Julius Johansen sale victorioso en el prólogo de la Vuelta a Portugal; Adrián Bustamante el mejor colombiano

La neerlandesa Demi Vollering volvió a levantar los brazos en el Tour de Francia Femenino 2026 tras imponerse en la quinta etapa, una exigente jornada de 140 kilómetros entre Mâcon y Belleville-en-Beaujolais, marcada por la friolera de ocho puertos puntuables y 2.900 metros de desnivel positivo. La corredora del FDJ United-Suez lanzó su ataque decisivo a 31 kilómetros de meta y terminó celebrando su cuarta victoria de etapa en la Grande Boucle femenina.

La fracción, considerada una de las más duras de esta edición, se corrió a un ritmo intenso desde los primeros kilómetros. En los ascensos a la Côte de Cenves, el Col de la Croix de l’Orme, la Côte de Saint-Christophe y el Col de Fontmartin, varias corredoras intentaron mover la carrera, mientras Puck Pieterse sumaba puntos importantes para consolidarse con el maillot de la montaña.

La fuga del día quedó conformada por 19 corredoras, entre ellas Antonia Niedermaier, Dominika Wlodarczyk, Juliette Berthet, Franziska Koch, Liane Lippert, Amanda Spratt, Niamh Fisher-Black, Puck Pieterse y Noemi Rüegg. El grupo llegó a tener una ventaja cercana a los dos minutos, lo que puso momentáneamente a Niedermaier como líder virtual de la clasificación general.



La suiza Marlen Reusser mantuvo la camiseta de líder del Tour de France Femmes tras la 5a etapa (Foto©A.S.O./Billy Ceusters)

El momento clave llegó en el Col de Durbize, donde el trabajo de Évita Muzic y Célia Gery preparó el ataque de Vollering a 700 metros de la cima. Solo Marlen Reusser, Katarzyna Niewiadoma-Phinney e Isabella Holmgren pudieron seguir el movimiento, mientras la campeona defensora Pauline Ferrand-Prévot, Cédrine Kerbaoly Anna van der Breggen cedieron terreno y quedaron fuera de la pelea por la etapa y salvo milagrosa remontada de la lucha por el podio general.

En el último ascenso del día, el Mont Brouilly, Vollering volvió a acelerar y solo Reusser y Niewiadoma resistieron su ofensiva. Las tres llegaron a disputar la victoria, con la neerlandesa imponiéndose al sprint por delante de la líder suiza, que mantuvo el maillot amarillo con 12 segundos de ventaja sobre Vollering y 1:17 sobre la polaca. Niedermaier, gran protagonista de la fuga, ascendió al cuarto lugar de la general y se quedó con el maillot blanco. Por Colombia, la antioqueña Paula Patiño terminó en la casilla 51, a 10:39 de la ganadora, y en la clasificación general subió al puesto 41, a 19:55 de Reusser.

Este jueves se disputará la sexta etapa, otra jornada quebrada y exigente entre Montbrison y Tournon-sur-Rhône, terreno ideal para nuevos movimientos entre las aspirantes al título. Tras el golpe de autoridad de Vollering, la resistencia de Reusser y el buen andar de Niewiadoma, el Tour de Francia Femenino entra en fase decisiva, con la general cerrada a tres nombres que apuntan a luchar por la camiseta amarilla hasta el final el próximo domingo en Niza.

Tour de France Femmes (2.WWT)

Resultados Etapa 5 | Mâcon – Belleville-en-Beaujolais (140 km)

1 Demi Vollering FDJ United – SUEZ 3:53:54 2 Marlen Reusser Movistar Team m.t. 3 Kasia Niewiadoma CANYON//SRAM m.t. 4 Dominika Włodarczyk UAE Team L’IMAD 0:45 5 Isabella Holmgren Lidl – Trek 0:45 6 Antonia Niedermaier CANYON//SRAM 0:45 7 Nienke Vinke Team SD Worx – Protime 1:12 8 Femke de Vries Team Visma | Lease a Bike 1:12 9 Niamh Fisher-Black Human Powered Health 1:12 10 Thalita de Jong Lidl – Trek 1:15 51 Paula Patiño Laboral Kutxa-Fundacion Euskadi 10:39



Marlen Reusser, líder del Tour de Francia Femenino 2026. (Foto © Le Tour de France Femmes)

Clasificación General Individual