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Pista

Juegos Suramericanos 2026: Colombia se lleva los dos oros en la velocidad por equipos del ciclismo de pista

Publicado

Hace 52 mins

el

Syefany Cuadrado, Juliana Gaviria y Mariana Pajón, ganaron el oro en la velocidad por equipos femenina en territorio argentino. (Foto © COC)
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Manuela Martínez, Stefany Cuadrado y Ruth Jocabed Perdomo, en el podio de la velocidad categoría élite en la rama femenina. (Foto © FCC)
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La vallecaucana Sheylin Gómez ocupó el cuarto lugar en la final del Scratch femenino. (Foto Archivo © FCC)
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