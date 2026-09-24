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Juegos Suramericanos Santa Fe 2026: Colombia arrasó en el ciclismo de pista de la mano de Stefany Cuadrado
Colombia cerró su participación en el ciclismo de pista de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 con nuevas medallas y el título general de la disciplina, luego de completar las últimas pruebas programadas en el Velódromo Invencible.
La delegación nacional volvió a ser protagonista en la jornada definitiva, con presencia en el podio del keirin masculino, keirin femenino y la madison femenina, poniendo el broche final a una destacada actuación durante varios días de competencia, que lideró Stefany Cuadrado.
La joven antioqueña volvió a subir a lo más alto del podio, esta vez en el keirin y consiguió una nueva medalla de oro, completando una sobresaliente participación personal en estas justas.
“Tres de tres, es un balance muy ganador, gracias a Dios. Pudimos llevar la bandera a lo más alto. Soy muy joven y no pienso tanto en lo que he logrado, pero sin duda ha sido una gran hazaña”, dijo Cuadrado.
La jornada también vio ganar a Marcela Hernández y Elizabeth Castaño en la madison femenina, mientras que en el keirin masculino, Cristian Ortega se quedó con la medalla de oro, confirmando el buen momento de los velocistas nacionales durante estos Juegos.
Los resultados de esta última jornada coronaron una actuación sobresaliente del equipo colombiano, que a lo largo del campeonato consiguió títulos en pruebas individuales y por equipos, tanto en las modalidades de velocidad como de fondo.
Al cierre de la disciplina, Colombia terminó en el primer lugar del medallero del ciclismo de pista con nueve medallas de oro, dos de plata y una de bronce, para un total de 12 preseas. Chile ocupó la segunda posición con un oro y cuatro platas, mientras que Argentina finalizó en el tercer lugar con un oro, tres platas y siete bronces.
De esta manera, Colombia se consagró campeón del ciclismo de pista de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, cerrando una participación en la que el país fue protagonista desde la primera hasta la última jornada en el Invencible Velódromo de Rafaela.
*Con Información Comité Olímpico Colombiano
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Elizabeth Castaño y Lina Marcela Hernández se consagran campeonas suramericanas de la Madison
Las ciclistas colombianas Elizabeth Castaño y Lina Marcela Hernández se proclamaron campeonas de la exigente prueba de la Madison femenina en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. El binomio nacional demostró una superioridad estratégica indiscutible en el velódromo argentino, ratificando el absoluto dominio de la delegación cafetera en las disciplinas de pista a nivel continental.
La dupla nacional selló una brillante actuación al registrar un total de 35 puntos, producto de una sincronía milimétrica en los relevos y una contundente efectividad en cada uno de los embalajes pactados durante la competencia. Con esta victoria, Hernández sumó otra alegría en su cuenta personal dentro de la cita suramericana, consolidando su estatus como una de las pedalistas más destacadas de la región.
Por su parte, las chilenas Scarlet Cortés y Aranza Villalón culminaron en la segunda posición. La pareja chilena dio una batalla titánica a lo largo de las vueltas y se quedó con la medalla de plata al contabilizar 25 unidades, manteniendo la presión sobre las líderes hasta los giros definitivos.
El podio de la emocionante prueba lo completó el representativo local de Argentina, que se adjudicó la medalla de bronce con un total de 14 unidades. De esta manera, el ciclismo de pista de Santa Fe 2026 cerró otra jornada de altísimo nivel técnico, en la que Colombia volvió a demostrar su poderío en el contexto suramericano.
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Juegos Suramericanos Santa Fe 2026: Cristian Ortega reina en el keirin
El ciclista colombiano Cristian Ortega conquistó la medalla de oro en la modalidad de keirin masculino de ciclismo de pista, en el marco de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Con una exhibición de potencia y una estrategia impecable en los metros finales, el pedalista barranquillero ratificó su gran nivel internacional y sumó una nueva presea dorada para la delegación nacional, consolidando el protagonismo de Colombia en el ciclismo de pista.
La definición de la competencia estuvo marcada por la intensa presión de los ciclistas locales, quienes contaron con el ferviente apoyo del público en el velódromo de Rafaela. Los argentinos Lucas Vilar y Juan Rodríguez se quedaron con las medallas de plata y bronce, respectivamente, tras firmar una destacada actuación en la que intentaron frenar el avance del líder, asegurando así un doble podio sumamente valioso para el medallero de Argentina.
El otro ciclista nacional en competencia, el vallecaucano Kevin Quintero, logró sortear los exigentes embalajes de la final y ocupó la quinta posición, un resultado que le permitió meterse en el selecto grupo de los cinco mejores de la región.
Con este triunfo, Colombia demostró su jerarquía en el keirin suramericano, una prueba que exige tanto resistencia física como una perfecta lectura táctica de los rivales. El cierre de esta jornada deja altas expectativas para el resto del calendario del ciclismo de pista colombiano a nivel internacional.
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Stefany Cuadrado agiganta su leyenda: oro en el keirin y triple corona en los Juegos Suramericanos 2026
El ciclismo de pista colombiano volvió a vestirse de gloria gracias a una exhibición magistral de Stefany Cuadrado. La joven de Caucasia conquistó la medalla de oro en la prueba de keirin femenino durante los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, consolidándose como la figura indiscutible del certamen continental.
La emocionante competencia se desarrolló en el Invencible Velódromo de Rafaela, un escenario testigo del dominio absoluto de la delegación colombiana. Cuadrado cruzó la línea de meta con un tiempo oficial de 11.068 segundos, superando en un electrizante remate a la local Natalia Vera (Argentina), quien se quedó con la plata, y a su compatriota Juliana Gaviria, ganadora del bronce.
Con esta victoria, la pedalista antioqueña de 18 años selló una actuación histórica al adjudicarse su tercera medalla de oro en estas justas. Previamente, Cuadrado ya había hecho sonar el himno nacional en lo más alto del podio de la velocidad individual y la velocidad por equipos, esta última junto a Manuela Loaiza, Juliana Gaviria y Mariana Pajón.
El triunfo en Rafaela ratifica que Stefany Cuadrado no solo es el futuro, sino el presente más brillante de la velocidad en la pista internacional. Su triple corona impulsa con fuerza a Colombia en la cima del ciclismo de pista suramericano.