155,6 kilómetros.
Recorrido
22/2 Etapa 1 – Antalya – Antalya (155.6k)
23/2 Etapa 2 – Antalya – Antalya (118.3k)
24/2 Etapa 3 – Feslikan – Feslikan (32.5k)
25/2 Etapa 4 – Side – Lara (144.2k)
Inscritos
CCC Sprandi Polkowice
1 BERNAS Pawel
2 TACIAK Mateusz
3 PLUCINSKI Leszek
4 PALUTA Michal
5 KUREK Adrian
6 FRANCZAK Pawe
7 BRO
Wilier Triestina – Selle Italia
11 KOSHEVOY Ilia
12 COLEDAN Marco
13 MOSCA Jacopo
14 MARECZKO Jakub
15 ZARDINI Edoardo
16 ZHUPA Eugert
17 POZZATO Filippo
Synergy Baku Cycling Project
21 ALIZADA Elgun
22 ASADOV Elchin
23 ASANOV Enver
24 JABRAYILOV Samir
25 MIKAYILZADE Musa
26 POLIVODA Oleksandr
27 POZDNYAKOV Kirill
Minsk Cycling Club
31 BAZHKOU Stanislau
32 KLIMIANKOU Kanstantsin
33 PAPOK Siarhei
34 SAMOILAU Branislau
35 SHUMOV Nikolai
36 SOBAL Yauhen
37 VORGANOV Eduard
Team Felbermayr – Simplon Wels
41 EIBEGGER Markus
42 FORTIN Filippo
43 KIERNER Florian
44 KRIZEK Matthias
45 RABITSCH Stephan
46 SCHLEMMER Lukas
47 ZOIDL Riccardo
Leopard Pro Cycling
51 BROCKHOFF Jan
52 GEßNER Konrad
53 KRIEGER Alexander
54 PONS Gaetan
55 QUARTERMAN Charlie
56 REKITA Szymon
57 WIRTGEN Luc
Torku Sekerspor
61 AKDILEK Ahmet
62 BAKIRCI Nazim
63 BALKAN Onur
64 BALKAN Serkan
65 BALYKIN Ivan
66 RAILEANU Cristian
67 SAMLI Ferit
Tarteletto – Isorex
71 DE JONGHE Kevin
72 LEIGH Andy
73 RUIJGH Rob
74 SCHEIRE Ruben
75 SEFA Ylber
76 TORRES Sergio
77 TZORTZAKIS Polychronis
Astana City
81 AKHMETOV Galym
82 BAYEMBAYEV Olzhas
83 KUZMIN Anton
84 LUCHSHENKO Sergey
85 MARUKHIN Daniil
86 NATAROV Yuriy
87 NIKITIN Matvey
Team Sapura Cycling
91 AZMAN Muhamad Zawawi
92 PAGE Dylan
93 EWART Jesse
94 MOHD ZARIFF Muhammad Nur Aimin
95 NIÑO Victor
96 PEREZ Jahir
97 OTHMAN Muhamad Adiq Husaine
Vino – Astana Motors
101 ASTAFYEV Stepan
102 KAMYSHEV Arman
103 NEPOMNYACHSHIY Yevgeniy
104 OKISHEV Viktor
105 OVSYANNIKOV Alexandr
106 SOKOLOV Nikita
107 VOLOSHIN Alexey
Tirol Cycling Team
111 BAYER Tobias
112 BRKIC Benjamin
113 DOBBS Sam
114 FRIEDRICH Marco
115 KNAPP Daniel
116 WILDAUER Markus
117 ZIMMERMANN Georg
Bike Aid
121 HOLLER Nikodemus
122 KAGIMU Charles
123 KANGANGI Suleiman
124 KIPKEMBOI Salim
125 KIPROTICH LANGAT Geffory
126 SCHNAPKA Matthias
127 VAN ENGELEN Adne
Monkey Town Continental Team
131 BUSKERMOLEN Jordy
132 KLEIMAN Wim
133 LOOIJ Andre
134 SANTORO Antonio
135 SLIK Ivar
136 VAN BREDA Rick
137 VAN LUIJK Sven
Akros – Renfer SA
141 AEBI Antoine
142 BANZER Gordian
143 DÖRING Jonas
144 RÜTTIMANN Jan
145 PAROZ Justin
146 VOISARD Yannis
Polartec-Kometa
151 INKELAAR Kevin
152 CANTÓN Isaac
153 GAZZOLI Michele
154 HABTOM Awet
155 PENA MOLANO Wilson Estiben
156 SEVILLA Diego Pablo
157 MOSCHETTI Matteo
Ukraine
161 BRATASHCHUK Andrii
162 BUDYAK Anatoliy
163 GLADYSH Roman
164 GRYNIV Vitaliy
165 MALIEIEV Tymur
166 PREVAR Oleksandr
167 SHEVCHUK Taras
Denmark
171 ALBRECHTSEN Christian
172 CLEMMENSEN Silas Zacharias
173 KRISTENSEN Mads Ostergaard
174 MADSEN Andreas Handberg
175 RAHBEK Mads
176 WURTZ SCHMIDT Kasper
177 SØRENSEN Kristian Arnth
Estonia
181 JOHANSON Kristjan
182 KEMPI Sander
183 NISU Oskar
184 PRANGEL Kristo
185 PUNG Peeter
186 VAHTRA Norman
187 VENDELIN Karl-arnold
Brisaspor
191 KELLECI Abdulkadir
192 KOCAN Emin
193 KAKLA Mustafa
194 KUCUKBAY Kemal
195 PEKCAN Esref
196 CEBRAIL Seker
197 YILMAZ Yunus Emre
Eritrea
201 MILLION Amanuel
202 HABTEMICHAEL Daniel
203 HABTOM Michael
204 MEBRAHTOM Natnael
205 TESFAY Hanibal
206 TESFOM Sirak
Marathon-Tula Cycling Team
211 DUYUNOV Vladislav
212 ERSHOV Artur
213 MANAKOV Victor
214 MOSIN Sergey
215 PROSTOKISHIN Andrey
216 SUKHOV Maksim
Nice Devo Team
221 BAT-ORSHIKH Gantumur
222 ERDENEBAT Bilguunjargal
223 JAIMES MENDOZA Johan Sebastian
224 MATTHYS Louka
225 MUNOZ Jose Alejandro
226 NOWICKI Kacper
227 MUHAMMAD ZAMRI Afiq
Salcano Cappadocia cycling team
231 TALHA Ayenes
232 OGUZHAN Ermis
233 ICEN Izzet Sahin
234 TIRYAKI Oguzhan
235 TURGUT Onur
236 UGUZ Muhammed
237 UNAL Isak
Salcano Sakarya
241 DAVIDENOK Ilya
242 GORBUSHIN Ilya
243 KAYGISIZ Zeki
244 ÖRKEN Ahmet
245 SAYAR Mustafa