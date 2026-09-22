Juegos Suramericanos 2026: Lina Marcela Hernández se lució en el ómnium y ganó las cuatro pruebas

Colombia volvió a ser protagonista en la segunda jornada del ciclismo de pista en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, esta vez con Lina Marcela Hernández, que se lució en el Velódromo Invencible de Rafaela y se colgó la medalla de oro en el ómnium femenino.

La pedalista antioqueña, quien venía de ser medallista de plata en la prueba del ciclismo de ruta, ganó en el ómnium de punta a punta, al vencer en las cuatro carreras que componen esta modalidad (scrath, tempo race, eliminación y por puntos). El podio lo completaron Venezuela, con la plata, y Argentina con el bronce.



Lina Marcela Hernández, en los más alto del podio en el ómnium. (Foto © COC)

Tras la competencia, la deportista paisa destacó las buenas sensaciones con las que llegó a esta prueba después de sus anteriores presentaciones en el certamen. “Súper contenta con esta medalla. Venimos de la ruta, que nos dejó excelentes sensaciones; ayer, en la persecución por equipos, nos dio muchísima emoción ese récord nacional que logramos. Hoy teníamos que aprovechar e ir a darla toda”, expresó Hernández.

El ciclismo de pista continuará en Rafaela con nuevas pruebas y más oportunidades para que la delegación nacional siga ampliando su cosecha de medallas en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. En la jornada de hoy Colombia estará las finales del ómnium masculino con Juan Esteban Arango y en la velocidad femenina con Stefany Cuadrado, Juliana Gaviria y Manuela Loaiza.

*Con Información Comité Olímpico Colombiano