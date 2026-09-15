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Ruta

Juegos Suramericanos Santa Fe 2026: Diana Peñuela 4° en la contrarreloj del ciclismo de ruta

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Hace 5 horas

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La caldense Diana Carolina Peñuela finalizó 4° en la prueba contrarreloj del ciclismo de ruta. (Foto © FCC)
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Walter Vargas 2° en la crono de los Juegos Suramericanos; Mateo Kalejman hace historia al batir al gran favorito

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Walter Vargas obtuvo la primera medalla del ciclismo de ruta colombiano en los Juegos Suramericanos Santafé 2026. (Foto © COC)
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Victoria de Alessandro Fancellu en el inicio del Il Giro d’Abruzzo; Vicente Rojas el mejor suramericano

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15 septiembre, 2026

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El italiano Alessandro Fancellu ganó la primera etapa del Il Giro d'Abruzzo 2026. (Foto Il Giro d'Abruzzo © LaPresse)
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Clásico RCN Sistecrédito 2026: equipos confirmados para la nueva edición del ‘Duelo de Titanes’

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El Nu Colombia será uno de los animadores del Clásico RCN Sistecrédito 2026. (Foto © RMC)
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