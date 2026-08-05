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Ruta

Julius Johansen sale victorioso en el prólogo de la Vuelta a Portugal; Adrián Bustamante el mejor colombiano

Publicado

Hace 3 horas

el

El danés Julius Johansen ganó el prólogo de la Vuelta a Portugal 2026. (Foto © Volta a Portugal)
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Demi Vollering gana en Beaujolais y aprieta la general del Tour de Francia Femenino

Publicado

Hace 51 mins

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5 agosto, 2026

Por

La neerlandesa Demi Vollering ganó la quinta etapa del Tour de Francia Femenino 2026 (Foto©A.S.O./Billy Ceusters)
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Santiago Umba permanece en el segundo cajón del podio en el Tour de Kahramanmaraş tras la segunda jornada

Publicado

Hace 2 horas

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5 agosto, 2026

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Santiago Umba, Kyrylo Tsarenko y Adne van Engelen, en el podio parcial del Tour de Kahramanmaraş 2026. (Foto © Solution Tech NIPPO Rali)
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Vuelta a Burgos: Oscar Onley gana la segunda etapa y le arrebata el liderato a Matthew Brennan

Publicado

Hace 4 horas

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5 agosto, 2026

Por

El británico Oscar Onley ganó la segunda etapa de la Vuelta a Burgos 2026. (Foto Netcompany Ineos © Getty Images Sport)
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