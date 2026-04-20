Triathlon
Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026: el equipo de relevo mixto de triatlón quedó cerca del podio
El equipo colombiano de triatlón finalizó su programación en los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026 con la disputa del relevo mixto, en el que ocupó la cuarta posición. El podio fue liderado por Chile (1:29:30), seguido por Brasil (1:30:11) y Argentina (1:30:12).
El equipo colombiano, conformado por Catalina Moreno, Juan José Vargas, María José Tilano y Alejandro Vélez, finalizó en la cuarta posición con un tiempo de 1:33:01, en una prueba que reunió a las principales selecciones del continente.
Durante la competencia, Colombia tuvo momentos destacados en los diferentes relevos. Catalina Moreno abrió el recorrido con un sólido desempeño, especialmente en el segmento de ciclismo, donde se ubicó entre las mejores del parcial. Posteriormente, Jeronimo Vargas logró posicionarse en los primeros lugares tras una buena actuación en la natación, manteniendo al equipo en la pelea.
En los siguientes relevos, María José Tilano y Alejandro Vélez sostuvieron el ritmo en una prueba exigente, marcada por la estrategia y la transición constante entre disciplinas.
De esta manera, Colombia cerró su participación en el triatlón de Panamá 2026, en una disciplina que combinó resistencia y trabajo en equipo, y en la que previamente había logrado una medalla de plata en la prueba individual femenina.
*Con Información del Comité Olímpico Colombiano
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Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026: Catalina Moreno se colgó la medalla de plata en el triatlón
La colombiana Catalina Moreno se convirtió en protagonista de la jornada inaugural del triatlón en los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, al obtener la medalla de plata en la prueba individual femenina disputada en el circuito de Causeway Amador.
Moreno registró un tiempo total de 1:06:37, quedando a 33 segundos de la ecuatoriana Martina Ortega, quien se quedó con la medalla de oro. El podio lo completó la venezolana María Peralta, con un tiempo de 1:06:52.
La colombiana construyó su resultado con una competencia sólida en los tres segmentos. Tras salir del agua con un tiempo de 11:18, se mantuvo en el grupo competitivo y logró uno de los mejores parciales en el ciclismo, lo que le permitió posicionarse en la disputa por las medallas. En la carrera a pie, sostuvo el ritmo para asegurar su lugar en el podio.
En esta misma prueba, María José Tilano también representó a Colombia, finalizando en la octava posición con un tiempo de 1:10:25.
La jornada también contó con la participación colombiana en la rama masculina, donde Juan José Vargas fue séptimo (59:27) y Alejandro Vélez terminó en la décima posición (1:00:59), en una competencia dominada por el chileno Raimundo San Martín.
*Con Información del Comité Olímpico Colombiano
Triathlon
Buena cosecha de medallas del triatlón colombiano en los Juegos Bolivarianos 2025
María Carolina Velásquez, Carlos Quinchará y Valentina Álvarez cosecharon tres bronces en el comienzo de las competencias del triatlón que se desarrollaron en la Playa Agua Dulce en el marco de los Juegos Bolivarianos Lima–Ayacucho 2025.
La primera salida del día fue para las damas, quienes enfrentaron una competencia dividida en 750 metros de natación, 20 kilómetros de ciclismo (cuatro vueltas al circuito) y cinco kilómetros de carrera a pie (dos vueltas al circuito).
Con tiempos de 10:29 en natación, 32:00 en ciclismo, 17:26 en carrera a pie y 1:05 en zonas de transición, María Carolina Velásquez ocupó el tercer lugar de la prueba individual con un tiempo final de una hora con 59 segundos. Por su parte, Valentina Álvarez concluyó séptima con 01:02:04 y Valentina Villa 12 con 1:08:04.
Pasando a la rama masculina, los caballeros también realizaron el mismo recorrido en la competencia individual, siendo su hora de partida desde las 9:00 de la mañana. Carlos Quinchará fue el más destacado de los nuestros al adjudicarse el bronce de la competencia con un tiempo final de 55 minutos y 26 segundos (9:29 en natación, 29:04 en ciclismo, 15:45 en la carrera a pie y 1:06 en zonas de transición).
El también colombiano Juan José Giraldo concluyó la prueba en la posición 11 de la general con un tiempo acumulado de 58:02. Cabe resaltar que los tiempos individuales también contaron para el registro y clasificación de la prueba por parejas.
Con respecto a la última competencia mencionada, la dupla de Carolina y Valentina ocupó el tercer lugar, siendo el liderato para Venezuela y el segundo lugar para Chile. La pareja masculina de Carlos y Juan finalizó cuarta tras su participación.
Las emociones del triatlón regresarán el próximo viernes 5 de diciembre con la prueba de relevos mixta a partir de las 7:00 de la mañana.
Las 3 medallas de bronce para Colombia en el triatlón de los Juegos Bolivarianos
🥉 Individual Femenino: María Carolina Velásquez.
🥉 Individual Masculino: Carlos Quinchara.
🥉 Parejas Femenino: María Carolina Velásquez – Valentina Álvarez
*Con Información del Comite Ólímpico Colombiano
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¡Otra de bronce! Carlos Quinchara finalizó tercero en el triatlón de los Juegos Bolivarianos 2025
El triatleta nacional Carlos Quinchara le dio la segunda medalla al triatlón colombiano en el marco de los Juegos Bolivarianos Lima – Ayacucho 2025, tras finalizar en el tercer lugar.
Quinchara fue el tercer triatleta más rápido en la prueba desarrollada en la Playa Dulce, distrito de Chorrillos en la capital peruana. El colombiano cruzó la meta con un tiempo de 55:26.
El ganador de la carrera y medallista de oro fue el ecuatoriano Gabriel Terán (55:19) y la medalla de plata quedó en manos del chileno Mateo Mendoza.
Por su parte, el otro colombiano en competencia, Juan Giraldo, terminó la prueba en la casilla 11° con un tiempo de 58:02.
Triatlón Individual Masculino
🥇 Gabriel Terán (Ecuador) 00:55.19
🥈 Mateo Mendoza (Chile) 00:55.25
🥉 Carlos Quinchara (Colombia) 00:55.26