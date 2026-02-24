Jurgen Zomermaand gana la tercera etapa del Tour de Ruanda con Henrique Bravo y José Said Cisneros en el top 5

La tercera etapa del Tour de Ruanda 2026 la ganó Jurgen Zomermaand (Equipo de desarrollo del Picnic PostNL). El pedalista neerlandés fue el mejor en la fase final y logró la victoria, luego de recorrer 145,3 kilómetros entre los distritos de Huye y Rusizi.

El joven corredor europeo se llevó el triunfo, luego de pasar cinco puertos categorizados durante el trayecto y tras ser el más fuerte en la definición. Segundo se reportó el belga Lucas Van Gils (Lotto – Groupe Wanty) y en la tercera posición entró su compañero de equipo Matteo Vanhuffel.

El top 5 lo cerraron el brasilero Henrique Bravo (Soudal Quick-Step Devo Team) y el mexicano José Said Cisneros (Soudal Quick-Step Devo Team), quienes ocuparon el 4° y 5° puesto, respectivamente. Otro de los suramericanos destacados fue Henrique Avancini (Localiza Meoo / Swift Pro Cycling) en el 7° lugar.

Con relación al único colombiano en competencia, el joven sprinter boyacense Jhonatan Guatibonza (Movistar Team Academy) llegó rezagado, finalizando en la casilla 72° a más de 29 minutos del ganador.

En cuanto a la clasificación general, el español Pau Martí (NSN Development Team) le cedió el liderato el liderato de la carrera al neerlandés Jurgen Zomermaand (Development Team Picnic PostNL).

La carrera africana continuará este miércoles con la cuarta etapa, otra jornada rompe-piernas de 127,2 kilómetros entre Karongi y Rubavu, que incluye cinco puertos de montaña categorizados.

Tour du Rwanda (2.1)

Resultados Etapa 3 | Huye – Rusizi (145,3 km)

1 Jurgen Zomermaand Development Team Picnic PostNL 3:44:53 2 Lucas Van Gils Lotto – Groupe Wanty 0:20 3 Matteo Vanhuffel Development Team Picnic PostNL ,, 4 Henrique Bravo *Brasil Soudal Quick-Step Devo Team 0:23 5 José Said Cisneros *México Soudal Quick-Step Devo Team 0:28 6 Yafiet Mulugeta Selección de Eritrea ,, 7 Henrique Avancini *Brasil Localiza Meoo / Swift Pro Cycling ,, 8 Oliver Mattheis BIKE AID ,, 9 Awet Aman Istanbul Team ,, 10 Samuel Niyonkuru Team Amani 0:44 72 Jhonatan Guatibonza Movistar Team Academy 29:32

Clasificación General Individual