Juegos Suramericanos de la Juventud: 1-2 de Colombia en la prueba de ruta femenina

La Selección Colombia brilló este sábado en la prueba de ruta femenina de los Juegos Suramericanos de la Juventud 2026, disputada en el circuito de Cinta Costera 3, en Ciudad de Panamá, al conseguir un histórico doblete en una competencia definida al sprint.

La antioqueña Estefanía Castillo se adjudicó la medalla de oro tras completar el recorrido en un tiempo de 2 horas, 7 minutos y 43 segundos, encabezando el grupo principal en una llegada masiva. A su rueda cruzó la meta su compañera de selección Valeria Vargas, medallista de plata en la contrarreloj, quien aseguró su segunda medalla en la competencia, confirmando el dominio colombiano en la jornada.

El podio lo completó la brasileña Yasmin De Andrade, también con el mismo tiempo del lote puntero, en una prueba que se definió por ubicación en meta luego de un exigente recorrido.

Colombia contó además con la participación de Salomé Vargas, quien finalizó en la casilla 32 a 1:07, y Ana María Cifuentes, puesto 33 a 1:12, aportando al trabajo colectivo que permitió controlar los ataques y llevar la definición al embalaje final.

La competencia se desarrolló sobre un circuito urbano técnico y rápido, con varios puntos intermedios de control y un promedio de velocidad de 34.577 km/h, reflejo del alto ritmo impuesto por el grupo principal en los 92 kilómetros de carrera.