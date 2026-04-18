Ruta
Juegos Suramericanos de la Juventud: 1-2 de Colombia en la prueba de ruta femenina
La Selección Colombia brilló este sábado en la prueba de ruta femenina de los Juegos Suramericanos de la Juventud 2026, disputada en el circuito de Cinta Costera 3, en Ciudad de Panamá, al conseguir un histórico doblete en una competencia definida al sprint.
La antioqueña Estefanía Castillo se adjudicó la medalla de oro tras completar el recorrido en un tiempo de 2 horas, 7 minutos y 43 segundos, encabezando el grupo principal en una llegada masiva. A su rueda cruzó la meta su compañera de selección Valeria Vargas, medallista de plata en la contrarreloj, quien aseguró su segunda medalla en la competencia, confirmando el dominio colombiano en la jornada.
El podio lo completó la brasileña Yasmin De Andrade, también con el mismo tiempo del lote puntero, en una prueba que se definió por ubicación en meta luego de un exigente recorrido.
Colombia contó además con la participación de Salomé Vargas, quien finalizó en la casilla 32 a 1:07, y Ana María Cifuentes, puesto 33 a 1:12, aportando al trabajo colectivo que permitió controlar los ataques y llevar la definición al embalaje final.
La competencia se desarrolló sobre un circuito urbano técnico y rápido, con varios puntos intermedios de control y un promedio de velocidad de 34.577 km/h, reflejo del alto ritmo impuesto por el grupo principal en los 92 kilómetros de carrera.
Ruta
Javier Jamaica y Sergio Henao meten al Nu Colombia en el Top 15 del Tour du Jura Cycliste
El equipo de ciclismo Nu Colombia volvió a dejar una buena imagen este sábado en su gira por Europa, tras ubicar a Javier Jamaica y Sergio Henao en el Top 15 del Tour du Jura Cycliste 2026, clásica francesa disputada entre Les Rousses y Mont Poupet (Salin-les-Bains) sobre un recorrido de 185,2 kilómetros. Jamaica terminó en la casilla 13 (+2:10) y Henao en la 14 (+2:13), en una nueva actuación destacada del conjunto morado en carreteras francesas.
La competencia quedó en poder del estadounidense Matthew Riccitello, del Decathlon CMA CGM Team, mientras que su compañero Léo Bisiaux completó el 1-2 para la escuadra francesa y Jordan Jegat (TotalEnergies) cerró el podio, en una jornada de alto nivel con presencia de varios de los mejores equipos del UCI WorldTour.
Para el Nu Colombia, el resultado ratifica un comienzo alentador en este bloque francés de su calendario, luego de que el viernes Javier Jamaica ya hubiera firmado un puesto 15 en la Classic Grand Besançon Doubs, confirmando su regularidad en dos jornadas consecutivas frente a rivales de peso del pelotón europeo.
La prueba, marcada por un recorrido quebrado y una definición montañosa en Mont Poupet, volvió a exigir fondo, resistencia y buena lectura táctica. En ese contexto, el equipo colombiano respondió con dos corredores entre los mejores de la jornada y mantuvo su protagonismo en una carrera que reunió a estructuras de categoría WorldTour como el propio Decathlon CMA CGM Team y el Groupama – FDJ United.
“Han sido dos días de mucho esfuerzo y de carreras bastante duras, pero me voy contento porque el equipo ha respondido bien y porque volvimos a estar adelante. Ayer pudimos meternos en el Top 15 y hoy repetimos con dos corredores entre los mejores, lo que habla del trabajo que se viene haciendo. Seguimos sumando confianza y experiencia en este inicio de gira”, señaló Javier Jamaica al término de la competencia.
La gira del Nu Colombia en Francia continuará este domingo 19 de abril con la disputa del Tour de Doubs, tercera competencia consecutiva del bloque francés del equipo y nueva oportunidad para seguir buscando protagonismo en territorio europeo.
Resultados Tour du Jura Cycliste (1.1)
Les Rousses – Mont Poupet (Salin-les-Bains) (185,2 km)
|1
|Matthew Riccitello
|Decathlon CMA CGM Team
|4:28:18
|2
|Léo Bisiaux
|Decathlon CMA CGM Team
|0:21
|3
|Jordan Jegat
|TotalEnergies
|0:24
|4
|Ludovico Crescioli
|Team Polti VisitMalta
|0:54
|5
|Ibon Ruiz
|Equipo Kern Pharma
|0:54
|6
|Guillaume Martin
|Groupama – FDJ United
|0:54
|7
|Clément Braz
|Groupama – FDJ United
|0:54
|8
|Louis Rouland
|Cofidis
|0:54
|9
|Jamie Meehan
|Cofidis
|1:05
|10
|Unai Iribar
|Equipo Kern Pharma
|1:29
|11
|Odd Christian Eiking
|Unibet Rose Rockets
|2:00
|12
|Mattéo Vercher
|TotalEnergies
|2:02
|13
|Javier Jamaica
|Nu Colombia
|2:10
|14
|Sergio Henao
|Nu Colombia
|2:13
|46
|Carlos Gutiérrez
|Nu Colombia
|9:39
|48
|Sebastián Henao
|Nu Colombia
|9:58
|67
|Rodrigo Contreras
|Nu Colombia
|14:07
|DNF
|Cristián Camilo Muñoz
|Nu Colombia
|No finalizó
Ruta
Adam Yates se consagra campeón del O Gran Camiño; Jesús David Peña termina en el puesto 13°
El británico Adam Yates (UAE Team Emirates – XRG) se consagró campeón del O Gran Camiño 2026. El corredor inglés, de 33 años, defendió el liderato en la última etapa de 154,7 kilómetros disputada este sábado entre As Neves y Monte Trega.
El podio final lo completaron el noruego Jørgen Nordhagen (Team Visma | Lease a Bike) y el italiano Alessandro Pinarello (NSN Cycling Team), quienes terminaron 2° y 3°, respectivamente.
El mejor colombiano de la general fue Jesús David Peña (AP Hotels & Resorts – Tavira – SC Farense) en el puesto 15° a 2:51 del campeón, mientras que el sprinter antioqueño Santiago Mesa (Efapel Cycling) finalizó en posiciones intermedias.
En la última etapa la ganó el italiano Alessandro Pinarello (NSN Cycling Team), quien estuvo intratable y no le dio espacio a sus rivales, ganando la quinta y última etapa de la novel carrera española.
O Gran Camiño – The Historical Route (2.1)
Resultados Etapa 5 | As Neves – Monte Trega (154,7 km)
|1
|Alessandro Pinarello
|NSN Cycling Team
|3:39:03
|2
|Jørgen Nordhagen
|Team Visma | Lease a Bike
|0:01
|3
|Adam Yates
|UAE Team Emirates – XRG
|,,
|4
|Iván Romeo
|Movistar Team
|0:06
|5
|Txomin Juaristi
|Euskaltel – Euskadi
|0:16
|6
|Abel Balderstone
|Caja Rural – Seguros RGA
|,,
|7
|Jesús Herrada
|Burgos Burpellet BH
|0:31
|8
|Jesús David Peña
|Efapel Cycling
|0:32
|9
|José Félix Parra
|Caja Rural – Seguros RGA
|0:33
|10
|Jesús del Pino
|Aviludo – Louletano – Loulé
|0:35
|11
|Artem Nych
|NSN Cycling Team
|0:37
Clasificación General Final
|1
|Adam Yates
|UAE Team Emirates-XRG
|14:40:53
|2
|Jørgen Nordhagen
|Team Visma | Lease a Bike
|0:32
|3
|Alessandro Pinarello
|NSN Cycling Team
|0:48
|4
|Abel Balderstone
|Caja Rural-Seguros RGA
|1:49
|5
|Iván Romeo
|Movistar Team
|2:19
|6
|José Félix Parra
|Caja Rural-Seguros RGA
|3:07
|7
|Txomin Juaristi
|Euskaltel-Euskadi
|3:27
|8
|George Bennett
|NSN Cycling Team
|3:43
|9
|Jesús Herrada
|Burgos Burpellet BH
|3:48
|10
|Artem Herrada
|Anicolor / Campicarn Cycling Team
|4:05
|11
|Nelson Oliveira
|Movistar Team
|4:07
|12
|Tijmen Graat
|Team Visma | Lease a Bike
|4:10
|13
|Jesús David Peña
|Efapel Cycling
|4:28
|14
|Kevin Vermaerke
|UAE Team Emirates-XRG
|4:39
|15
|Jon Agirre
|Euskaltel-Euskadi
|4:42
Pista
Campeonato Nacional de Pista y Ruta Prejuvenil y Juvenil 2026: la Selección Valle rumbo a Bucaramanga
La Liga de Ciclismo del Valle del Cauca, presidida por Jarlinson Pantano, confirmó la Selección Valle en las categorías prejuvenil y juvenil que estará en Bucaramanga para participar en el Campeonato Nacional de Pista y Ruta.
El equipo vallecaucano, dirigido técnicamente por los profesores Rodrigo Barros y Carlos Julio Monroy, estará en la capital del departamento de Santander, donde se desarrollará este importante certamen nacional entre el 21 y el 26 de abril.
La delegación cuenta con un total de 24 deportistas que representarán al “Valle, Paraíso del Deporte”, distribuidos de la siguiente manera:
Categoría Prejuvenil (9 deportistas):
Manuela Carrasquilla, Lousiana Valencia, Isabella Pinilla, Isabel Bonilla, Santiago Arias, José Miguel Cardona, José Gabriel Molina, Juan Felipe Peláez y Hugo Valencia.
Categoría Juvenil (16 deportistas):
Isabella Erazo, Ashly Daliana Gálvez, Laura Sofía Montaño, Ana Sofía Suárez, Mariana Jiménez, Danna Alejandra Arias, Isabel Flórez, Sheylin Gómez, Nicolás Pinilla, Lucas Tabares, Juan José Caicedo, Antony Martínez, Daniel García, Mateo González, Simón Vásquez y Juan Miguel Rojas.
El cuerpo técnico y multidisciplinario está conformado, además de los entrenadores Barros y Monroy, por:
Juanes Cruz (fisioterapia)
Juan Alejandro Gutiérrez (masajista)
María Camila Velasco (psicóloga)
Cristian Ochoa y Antony Melo (mecánicos)
La Selección Valle tendrá su primer turno de entrenamientos oficiales el próximo lunes en el Velódromo Alfonso Flórez Ortiz. Las competencias del ciclismo de pista iniciarán el martes 21 de abril.
*Con Información Prensa Liga de Ciclismo del Valle del Cauca