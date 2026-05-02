Juliana Londoño fue confirmada por el Picnic PostNL para la Vuelta a España Femenina; será su primera participación

El equipo neerlandés Team Picnic PostNL dio a conocer la nómina que estará en la Vuelta a España Femenina 2026. En la lista se encuentra la pedalista colombiana Juliana Londoño, quien viene de participar en la Flecha Valona y en la Amstel Gold Race.

A Londoño, que estará por primera vez en la ronda española, la acompañarán la británica Josie Nelson, la australiana Lucie Fityus, la irlandesa Mia Griffin, la belga Audrey De Keersmaeker, además de las italianas Gaia Masetti y Eleonora Ciabocco, que será la carta principal del equipo para luchar por la clasificación general.

“La edición de este año de la Vuelta promete una carrera muy exigente cada día, sin jornadas donde el pelotón pueda relajarse. Cada etapa presenta subidas y tramos técnicos que pueden fragmentar al grupo, y finalizamos con dos llegadas en alto muy duras. Afrontamos la carrera con dos objetivos deportivos principales: conseguir el mejor resultado posible en la clasificación general con Eleonora, y buscar buenos resultados en las etapas diarias”, dijo el entrenador del equipo, Callum Ferguson, en declaraciones recogidas por el Team Picnic PostNL.

La Vuelta Femenina arrancará este domingo, 3 de mayo, y se disputará en siete etapas hasta el próximo sábado, 9 de mayo. La carrera, que iniciará en Galicia, presenta un trazado de 815 kilómetros repartidos en siete etapas. Las dos jornadas claves serán en Asturias con dos finales en alto consecutivos: Les Praeres (etapa 6) y el Alto de L’Angliru (etapa 7), uno de los puertos más duros del ciclismo, que coronará a la ganadora final.