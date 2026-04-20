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Triathlon

Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026: el equipo de relevo mixto de triatlón quedó cerca del podio

Publicado

Hace 2 horas

el

El cuarteto de relevo mixto de triatlón terminó 4° en los Juegos Suramericanos de la Juventud 2026. (Foto © COC)
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Triathlon

Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026: Catalina Moreno se colgó la medalla de plata en el triatlón

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18 abril, 2026

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Catalina Moreno, Martina Ortega y María Peralta, en el podio del Triatlón en los Juegos Suramericanos de la Juventud 2026. (Foto © COC)
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Buena cosecha de medallas del triatlón colombiano en los Juegos Bolivarianos 2025

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4 diciembre, 2025

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Carolina Velásquez, Carlos Quinchará y Valentina Álvarez cosecharon tres bronces en el triatlón. (Foto © COC)
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¡Otra de bronce! Carlos Quinchara finalizó tercero en el triatlón de los Juegos Bolivarianos 2025

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3 diciembre, 2025

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El triatleta colombiano Carlos Quinchara, medalla de bronce en los Juegos Bolivarianos 2025. (Foto © COC)
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