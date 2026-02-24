Connect with us

Ruta

Jurgen Zomermaand gana la tercera etapa del Tour de Ruanda con Henrique Bravo y José Said Cisneros en el top 5

Publicado

Hace 5 horas

el

El neerlandés Jurgen Zomermaand ganó la tercera etapa del Tour de Ruanda 2026. (Foto © Tour du Rwanda)
Ruta

Vuelta de la Independencia República Dominicana: Wilmar Paredes, el colombiano más destacado en la jornada inaugural

Publicado

Hace 40 mins

el

24 febrero, 2026

Por

El antioqueño Wilmar Paredes, el mejor colombiano en la primera etapa de la Vuelta a la Independencia en República Dominicana. (Foto © Team Medellín-EPM)
Ruta

Campeonato Panamericano de Ruta Montería 2026: definida la nómina de la Selección Colombia

Publicado

Hace 8 horas

el

24 febrero, 2026

Por

William Colorado, una de las cartas de la selección colombian en la categoría sub-23. (Foto © FCC)
Ruta

El equipo Ciclismo Capital confirmó la nómina para la Vuelta al Tolima

Publicado

Hace 9 horas

el

24 febrero, 2026

Por

El equipo Ciclismo Capital se destacó en los Campeonatos Nacionales de Ruta. (Foto © Ciclismo Capital)
