Juliana Londoño será la representación colombiana en la Setmana Ciclista; Demi Vollering la gran favorita
Las mejores ciclistas del mundo se verán las caras en la Setmana Ciclista – Volta Femenina de la Comunidad Valenciana, que afronta desde este jueves 12 en Gandia, hasta el próximo domingo 15 en Valéncia, su edición número 10. Entre las participantes e encuentra la colombiana Juliana Londoño (Team Picnic PostNL).
Afianzada como una de las carreras más importantes del calendario internacional, la carrera española contará con 13 equipos UCI WorldTeam y grandes escuadras, que garantizan una participación de lujo con la chilena Catalina Soto (Laboral Kutxa – Fundación Euskadi), la brasilera Ana Vitória Magalhães (Movistar Team) y la mexicana Romina Hinojosa (Lotto Intermarché Ladies).
Entre las grandes estrellas que estarán presentes destaca la neerlandesa Demi Vollering (FDJ United – SUEZ), que tratará de revalidar su brillante triunfo de 2025. Sus randes rivales para la victoria final: Ashleigh Moolman-Pasio, subcampeona de la Setmana en 2023, Magdeleine Valleires, campeona del mundo, y Liane Lippert, quinta en 2025.
Junto a ellas, se destacan ciclistas como Cecilie Uttrup Ludwig (CANYON//SRAM zondacrypto), Thalita de Jong (Human Powered Health), la campeona de España Sara Martín (Movistar Team), Urška Žigart (AG Insurance – Soudal Team), Pauliena Rooijakkers y Maeva Squiban (UAE Team ADQ), Maron Bunel (Team Visma | Lease a Bike) o Usoa Ostolaza (Laboral Kutxa – Fundación Euskadi).
Un recorrido abierto a los ataques y las sorpresas
Serán en total 481,5 kilómetros repartidos en 4 etapas que ofrecerán oportunidades para ciclistas de diferente perfil. Sprints, oportunidades para las cazaetapas y dos jornadas montañosas que dejan una carrera muy abierta en la que la fortaleza individual se une con la colectiva y la capacidad estratégica de los equipos.
1ª etapa: Gandia – Gandia 121 km
2ª etapa: Vila-real – Vila-real 115,5 km
3ª etapa: Agost – La Nucia 128 km
4ª etapa: Sagunt – València – 117 km
“Queríamos estar más adelante en la general”: Diego Pescador, tras ser el mejor joven en el Tour de Omán
El talentoso pedalista quindiano Diego Pescador sigue dando de que hablar en este inicio de la temporada 2026 al terminar 8° en el Tour de Omán, alcanzando su segundo top 10 del año tras el conseguido en la Clásica Camp de Morvedre, primera prueba del calendario europeo del año.
“Hemos terminado muy bien este Tour de Omán, una carrera bastante bonita, hoy con la etapa reina. Teníamos expectativas muy altas, estábamos muy cerca de la general, lo importante es que seguimos sumando experiencia a futuro y muy feliz por la actuación del equipo”, dijo Pescador, en declaraciones recogidas por la escuadra telefónica.
El escarabajo estuvo siempre luchando con los mejores y a pesar de su juventud supo aguantar el ritmo de los más experimentados para concluir en el top 10 de la carera del Oriente Medio.
“El equipo trabajo estupendamente esta semana. Al final queda un poquito de sin sabor, queríamos estar más adelante en la general, pero bueno hemos ganado la clasificación de los jóvenes”, concluyó joven quindiano.
“Al final, las fuerzas estuvieron niveladas y supimos estar bien”: Nairo Quintana tras terminar 7° en el Tour de Omán
El boyacense Nairo Quintana luchó hasta el final en el Tour de Omán y tras buena actuación en las duras rampas de Green Mountain terminó en un meritorio 6° puesto a 16 segundos del italiano Christian Scaroni (XDS Astana Team), quien ganó la última etapa.
“El final de la etapa de hoy fue muy duro, muy agresivo. Todo el día se fue my rápido, sobretodo en el llano. Al final, las fuerzas estuvieron niveladas, supimos estar bien y terminar dentro de los diez primeros”, dijo el escarabajo de Cómbita, en declaraciones recogidas por la escuadra telefónica.
Gracias a su destacada actuación a los largo de las cinco exigentes jornadas, el colombiano del Movistar Team terminó en el 7° puesto de la clasificación general a 52 segundos del campeón.
“Ha sido un balance bueno para el equipo con dos hombres entre los diez primeros, bueno así terminamos este Tour de Omán y nos vemos en el UAE Tour”, concluyó Quintana, quien está teniendo un buen inicio de temporada, mejor de lo esperado.
Barrida del XDS Astana en el Tour de Omán con Christian Scaroni campeón y Cristián Rodríguez 2°; Nairo Quintana y Diego Pescador en el top 10
En un final espectacular, el italiano Christian Scaroni (XDS Astana Team) ganó magistralmente la última etapa en la cima de Green Mountain y le arrebató el liderato al suizo Mauro Schmid (Team Jayco AlUla) para terminar en lo más alto del podio en el Tour de Omán.
Los puestos de honor los completaron su compañero de equipo, el español Cristián Rodríguez y el británico Adam Yates (UAE Team Emirates – XRG), quienes finalizaron segundo y tercero, respectivamente.
En cuanto a los colombianos, el boyacense Nairo Quintana (Movistar Team) terminó en el 7° puesto y el quindiano Diego Pescador (Movistar Team) se adueñó de la camiseta blanca de mejor joven al concluir en la 8° posición.
Scaroni, que alcanzó su segundo título del año tras ganar la Classica Camp de Morvedre, sucedió en el palmarés de la carrera al británico Adam Yates, campeón de las dos últimas ediciones.
Tour de Omán (2.Pro)
Resultados Etapa 5 | Nizwa – Jabal Al Akhdhar *Green Mountain (155,9 km)
|1
|Christian Scaroni
|XDS Astana Team
|3:23:19
|2
|Cristián Rodríguez
|XDS Astana Team
|0:03
|3
|Luke Plapp
|Team Jayco AlUla
|0:06
|4
|Adam Yates
|UAE Team Emirates – XRG
|,,
|5
|Paul Double
|Team Jayco AlUla
|0:13
|6
|Nairo Quintana
|Movistar Team
|0:16
|7
|Sebastián Berwick
|Caja Rural – Seguros RGA
|0:26
|8
|Louis Rouland
|Cofidis
|0:29
|9
|Junior Lecerf
|Soudal Quick-Step
|0:30
|10
|Diego Pescador
|Movistar Team
|0:30
|97
|Fernando Gaviria
|Caja Rural – Seguros RGA
|13:46
|98
|Juan Sebastián Molano
|UAE Team Emirates – XRG
|14:04
Clasificación General Final
|1
|Christian Scaroni
|XDS Astana Team
|19:33:16
|2
|Cristián Rodríguez
|XDS Astana Team
|0:24
|3
|Adam Yates
|UAE Team Emirates – XRG
|0:44
|4
|Mauro Schmid
|Team Jayco AlUla
|,,
|5
|Paul Double
|Team Jayco AlUla
|,,
|6
|Sebastian Berwick
|Caja Rural – Seguros RGA
|0:45
|7
|Nairo Quintana
|Movistar Team
|0:52
|8
|Diego Pescador
|Movistar Team
|0:53
|9
|Martin Tjøtta
|Uno-X Mobility
|1:06
|10
|Louis Rouland
|Cofidis
|1:07
|102
|Fernando Gaviria
|Caja Rural – Seguros RGA
|40:50
|103
|Juan Sebastián Molano
|UAE Team Emirates – XRG
|41:00