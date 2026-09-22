Pista
Juegos Suramericanos 2026: Lina Marcela Hernández se lució en el ómnium y ganó las cuatro pruebas
Colombia volvió a ser protagonista en la segunda jornada del ciclismo de pista en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, esta vez con Lina Marcela Hernández, que se lució en el Velódromo Invencible de Rafaela y se colgó la medalla de oro en el ómnium femenino.
La pedalista antioqueña, quien venía de ser medallista de plata en la prueba del ciclismo de ruta, ganó en el ómnium de punta a punta, al vencer en las cuatro carreras que componen esta modalidad (scrath, tempo race, eliminación y por puntos). El podio lo completaron Venezuela, con la plata, y Argentina con el bronce.
Tras la competencia, la deportista paisa destacó las buenas sensaciones con las que llegó a esta prueba después de sus anteriores presentaciones en el certamen. “Súper contenta con esta medalla. Venimos de la ruta, que nos dejó excelentes sensaciones; ayer, en la persecución por equipos, nos dio muchísima emoción ese récord nacional que logramos. Hoy teníamos que aprovechar e ir a darla toda”, expresó Hernández.
El ciclismo de pista continuará en Rafaela con nuevas pruebas y más oportunidades para que la delegación nacional siga ampliando su cosecha de medallas en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. En la jornada de hoy Colombia estará las finales del ómnium masculino con Juan Esteban Arango y en la velocidad femenina con Stefany Cuadrado, Juliana Gaviria y Manuela Loaiza.
*Con Información Comité Olímpico Colombiano
Pista
Kevin Quintero 1° y Cristian Ortega 2°, en la velocidad del ciclismo de pista de los Juegos Suramericanos
Colombia sumó más medallas durante su actuación en la segunda jornada del ciclismo de pista en los Juegos Suramericanos, que se disputa en el Velódromo Invencible de Rafaela, en territorio argentino. En la velocidad masculina la delegación colombiana consiguió un memorable 1-2.
Kevin Quintero se consagró campeón suramericano después de imponerse en la final ante su compatriota Cristian Ortega, quien se quedó con la medalla de plata. El tercer lugar fue para Argentina, completando un podio con doble presencia colombiana.
El pistero vallecaucano resaltó la evolución que tuvo durante las jornadas de competencia y la exigencia que representó medirse frente a su compañero de selección. “Fue un día bueno. Iban pasando los días y me iba sintiendo bien. Cristian me obligó a hacer una mejor estrategia y a hacer unos cambios, pero muy contento de que hayamos hecho el 1-2. Es muy gratificante escuchar el himno y tener un compañero mío en el podio”, señaló Quintero.
Colombia llegó a 5 medallas de oro y 2 de plata en el ciclismo de pista, que celebrará en la jornada de hoy las finales del ómnium masculino con presencia de Juan Esteban Arango y en la velocidad femenina estarán Stefany Cuadrado, Juliana Gaviria y Manuela Loaiza.
*Con Información Comité Olímpico Colombiano
Pista
Inicio dorado del ciclismo de pista colombiano en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026
La delegación colombiana comenzó de la mejor manera su participación en el ciclismo de pista de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, en el Invencible Velódromo de Rafaela, con una jornada que dejó tres medallas de oro y una de plata en las pruebas por equipos, destacando la presencia de Mariana Pajón en la elocidad por equipos femenina.
La primera gran celebración del día llegó con la persecución por equipos femenina. Luciana Osorio, Elizabeth Castaño, Marcela Hernández y Camila Valbuena se quedaron con la medalla de oro tras completar los cuatro kilómetros en 4:23.037. El equipo colombiano superó a Chile, que registró 4:24.734 en la final, mientras Venezuela obtuvo la medalla de bronce.
Posteriormente fue el turno de la persecución por equipos masculina. El conjunto colombiano, integrado por Juan Esteban Arango, Anderson Arboleda, Jordan Parra y Brayan Sánchez, disputó la final frente a Chile y consiguió la medalla de plata. Argentina completó el podio con la medalla de bronce.
Más tarde comenzaron las finales de velocidad por equipos. En la rama femenina, Stefany Cuadrado, Juliana Gaviria, Manuela Loaiza y Mariana Pajón hicieron parte del equipo colombiano durante la jornada, con la múltiple campeona olímpica presente en las fases de clasificación.
Durante la instancia definitiva de la rama femenina, Colombia se impuso sobre Argentina con un registro de 48.263 segundos, mientras las locales terminaron con 49.468 y Venezuela completó el podio.
El cierre llegó con la final de la velocidad por equipos masculina, donde Rubén Murillo, Kevin Quintero, Cristian Ortega y Jordan Parra consiguieron la tercera medalla de oro del día para Colombia. El equipo nacional registró 43.693 segundos y superó en una cerrada definición a Venezuela, que terminó con 43.813.
La diferencia entre ambos conjuntos fue de apenas 0.120 segundos, mientras Argentina completó el podio con 44.758. El triunfo masculino puso el broche dorado a una jornada en la que Colombia fue protagonista desde la primera hasta la última final.
La Selección Colombia de Pista continuará hoy lunes con otro días de comptencias, en la que se se disputarán las competencias femeninas de keirin y madison junto al ómnium masculino.
*Con Información Comité Olímpico Colombiano
Pista
Juegos Suramericanos 2026: Colombia se lleva los dos oros en la velocidad por equipos del ciclismo de pista
La primera jornada del ciclismo de pista en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, que se llevó a cabo en el Invencible Velódromo de la ciudad de Rafaela, en Argentina, empezó con dos medallas de oro para la delegación colombiana, en la prueba de la velocidad por equipos.
En la rama femenina, Mariana Pajón, Juliana Gaviria, Stefany Cuadrado y Manuela Loaiza lograron subirse al primer cajón del podio en la velocidad por equipos y en los varones, Rubén Murillo, Kevin Quintero, Cristian Ortega y Jordan Parra, también se llevaron la presea dorada.
Durante el primer día de competencias se disputaron cuatro finales, donde el equipo dirigido por John Jaime González fue protagonista en tres pruebas, en las que tuvo figuración y se quedó con tres medallas de oro y una de plata.
La Selección Colombia de Pista, que arrancó con pie derecho su participación este domingo en las justas suramericanas, continuará este lunes con la segunda jornada, en la que se se disputarán las competencias femeninas de keirin y madison junto al ómnium masculino.