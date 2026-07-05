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Paracycling

Juegos Parasuramericanos Valledupar 2026: el paracycling colombiano sumó nuevas preseas al medallero general

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Hace 1 hora

el

Fabiana Ventura, Paula Ossa y Laydis del Carmen Vega, en el podio de la prueba de ruta de la categoría C4 – C5. (Foto © IDRD)
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Paracycling

Juegos Parasuramericanos Valledupar 2026: Colombia obtuvo tres medallas de oro en el primer día del paracycling

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Hace 2 días

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3 julio, 2026

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Nelson Serna junto a su guía, Santiago Vélez, en los más alto del podio del Tándem en la categoría B. (Foto © Prensa Parasuramericanos Valledupar 2026)
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Paracycling

Juegos Parasuramericanos de Valledupar 2026: inicio arrollador de Brasil en el paracycling

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2 julio, 2026

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Brasil se destacó en la primera jornada del paracycling en los Parasuramericanos 2026. (Foto © Gobernación del Cesar)
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Paracycling

El primer oro de los Parasuramericanos de Valledupar 2026 será sobre ruedas: el paracycling abre el medallero

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2 julio, 2026

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El paracycling será la primera disciplina del programa deportivo de los Juegos Parasuramericanos 2026. (Foto © Prensa Parasuramericanos Valledupar 2026)
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