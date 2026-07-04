Juegos Parasuramericanos Valledupar 2026: Colombia sumó un oro y una plata en la segunda jornada del paracycling

Durante la segunda jornada de los Juegos Parasuramericanos Valledupar 2026, la delegación colombiana sumó nuevas medallas en las pruebas de paraciclismo de ruta celebradas en el municipio de Agustín Codazzi.

En la prueba de fondo en carretera de la categoría C1 – C3 Damas, la boyacense Carolina Munévar (clase funcional C2) obtuvo la medalla de oro al registrar un tiempo de 01:05.04, superando en el sprint final a la representante de Brasil (C3), quien marcó 01:05.09. El tercer puesto fue para Argentina (C3) con un tiempo de 01:17.14.



Carolina Munévar, en el podio con la medalla de oro conseguida en la prueba de ruta. (Foto © Prensa Mindeporte)

Por su parte, en la rama masculina categoría C1 – C3 Varones, Esnéider Muñoz (C3) se colgó la medalla de plata con una marca de 01:17.16. El primer lugar lo ocupó el competidor de Brasil (C2) con 01:15.10 y la medalla de bronce fue para Panamá (C2) con 01:22.59.

Las emociones del paraciclismo de ruta continarán en las calles de Agustín Codazzi, esta vez con la participación de Carlos Andrés Vargas, Diego Dueñas, Juan Andrés Gómez, Juan José Ríos, Javier Serna (con su guía Santiago Vélez) y Paula Andrea Ossa.

*Con Información Prensa Cómite Paraolímpico Colombiano