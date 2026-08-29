Karl Herzog conquistó el Trofeo Comune di Vertova, carrera que marcó el inicio de la gira de la selección Colombia junior de ruta

El corredor teutón Karl Herzog (Grenke – Auto Eder) ganó el Trofeo Comune di Vertova – Memorial Pietro Merelli, carrera UCI (1.1) de la categoría junior, tras recorrer 81,4 kilómetros por los alrededores de la provincia de Bérgamo, al norte de Italia.

El alemán, que alcanzó su séptima victoria de la temporada, terminó acompañado en el podio de la carrera italiana por los locales Paolo Favero (Bustese Olonia ASD) y Enrico Andrea Balliana (Gallina Ecotek Lucchini), quienes terminaron 2° y 3°, respectivamente.

La carrera italiana, que disputó su vigésima octava edición, contó con la participación de la selección Colombia junior de ruta dirigida por Alex Cano que tuvo a Santiago Delgado como el mejor ubicado en el puesto 28°, luego se clasificaron Matías Sanchez 42° y Andrés Felipe Walteros 51°, mientras que Santiago Parra y Thomas Mejía no concluyeron la prueba.

Para destacacar, que es la tercera ocasión que un alemán consigue ganar esta carrera italiana, corrida por primera vez en 1997 con victoria del australiano Michael Rogers, al año siguiente fue ganada por el suizo Fabian Cancellara. En su palmarés también figuran nombres como el de Matteo Trentin, Jacopo Mosca, Luca Mozzato y Davide Donati, entre otros.

Resultados Trofeo Comune di Vertova – Memorial Pietro Merelli (1.1)

Vertova – Vertova (81,4 km)

1 Karl Herzog Grenke – Auto Eder 1:43:44 2 Paolo Favero Bustese Olonia ASD 0:32 3 Enrico Balliana Gallina Ecotek Lucchini 0:32 4 Julius Birkedal Grenke – Auto Eder 0:32 5 José Emilio Rodríguez A.R. Monex Pro CyclingTeam 0:32 6 Marco Zoco Bustese Olonia ASD 0:50 7 Mads Furenes Grenke – Auto Eder 1:07 8 Alessandro Battistoni Pool Cantù 1999 – GB Junior Team 1:07 9 Alberto Dona’ Autozai – Contri 1:07 10 Raffaele Armanasco Ciclistica Trevigliese 1:07