Juegos Suramericanos Santa Fe 2026: Colombia arrasó en el ciclismo de pista de la mano de Stefany Cuadrado

Colombia cerró su participación en el ciclismo de pista de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 con nuevas medallas y el título general de la disciplina, luego de completar las últimas pruebas programadas en el Velódromo Invencible.

La delegación nacional volvió a ser protagonista en la jornada definitiva, con presencia en el podio del keirin masculino, keirin femenino y la madison femenina, poniendo el broche final a una destacada actuación durante varios días de competencia, que lideró Stefany Cuadrado.

La joven antioqueña volvió a subir a lo más alto del podio, esta vez en el keirin y consiguió una nueva medalla de oro, completando una sobresaliente participación personal en estas justas.

“Tres de tres, es un balance muy ganador, gracias a Dios. Pudimos llevar la bandera a lo más alto. Soy muy joven y no pienso tanto en lo que he logrado, pero sin duda ha sido una gran hazaña”, dijo Cuadrado.



Lina Marcela Hernández y Elizabeth Castaño, ganadoras de la Madison en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. (Foto © Panam Sports)

La jornada también vio ganar a Marcela Hernández y Elizabeth Castaño en la madison femenina, mientras que en el keirin masculino, Cristian Ortega se quedó con la medalla de oro, confirmando el buen momento de los velocistas nacionales durante estos Juegos.

Los resultados de esta última jornada coronaron una actuación sobresaliente del equipo colombiano, que a lo largo del campeonato consiguió títulos en pruebas individuales y por equipos, tanto en las modalidades de velocidad como de fondo.

Al cierre de la disciplina, Colombia terminó en el primer lugar del medallero del ciclismo de pista con nueve medallas de oro, dos de plata y una de bronce, para un total de 12 preseas. Chile ocupó la segunda posición con un oro y cuatro platas, mientras que Argentina finalizó en el tercer lugar con un oro, tres platas y siete bronces.

De esta manera, Colombia se consagró campeón del ciclismo de pista de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, cerrando una participación en la que el país fue protagonista desde la primera hasta la última jornada en el Invencible Velódromo de Rafaela.

*Con Información Comité Olímpico Colombiano