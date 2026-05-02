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Juliana Londoño fue confirmada por el Picnic PostNL para la Vuelta a España Femenina; será su primera participación
El equipo neerlandés Team Picnic PostNL dio a conocer la nómina que estará en la Vuelta a España Femenina 2026. En la lista se encuentra la pedalista colombiana Juliana Londoño, quien viene de participar en la Flecha Valona y en la Amstel Gold Race.
A Londoño, que estará por primera vez en la ronda española, la acompañarán la británica Josie Nelson, la australiana Lucie Fityus, la irlandesa Mia Griffin, la belga Audrey De Keersmaeker, además de las italianas Gaia Masetti y Eleonora Ciabocco, que será la carta principal del equipo para luchar por la clasificación general.
“La edición de este año de la Vuelta promete una carrera muy exigente cada día, sin jornadas donde el pelotón pueda relajarse. Cada etapa presenta subidas y tramos técnicos que pueden fragmentar al grupo, y finalizamos con dos llegadas en alto muy duras. Afrontamos la carrera con dos objetivos deportivos principales: conseguir el mejor resultado posible en la clasificación general con Eleonora, y buscar buenos resultados en las etapas diarias”, dijo el entrenador del equipo, Callum Ferguson, en declaraciones recogidas por el Team Picnic PostNL.
La Vuelta Femenina arrancará este domingo, 3 de mayo, y se disputará en siete etapas hasta el próximo sábado, 9 de mayo. La carrera, que iniciará en Galicia, presenta un trazado de 815 kilómetros repartidos en siete etapas. Las dos jornadas claves serán en Asturias con dos finales en alto consecutivos: Les Praeres (etapa 6) y el Alto de L’Angliru (etapa 7), uno de los puertos más duros del ciclismo, que coronará a la ganadora final.
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Fenomenal victoria de Davide Ballerini en la séptima etapa del Tour de Turquía con Fernando Gaviria 5°
En un final para velocistas, Davide Ballerini (XDS Astana Team) se llevó la victoria de forma espectacular en la séptima etapa del Tour de Turquía 2026, tras recorrer 152,8 kilómetros por los alrededores la ciudad de Antalya, la joya turca del Mediterráneo. El colombiano Iván Ramiro Sosa (Kern Pharma) se mantuvo en el podio a la espera de la jornada final de este domingo.
En el sprint, el pedalista italiano de 31 años demostró ser más rápido que el polaco Marceli Bogusławski (ATT Investments) y que el belga Tom Crabbe (Team Flanders – Baloise), quienes entraron en el segundo y tercer puesto, mientras que Fernando Gaviria (Caja Rural – Seguros RGA) ingresó en la 5° posición con el mismo tiempo del ganador.
Con relación a la clasificación general todo siguió igual, con el australiano Sebastian Berwick (Caja Rural – Seguros RGA) en el liderato de la carrera turca con cinco segundo de ventaja sobre el colombiano Iván Ramiro Sosa (Kern Pharma). El podio parcial lo completa el belga Kamiel Bonneu (Solution Tech NIPPO Rali) a 59 segundos.
La última etapa de la ronda turca se correrá este domingo con un recorrido de 105,2 kilómetros por los alrededores de la ciudad de Ankara, donde conoceremos al sucesor del neerlandés Wout Poels, campeón del año pasado.
Presidential Cycling Tour of Türkiye (2.Pro)
Resultados Etapa 7 | Antalya – Antalya (152,8 km)
|1
|Davide Ballerini
|XDS Astana Team
|3:19:41
|2
|Marceli Bogusławski
|ATT Investments
|m.t.
|3
|Tom Crabbe
|Team Flanders – Baloise
|m.t.
|4
|Mustafa Tarakcı
|Konya Büyükşehir Belediye Spor
|m.t.
|5
|Fernando Gaviria
|Caja Rural – Seguros RGA
|m.t.
|6
|Stefano Oldani
|Caja Rural – Seguros RGA
|m.t.
|7
|Riley Pickrell
|Modern Adventure Pro Cycling
|m.t.
|8
|Tommaso Nencini
|Solution Tech NIPPO Rali
|m.t.
|9
|Sean Flynn
|Team Picnic PostNL
|m.t.
|10
|Marco Manenti
|Bardiani CSF 7 Saber
|m.t.
|141
|Iván Ramiro Sosa
|Konya Büyükşehir Belediye Spor
|m.t.
Clasificación General Individual
|1
|Sebastian Berwick
|Caja Rural – Seguros RGA
|24:22:44
|2
|Iván Ramiro Sosa
|Equipo Kern Pharma
|0:05
|3
|Kamiel Bonneu
|Solution Tech NIPPO Rali
|0:59
|4
|Jordan Jegat
|TotalEnergies
|1:05
|5
|Nicolas Breuillard
|TotalEnergies
|1:14
|6
|Alessandro Fancellu
|MBH Bank CSB Telecom Fort
|1:20
|7
|Mikel Bizkarra
|Euskaltel – Euskadi
|1:47
|8
|Henok Mulubrhan
|XDS Astana Team
|1:53
|9
|Ibon Ruiz
|Equipo Kern Pharma
|2:17
|10
|José Félix Parra
|Caja Rural – Seguros RGA
|2:37
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Harold Tejada estaría cerca de fichar por el INEOS Grenadiers
El ciclista colombiano Harold Tejada estaría cerca de convertirse en nuevo corredor del INEOS Grenadiers, de acuerdo con información publicada por el periodista británico Daniel Benson en su Substack especializado en mercado de fichajes del ciclismo internacional. Según Benson, el equipo británico tendría sobre la mesa un acuerdo por tres temporadas para el corredor huilense, actualmente en las filas del XDS Astana Team.
La posible llegada de Tejada al INEOS se enmarcaría en la búsqueda del conjunto británico por reforzar su bloque de escaladores, una de las áreas en las que el equipo estaría trabajando de cara a las próximas campañas. Benson señala que la negociación se encuentra avanzada y que el acuerdo estaría en proceso de finalización, aunque hasta el momento no existe confirmación oficial por parte del INEOS Grenadiers ni del XDS Astana Team.
Tejada, nacido en Pitalito, Huila, el 27 de abril de 1997, viene consolidándose como uno de los ciclistas colombianos más consistentes del pelotón internacional. Actualmente corre para el XDS Astana Team, escuadra WorldTour con la que ha ganado protagonismo en pruebas de alto nivel. Su perfil combina resistencia, capacidad para la media y alta montaña, y experiencia en carreras de tres semanas.
El colombiano viene de firmar una de las victorias más importantes de su carrera al imponerse en solitario en la sexta etapa de la París-Niza, triunfo que representó su primera victoria WorldTour y que confirmó su crecimiento deportivo en el calendario europeo.
De concretarse la operación, Tejada daría un salto importante en su carrera al llegar a una de las estructuras más reconocidas del ciclismo mundial, un equipo históricamente protagonista en las grandes vueltas y con una fuerte tradición de corredores colombianos en sus filas. Para INEOS, el fichaje representaría sumar un gregario de lujo para la montaña y un corredor con margen para asumir mayores responsabilidades en carreras por etapas.
Por ahora, la información queda en el terreno del mercado de fichajes. Sin embargo, el reporte de Daniel Benson, uno de los periodistas más reconocidos en la cobertura de transferencias del ciclismo internacional y exeditor jefe de los CyclingNews y VeloNews, pone el nombre de Harold Tejada en el radar de uno de los movimientos más interesantes para el ciclismo colombiano de cara a la próxima temporada.
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Top 5 de los ciclistas colombianos activos con más victorias
La rica historia del ciclismo colombiano se ha escrito con letras mayúsculas en los últimos 40 años. Los escarabajos y los sprinters nacionales han sido grandes protagonistas en la última década, ganando etapas alrededor del mundo en importantes carreras del calendario UCI.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico le presenta a todos nuestros lectores el top 5 de los ciclistas colombianos que cuentan con más triunfos y que todavía siguen activos.
Fernando Gaviria – 31 años *52 victorias (7 triunfos en las grandes vueltas con 5 en el Giro y 2 en el Tour)
Nairo Quintana – 36 años *52 victorias (8 triunfos en las grandes vueltas con 3 en el Giro, 3 en el Tour y 2 en la Ronda Ibérica)
Juan Sebastián Molano – 31 años *28 victorias (2 triunfos en las grandes vueltas, los dos en la Ronda Ibérica)
Egan Bernal – 29 años * 23 victorias (3 triunfos en las grandes vueltas con 2 en el Giro y 1 en la Ronda Ibérica)
Iván Ramiro Sosa – 28 años *18 victorias (Sin triunfos en la grandes vueltas)