Ruta
Juegos Suramericanos de la Juventud: José Manuel Posada subió al podio en la crono masculina
El colombiano José Manuel Posada se colgó la medalla de bronce, en la prueba de contrarreloj individual varones (27,6 kilómetros) de los Juegos Suramericanos de la Juventud, tras registrar un tiempo de 34 minutos y 36segundos, con una velocidad promedio de 46.82 km/h, quedando a solo 15 segundos del oro.
La presea dorada fue para el chileno Luciano Carrizo (34:20), mientras que la plata quedó en manos del brasileño Bruno Da Silva (34:33).
También fue destacada la actuación de Emanuel Restrepo Marín, quien finalizó en la octava posición con un tiempo de 36:04, mostrando regularidad en los tres pasos intermedios y aportando puntos importantes para la delegación nacional.
Con este resultado, Colombia suma un nuevo podio en el inicio del ciclismo de ruta en Panamá 2026, ratificando el buen momento de sus talentos juveniles en el ámbito continental. A primera hora, Valeria Vargas se había colgado la plata en la rama femenina, en la CRI que tuvo a Estefanía Castillo en el cuarto lugar.
Posada y Restrepo volverán a competir el próximo sábado en la prueba de ruta, que tendrá un recorrido de 128,8 kilómetros, en competencia en la que también estarán presentes Óscar Restrepo y el campeón panamericano de la categoría, Juan Esteban Sánchez.
RESULTADOS CRI
*Con Información de Fedeciclismo
Noticias
Nu Colombia listo en Europa para su gira por Francia, España y Portugal
El equipo de ciclismo Nu Colombia emprenderá desde este 17 de abril uno de los desafíos más importantes de su temporada 2026 con una nueva gira por Europa, donde afrontará un bloque de ocho competencias en Francia, España y Portugal, en una apuesta deportiva que ratifica la proyección internacional del conjunto morado. La formación colombiana competirá en carreras de un día y pruebas por etapas entre abril y mayo, en escenarios de alta exigencia y tradición dentro del calendario continental.
La escuadra abrirá su recorrido internacional en territorio francés con la disputa de la Classic Grand Besançon Doubs, prevista para el 17 de abril, antes de afrontar también en suelo galo el Tour de Jura Cycliste (18) y el Tour de Doubs (19). Posteriormente, el equipo se desplazará a España para disputar del 23 al 26 de abril la Vuelta a Asturias, una de las carreras por etapas más reconocidas del calendario ibérico.
En mayo, el Nu Colombia continuará su periplo trasladándose a Portugal para correr del 1 al 3 de mayo el Gran Premio Anicolor; regresará después a Francia para afrontar el Tour du Finistère Pays de Quimper el 16 de mayo y la Boucles de l’Aulne – Châteaulin el 17 de mayo, y cerrará su bloque competitivo de nuevo en territorio portugués con el GP Internacional Beiras e Serra da Estrela, previsto del 22 al 24 de mayo.
“Para nosotros esta gira representa una oportunidad muy importante como equipo. Vamos a enfrentarnos a carreras exigentes, con rivales de gran nivel y en escenarios que demandan concentración, fondo y mucha inteligencia táctica. Este tipo de experiencias son fundamentales para el crecimiento del grupo, para seguir consolidando nuestro proyecto y para continuar mostrando el valor del ciclismo colombiano en el exterior”, señaló el legendario director técnico de los morados, Raúl Mesa.
La primera cita del calendario europeo será la Classic Grand Besançon Doubs que celebrará su sexta edición este viernes 17 de abril con un recorrido de 175,6 kilómetros, con salida en Besançon y final en alto en Montfaucon.
Para la apertura de este primer bloque de la gira, el Nu Colombia presentará una nómina encabezada por el triple campeón de la Vuelta a Colombia, Rodrigo Contreras, y por Sergio Henao, recordado por su histórico triunfo en la París-Niza de 2017, dos corredores de amplio recorrido internacional que aportarán experiencia y jerarquía al conjunto morado en su estreno europeo. La formación del equipo para la cita francesa la completan Cristian Muñoz, Javier Jamaica, Carlos Alberto Gutiérrez y Juan Diego Alba, grupo con el que la escuadra colombiana buscará ser protagonista en el arranque de su gira por el Viejo Continente.
Calendario de Competiciones
Abril
17 abril — Classic Grand Besançon Doubs, Francia (1.1)
18 abril — Tour de Jura Cycliste, Francia (1.1)
19 abril — Tour de Doubs, Francia (1.1)
23-26 abril — Vuelta a Asturias, España (2.1)
Mayo
1-3 mayo — Gran Premio Anicolor, Portugal (2.1)
16 mayo — Tour du Finistère Pays de Quimper, Francia (1.1)
17 mayo — Boucles de l’Aulne – Châteaulin, Francia (1.1)
22-24 mayo — GP Internacional Beiras e Serra da Estrela, Portugal (2.1)
Con Prensa Nu Colombia
Ruta
O Gran Camiño: Iván Romeo sale victorioso en el tercer capítulo con Jesús David Peña 16°
En un final lleno de emociones, Iván Romeo (Movistar Team) ganó la tercera etapa del O Gran Camiño 2026. El español atacó a sus compañeros de fuga y aguantó la embestida de sus perseguidores, entrando en solitario a la meta, después de recorrer 169 kilómetros entre las localidades gallegas de Carballo y Padrón.
Romeo, que alcanzó su segunda victoria en la temporada, superó al italiano Alessandro Pinarello (NSN Cycling Team) y al español Abel Balderstone (Caja Rural – Seguros RGA), quienes ocuparon el 2° y 3° puesto, respectivamente.
Con relación a los colombianos, el zipaquireño Jesús David Peña (Efapel Cycling) fue el mejor de los nuestros en la casilla 16° a 1:44, mientras que el antioqueño Santiago Mesa (Anicolor / Campicarn) se reportó en la posición 76° a más de 9 minutos del ganador.
La quinta edición de la prueba española continuará este viernes con el cuarto capítulo, una jornada montañosa que se disputará sobre una distancia de 145,7 kilómetros entre las localidades de Xinzo de Limia y Alto de Cabeza de Meda.
O Gran Camiño – The Historical Route (2.1)
Resultados Etapa 3 | Carballo – Padrón (169 km)
|1
|Iván Romeo
|Movistar Team
|3:52:33
|2
|Alessandro Pinarello
|NSN Cycling Team
|0:15
|3
|Abel Balderstone
|Caja Rural – Seguros RGA
|0:15
|4
|George Bennett
|NSN Cycling Team
|0:25
|5
|Adam Yates
|UAE Team Emirates – XRG
|0:26
|6
|Jørgen Nordhagen
|Team Visma | Lease a Bike
|0:26
|7
|Patryk Goszczurny
|Team Visma | Lease a Bike
|0:44
|8
|David Domínguez
|Feira dos Sofás – Boavista
|0:45
|9
|Mats Wenzel
|Equipo Kern Pharma
|0:45
|10
|Nelson Oliveira
|Movistar Team
|0:45
|16
|Jesús David Peña
|Efapel Cycling
|1:44
|76
|Santiago Mesa
|Anicolor / Campicarn
|9:33
Ruta
Juegos Suramericanos de la Juventud 2026: primera medalla para Colombia en el ciclismo de ruta con Valeria Vargas
Buen inicio para para Colombia en el ciclismo de ruta de los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026. La antioqueña Valeria Vargas se quedó con la medalla de plata en la prueba contra el reloj tras registrar un tiempo de 21 minutos y 33 segundos, en el trayecto de 14,4 kilómetros en la Cinta Costera de la capital panameña.
El podio lo completaron la chilena Alexandra Osorio, quien se quedó con la presea dorada por 13 segundos y la brasilera Maite Vitoria Coelho se colgó el bronce.
La otra colombiana en competencia, la caldense Estefanía Castillo registró un tiempo final de 21 minutos y 56 segundos y se ubicó en el cuarto lugar de la prueba que contó con la participación de 17 pedalistas.
Las pruebas del ciclismo de ruta continuarán este sábado con las pruebas de fondo que se desarrollarán de acuerdo con los reglamentos vigentes de la Unión Ciclista Internacional (UCI).
RESULTADOS CRI