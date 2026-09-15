Ruta
Juegos Suramericanos Santa Fe 2026: Diana Peñuela 4° en la contrarreloj del ciclismo de ruta
Aceptable inicio para para Colombia en el ciclismo de ruta de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. La caldense Diana Peñuela ocupó el 4° puesto en la prueba contrarreloj tras registrar un tiempo de 48 minutos y 40 segundos, en el trayecto de 36 kilómetros en la Ciudad de Rafaela.
El podio fue adornado por la chilena Aranza Villalón, quien se quedó con la presea dorada, el segundo puesto nlo ocupó la paraguaya Agua Marina Espínola y la argentina Delfina Dibella se colgó el bronce.
La otra colombiana en competencia, la antioqueña Lina Marcela Hernández registró un tiempo final de 49 minutos y 48 segundos y se ubicó en el séptimo lugar de la prueba que contó con la participación de 14 pedalistas de nueve países.
Las pruebas del ciclismo de ruta continuarán este viernes 18 de septiembre con las pruebas de fondo que se desarrollarán de acuerdo con los reglamentos vigentes de la Unión Ciclista Internacional (UCI), que tendrá recorridos de 168 kilómetros para los caballeros y 108 para las damas.
South American Games WE – ITT (1.2)
Rafaela – Rafaela (36 km)
|1
|Aranza Villalón
|Chile
|47:35
|2
|Agua Marina Espínola
|Paraguay
|0:12
|3
|Delfina Dibella
|Argentina
|0:51
|4
|Diana Peñuela
|Colombia
|1:05
|5
|Catalina Soto
|Chile
|1:18
|6
|María Andreina Daza
|Venezuela
|2:13
|7
|Lina Marcela Hernández
|Colombia
|2:21
|8
|Fanny Radatz Tamires
|Brasil
|2:45
|9
|Ana Maria Torres
|Ecuador
|3:02
|10
|Florencia Revetria
|Uruguay
|3:38
Ruta
Walter Vargas 2° en la crono de los Juegos Suramericanos; Mateo Kalejman hace historia al batir al gran favorito
El ciclismo argentino vivió una jornada memorable en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. El joven pedalista gaucho Mateo Kalejman se coronó campeón de la prueba de contrarreloj individual masculina, logrando una espectacular medalla de oro. El gran favorito para colgarse la presea dorada era el experimentado colombiano Walter Vargas, dueño de un imponente palmarés continental que incluye siete títulos panamericanos de la especialidad y el oro en los recientes Juegos Centroamericanos de Santo Domingo 2026. Sin embargo, la juventud y la agresiva cadencia del argentino terminaron por neutralizar la veteranía del referente antioqueño, relegándolo a la medalla de plata.
A sus recién cumplidos 22 años, el talentoso pedalista argentino ratificó su enorme proyección internacional al dominar con maestría un exigente circuito que puso a prueba la potencia y resistencia de los mejores rodadores de la región. El logro de Kalejman adquiere dimensiones épicas al analizar el nombre de su principal escolta en el podio. El tercer lugar lo ocupó el chileno Héctor Quintana, mientras que el otro colombiano en competencia, Anderson Arboleda, se clasificó 9°.
La competencia, disputada sobre un trazado de 48 kilómetros en la Ciudad de Rafaela, fue un auténtico monólogo de velocidad y precisión por parte de Kalejman. Con un registro oficial de 54 minutos, 58 segundos y 560 milésimas, el bicampeón argentino de la categoría élite detuvo el cronómetro con una marca inalcanzable para el resto de los competidores.
La diferencia final frente a Vargas, fijada en 28 segundos, reflejó la soberbia preparación física y aerodinámica que el ciclista local inyectó en cada pedalada. Este histórico triunfo no solo consolida a Mateo Kalejman como el rey de la contrarreloj en el continente, sino que funciona como una ansiada revancha personal tras haber sufrido polémicas descalificaciones en citas internacionales previas.
Kalejman ya cuenta con antecedentes internacionales importantes. Disputó los Mundiales Sub-23 de Glasgow 2023 y Ruanda 2025, y en 2026 consiguió uno de los mayores logros al coronarse campeón argentino de contrarreloj entre los élite. En los Juegos Panamericanos Junior de Asunción del año pasado, cruzó la meta con el mejor tiempo y una amplia ventaja, pero fue descalificado tras un reclamo relacionado con la inclinación del asiento.
Juegos Suramericanos – Ciclismo de Ruta (CRI)
Rafaela – Rafaela (48 km)
|1
|Mateo Kalejman
|Argentina
|54.58
|2
|Walter Vargas
|Colombia
|0:28
|3
|Héctor Quintana
|Chile
|2:07
|4
|Diego De Jesus Mendes
|Brasil
|2:09
|5
|Diego Rojas
|Chile
|2:15
|6
|Carlos Samudio
|Panama
|2:22
|7
|João Pedro Rossi
|Brazil
|3:13
|8
|Francisco Peñuela
|Venezuela
|4:16
|9
|Anderson Arboleda
|Colombia
|4:22
|10
|Bolivar Espinosa
|Panama
|5:03
Ruta
Victoria de Alessandro Fancellu en el inicio del Il Giro d’Abruzzo; Vicente Rojas el mejor suramericano
En un final picando ligeramente hacia arriba, Alessandro Fancellu (MBH Bank CSB Telecom Fort) se quedó con el triunfo en la primera etapa del Il Giro d’Abruzzo 2026, en un trazado de 155 kilómetros entre las localidades italianas de Cupello y Casalincontrada, en la provincia de Chieti.
El corredor italiano fue el más rápido en la definición, superando al francés Rondel Mathys (Tudor Pro Cycling Team) y a su compatriota Diego Ulissi (XDS Astana Team), segundo y tercero, respectivamente. El mejor suramericano fue el chileno Vicente Rojas (Bardiani CSF 7 Saber) en el puesto 21° a 21 segundos del ganador.
En cuanto a los colombianos, Fernando Gaviria (Caja Rural – Seguros RGA) finalizó en la casilla 128°, mientras que Santiago Umba (Solution Tech NIPPO Rali), Edward Cruz (Bardiani CSF 7 Saber) y Martín Herreño (Bardiani CSF 7 Saber) se retiraron.
En los primeros compases de la jornada jornada inaugural se filtraron 4 corredores locales en la fuga del día: Filippo D’Aiuto (General Store – Essegibi – F.Lli Curia), Emanuele Ansaloni (Team Technipes #inEmiliaRomagna Caffè Borbone), Manuel Oioli (Swatt Club) y Tommaso Bambagioni (Team Technipes #inEmiliaRomagna Caffè Borbone), pero sobre el final todos fueron neutralizados por el pelotón.
La octava edición del Il Giro d’Abruzzo con la segunda etapa, que iniciará en Silvi y finalizará en Controguerra, sobre un recorrido de 182 kilómetros. La fracción cuenta con dos puertos montañosos categorizados y varios repechos.
Il Giro d’Abruzzo (2.1)
Resultados Etapa 1 | Cupello – Casalincontrada (155 km)
|1
|Alessandro Fancellu
|MBH Bank CSB Telecom Fort
|3:46:43
|2
|Mathys Rondel
|Tudor Pro Cycling Team
|0:02
|3
|Diego Ulissi
|XDS Astana Development Team
|0:02
|4
|Kévin Vauquelin
|Netcompany INEOS
|0:02
|5
|Nicolò Garibbo
|Team UKYO
|0:02
|6
|Ludovico Crescioli
|Team Polti VisitMalta
|0:02
|7
|Nicola Conci
|XDS Astana Development Team
|0:02
|8
|Domenico Pozzovivo
|Solution Tech NIPPO Rali
|0:08
|9
|Cedrik Christophersen
|Unibet Rose Rockets
|0:10
|10
|Matteo Fabbro
|Solution Tech NIPPO Rali
|0:10
|21
|Vicente Rojas
|Bardiani CSF 7 Saber
|0:21
|128
|Fernando Gaviria
|Caja Rural – Seguros RGA
|20:50
|DNF
|Martín Herreño
|Bardiani CSF 7 Saber
|Se retiró
|DNF
|Santiago Umba
|Solution Tech NIPPO Rali
|Se retiró
|DNS
|Edward Cruz
|Bardiani CSF 7 Saber
|No inició
Ruta
Clásico RCN Sistecrédito 2026: equipos confirmados para la nueva edición del ‘Duelo de Titanes’
La nueva edición del Clásico RCN Sistecrédito 2026 toma forma con una nómina de lujo. 19 equipos y 181 ciclistas, entre grandes protagonistas del ciclismo colombiano, escuadras de amplia tradición y proyectos emergentes, estarán en la línea de partida de una competencia que promete velocidad, estrategia y montaña.
El denominado ‘Duelo de Titanes’, que se disputará del 17 al 25 de octubre, reunirá a algunos de los equipos más importantes y reconocidos del ciclismo nacional y latinoamericano.
Team Medellín EPM, Team Sistecrédito, GW Erco Sportfitness, Nu Colombia y Orgullo Paisa encabezan un grupo de grandes aspirantes que buscarán llevarse el máximo protagonismo y poner a sus corredores en los primeros lugares de la clasificación general.
Estos son los 19 equipos que van por la gloria en el Clásico RCN Sistecrédito 2026
- Team Medellín EPM: 10 deportistas
- Team Sistecrédito: 10 deportistas
- GW Erco Sportfitness: 10 deportistas
- Nu Colombia: 10 deportistas
- Orgullo Paisa Indeportes Antioquia: 10 deportistas
- Team Boyacá es para Vivirla: 9 deportistas
- EBSA Empresa de Energía de Boyacá: 8 deportistas
- CRIC Nacional: 10 deportistas
- Gobernación del Putumayo Strongman: 10 deportistas
- Tolima es Pasión: 10 deportistas
- Aguardiente Néctar Cundinamarca: 8 deportistas
- FFAA Fuerzas Armadas: 8 deportistas
- Team Funrev Vima Machine: 10 deportistas
- Fundecom: 10 deportistas
- Chía CST 4WD Renta Strongman: 10 deportistas
- FTB Celucambio: 10 deportistas
- SHC Cycling Team: 10 deportistas
- Team Garroteros: 10 deportistas
- Team Gruop Sol: 8 deportistas
La lucha estará presente no solamente por la camiseta de líder de la clasificación general, sino también por los títulos y posiciones de montaña, metas volantes, sprints especiales, sub-23 y clasificación por equipos, un reconocimiento de enorme importancia para las escuadras que buscan demostrar su fortaleza colectiva.
Entre los conjuntos emergentes aparece Team Funrev Vima Machine, una escuadra que representa una verdadera historia de amor por el ciclismo. Con esfuerzo, pasión y el respaldo de propios y extraños, el equipo ha construido un camino que hoy le permite codearse con las principales formaciones del país y animar las grandes competencias del calendario nacional.
Recorrido Clásico RCN Sistecrédito 2026 del 17 al 25 de octubre
*Con Información Prensa Clásico RCN