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Paracycling

Juegos Parasuramericanos Valledupar 2026: paracycling, primer deporte en entrar en acción

Publicado

Hace 2 horas

el

Nelson Serna junto a su guía, Santiago Vélez. (Foto © FCC)
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Paracycling

Campeonato Nacional de Paracycling 2026: las pruebas de contrarreloj bajaron el telón en Soacha

Publicado

Hace 2 semanas

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16 junio, 2026

Por

Eulises Juvenal León, Iván Camilo Barreto y Ángel David González, en el podio de la categoría C2. (Foto © IDRD)
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Paracycling

Campeonato Nacional de Paracycling 2026: las pruebas de ruta iniciaron en Soacha

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Hace 2 semanas

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14 junio, 2026

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Soacha celebró con éxito la primera jornada de las pruebas de ruta del Campeonato Nacional de Paracycling 2026. (Foto © FCC)
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Paracycling

Campeonato Nacional de Paracycling 2026: Bogotá dominó en el ciclismo de pista

Publicado

Hace 3 semanas

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13 junio, 2026

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Bogotá, gran dominador del ciclismo de pista en el Campeonato Nacional de Paracycling 2026. (Foto FCC © Carlos Cruz)
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